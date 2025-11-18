Janne Haaland Matláry pide fomentar la capacidad analítica de la ciudadanía ante campañas de desinformación

(Información remitida por la empresa firmante)

Doctora honoris causa por UIC Barcelona.

La ex secretaria de Estado de Asuntos Exteriores de Noruega ha animado a los ciudadanos a "perder el miedo a alzar la voz" y a "participar de forma activa en el debate público".

Haaland Matláry ha lamentado que desde las instituciones "se siga considerando que trabajar muchas horas fuera de casa es la forma de liberación de la mujer" y ha reclamado que "de alguna manera se cuantifiquen otro tipo de trabajos, como el cuidado de los hijos, y que se remunere a las familias por ello".

Tras ser investida doctora honoris causa por UIC Barcelona, la ex política noruega ha sido entrevistada por Montserrat Nebrera, profesora de Derecho Constitucional en la universidad y directora del Instituto Carlemany en Estudios Europeos.

Barcelona, 18 de noviembre de 2025.- La Catedrática de Política Internacional en la Universidad de Oslo y ex secretaria de Estado de Asuntos Exteriores de Noruega, Janne Haaland Matláry, ha pedido que se fomente la "capacidad analítica de los ciudadanos" ante las constantes campañas de desinformación, ciberamenazas o sabotajes.

Haaland Matlary, que ha sido entrevistada por la Dra. Montserrat Nebrera, directora del Instituto Carlemany de Estudios Europeos, tras ser investida doctora honoris causa en UIC Barcelona, ha asegurado que a la ciudadanía "cada vez se le exige más, mientras en las escuelas se enseñan menos idiomas y menos pensamiento crítico".

La ex política noruega, una de las intelectuales europeas más destacadas en el ámbito de las relaciones internacionales y los derechos humanos, se ha mostrado partidaria de la "participación activa de la población en los debates públicos" porque, en su opinión, "en una democracia la gente no debería limitarse solo a votar sino que debería tomar la iniciativa".

También ha reclamado que desde los gobiernos se apueste por los emprendedores y la creatividad en un momento de "decrecimiento de la innovación en Europa", mientras que en Estados Unidos, "a pesar de Trump, han logrado seguir creciendo en creatividad e innovación".

Haaland Matláry, referente mundial del feminismo humanista, se ha referido también durante la entrevista al papel de la mujer y de la familia en la sociedad actual, y ha lamentado que desde las instituciones "se siga considerando que trabajar muchas horas fuera de casa es la forma de liberación de la mujer". La Catedrática ha asegurado que a los Estados "lo que más les importa es la productividad" y ha reclamado que "de alguna manera se cuantifiquen otro tipo de trabajos, como el cuidado de los hijos, y se remunere a las familias por ello".

La ex secretaria de Estado de Asuntos Exteriores de Noruega ha celebrado que, por ejemplo, en su país, "muchas mujeres jóvenes que quieren quedarse en casa cuidados de sus hijos hayan salido a la calle y nos hayan pedido que no se les dé lecciones".

Además de Secretaria de Estado de Asuntos Sociales de Noruega, Janne Haaland Matláry ha sido miembro de la Comisión de Defensa Nacional de Noruega, del Consejo de Seguridad del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la comisión parlamentaria encargada de proponer las reformas constitucionales con motivo del bicentenario de la Constitución noruega. Centrada en temas de política exterior y seguridad europea, es una de las expertas noruegas más reconocidas en defensa, política energética y geopolítica europea. En 2024 lanzó el libro "OTAN y la guerra rusa en Ucrania: Integración estratégica e interoperabilidad militar", un análisis del impacto del conflicto bélico dentro y fuera de la organización militar.

En el ámbito geopolítico, Haaland ha destacado que "Europa debe darse prisa en rearmarse porque en el pasado no lo ha hecho". A pesar de mostrarse crítica con las políticas "de tira y afloja" de Donald Trump, la experta en defensa ha reiterado que los países europeos "deben replantearse si quieren depender armamentisticamente de Estados Unidos o ser más autónomos, como lo es Francia, ante una Rusia expansionista".

Montserrat Nebrera, quién ha pronunciado la Laudatio en el acto de investidura,ha calificado a Haaland "como una mujer extraordinaria, que es madre, académica, política*", de la cual ha destacado su "revolucionaria aportación a un feminismo inspirado en el humanismo cristiano, en una visión que concilia la dignidad y el protagonismo de la mujer con una antropología cristiana integral, que ha llamado 'nuevo feminismo'".

Haaland ha sido investida Doctor Honoris Causa a propuesta de la comisión ejecutiva de la Junta de Gobierno de la Universidad, y nombrada por la comisión ejecutiva del Patronato. El acto solemne de investidura se celebró ayer en el Aula Magna, en el que se celebró una doble sesión de investidura, con el Dr. Aldo Boccaccini, director del Instituto de Biomateriales en la Universität Friedrich-Alexander Erlangen-Nürnberg (Alemania) reconocido a nivel mundial por su investigación pionera en el desarrollo de cristales bioactivos aplicables a la ingeniería de tejidos, la regeneración ósea y el diseño de fármacos.

Sobre UIC Barcelona.

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) nació en 1997 con el objetivo de ofrecer una formación universitaria de calidad y promover la investigación como servicio a la sociedad. Ligada al mundo empresarial y con un marcado carácter internacional, imparte 16 grados, 11 dobles grados, 52 dobles titulaciones internacionales y una amplia oferta de programas de posgrado en sus dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès.

Como parte de su compromiso con la sociedad, UIC Barcelona también cuenta con tres clínicas universitarias ubicadas en el Campus Sant Cugat: la Clínica Universitaria de Odontología, Support - Clínica Universitaria de Psicología y Psiquiatría, y Cuides UIC Barcelona, centrada en la atención a pacientes con enfermedades avanzadas y cuidados paliativos.

Para más información:.

Elena Castellarnau.

Jefa de Prensa de UIC Barcelona.

T. +34 932 54 1800. Ext: 4294 / 657 36 94 76.

elenac@uic.es.