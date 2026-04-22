José Luis Mulero Plata: “Un libro sobre la muerte llega por Sant Jordi para hablar de la vida”

José Luis Mulero Plata - JOSÉ LUIS MULERO PLATA

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona , 22 de abril de 2026.

Cada Sant Jordi, entre las rosas y los libros, algún título se atreve a decir lo que nadie quiere oír. Este año ese libro se llama Relatos Funerarios. Historias reales desde el otro lado, de José Luis Mulero Plata. No es un libro sobre la muerte. O no solo. Es un libro sobre el amor, sobre el tiempo, sobre lo que queda cuando ya no queda nada.

José Luis Mulero Plata lleva muchos años trabajando en el sector funerario. Ha acompañado a cientos de familias en el momento más difícil, ha preparado cuerpos para su último adiós y ha sido testigo silencioso de miles de despedidas. En estas páginas recoge por primera vez esas experiencias: las que nunca salieron en los periódicos, las que solo conocen quienes trabajan en ese umbral entre el silencio y la memoria.

El libro se articula en diez capítulos narrados por tres voces: Raúl, Sonia y Javier. Es importante subrayar que estos personajes son ficticios, creados por el propio autor para dar voz, desde distintas perspectivas, a situaciones y emociones reales del sector. A través de ellos, José Luis Mulero aborda casos tan diversos como la preparación de un familiar, la muerte en una residencia, el duelo en la cultura calé o la gestión de casos de especial complejidad técnica y humana.

«Trabajar en una funeraria te obliga a ver el amor, el apego y el dolor humano con una claridad que pocos experimentan. Al ver a tantas familias despedirse de sus seres queridos, te das cuenta de lo efímero e invaluable que es el tiempo compartido.»

— Raúl, Capítulo 1

Uno de los momentos más intensos del libro llega cuando el personaje de Raúl narra la muerte de su propio tío Francisco: el relato de un profesional que de repente se convierte también en sobrino, alguien que conoce cada protocolo y cada trámite y que aun así no puede evitar el golpe. «Siempre hay un tipo de dolor que no se puede evitar: un miedo a perder para siempre a la persona que amas», escribe. El episodio ilustra con una honestidad poco habitual cómo el mundo funerario se entrelaza inevitablemente con la vida personal de quienes lo ejercen.

El capítulo 10 ocupa un lugar especialmente emotivo en el conjunto de la obra. En él, el propio autor toma la palabra para rendir un homenaje personal a un amigo y compañero del mundo funerario al que tuvo el honor de preparar para su último adiós. Es el momento en que la frontera entre el profesional y el ser humano desaparece por completo, y el libro alcanza su mayor intensidad.

Uno de los grandes méritos del libro es desmitificar sin banalizar. Los personajes no son figuras solemnes ni oscuras: son trabajadores que lidian con el impacto emocional de su oficio, que construyen fortaleza sin volverse insensibles, que se enorgullecen de dar a cada familia un trato digno incluso cuando la burocracia lo complica. «No se trata de construir muros emocionales que nos alejen del dolor; se trata de ser capaz de mirar de frente a la realidad», escribe José Luis Mulero Plata.

«Detrás de cada historia, hay humanidad.»

La elección de Sant Jordi como fecha no es casual. El día en que se celebra el amor con libros y rosas, Relatos Funerarios recuerda que el amor más profundo también se expresa en la pérdida: en el gesto de preparar a alguien para ser recordado, en la mano que cierra unos ojos, en la flor que se elige para el féretro. La portada lo sintetiza con la imagen del ave fénix: las cenizas representan la muerte, la pluma dorada simboliza la vida. Porque incluso en la pérdida hay luz.

Relatos Funerarios. Historias reales desde el otro lado está disponible en Amazon, Fnac, Libros.cc y Agapea.com.

Sobre el autor

José Luis Mulero Plata es tanatopractor y embalsamador, dos de las profesiones más desconocidas y necesarias del sistema sanitario. Fundador y director general del Instituto Español Funerario (IEF), ha formado a miles de profesionales del sector en España y Latinoamérica, y es reconocido internacionalmente como uno de los embalsamadores forenses más prestigiosos, con el Premio Nacional Carlos V a la Excelencia Empresarial en su haber. Entre sus aportaciones pioneras destaca el desarrollo del primer manual de prácticas funerarias para la comunidad musulmana en España. Tras la DANA de Valencia, movilizó a su red de alumnos para prestar apoyo logístico en las zonas más devastadas. Relatos Funerarios es su primera obra literaria.