Los juegos de mesas, el regalo estrella para las familias en estas Navidades tan inusuales

Esta Navidad está siendo muy diferente. Es clave mantener la responsabilidad social, la actitud positiva, y cómo no, la mente ocupada sin pensar en las medidas de restrincción y la propia pandemia. Por ello, cada vez más las familias apuestan por los juegos de mesa como una de las formas de entretenerse y mantenerse ocupados en las tardes de invierno. De hecho, en mayo un estudio publicado por NPD Group afirmaba que el 45% de los españoles confirmaba que desde que comenzó el confinamiento dedica más tiempo a jugar que antes con juegos y juguetes (excluyendo los videojuegos), un comportamiento más marcado en España que en otros países europeos, como Francia (37%), el Reino Unido (31%) o Alemania (27%).



La compra de juguetes por Navidad se ha convertido en una tendencia que se anticipa cada año un poco más y es que, con las nuevas tecnologías y el auge de la compra online durante el confinamiento, muchos padres han decidido realizar sus compras con mucha antelación. De hecho, según un informe publicado por supermecados ALDI, el 60% de los padres y madres españolas realiza las compras de juguetes un mes antes de que lleguen sus Majestades los Reyes.



Maite Francés, Directora de marketing y comunicación de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes, explica que “este año veremos el resurgir de categorías como puzzles, juegos de mesa y manualidades que se han convertido en los compañeros de juego perfectos para la nueva situación que vivimos”. Y así es, el juego de mesa es uno de los pocos sectores que no ha sufrido fuertes pérdidas económicas desde que comenzó la pandemia del COVID-19.



La realidad es que los juegos de mesa son un “entretenimiento mental” que permite desconectar, activa y compartir socialmente tiempo con la gente que se convive, especialmente con los niños. Es una manera de fomentar en ellos, la atención y otros aspectos pedagógicos como la agudeza visual, la memoria, reconocer o identificar formas y colores, realizar cálculos, crear estrategias, etc. Los juegos entretienen de forma sana y ayudan a mejorar la vida en familia. Ya que estas fiestas son totalmente inusuales, son muchas las familias que se preparan para un invierno en casa. Y una de las mejores formas de hacerlo es llenar la despensa de juegos de mesa variados y divertidos para disfrutar de jugar y todos sus beneficios. Asmodee, editor de juegos de cartas, recomienda algunos de sus juegos más populares en los últimos meses:



Dixit

Dixit es un juego de mesa de tres a seis jugadores a partir de ocho años donde el objetivo es encontrar la carta que inspiró una frase enigmática. Es un juego sorprendente y divertido para disfrutar con la familia o entre amigos, ideal para dar rienda suelta a la imaginación. Nunca aburre, ya que cada partida es una aventura diferente.



Dobble

El juego para todas las edades. Fomenta la agudeza visual por medio de cartas con símbolos repetidos que deben encontrarse rápidamente. Es un juego dinámico en el que prima la velocidad, la observación y la concentración de los jugadores, adaptable tanto para niños como para adultos, e ideal para cinco o seis personas. A pesar de que hay diferentes versiones, incluida la infantil, el Dobble clásico cuenta con cinco minijuegos para fomentar diferentes tipos de partidas entre los jugadores.



Jungle Speed

El favorito para los campamentos. Se centra en fomentar la agudeza visual, la velocidad y la concentración. Una prueba para los reflejos, donde lo más valorado es ser el más rápido en agarrar el tótem al detectar dos cartas iguales. Eso sí, mucho cuidado a la hora de jugar porque el tótem es muy traicionero y más de uno se puede llevar un golpe. Es un juego que cada año cambia el diseño de su packaging y en este 2020 sorprende por su empaquetado ecológico basado en cartón reciclado.



Exploding Kittens

La ruleta rusa de gatos. Se aprende en dos minutos y lo mejor es que, tras la primera partida, es un no parar. Pueden jugar abuelos con nietos, jóvenes, adultos; no hay límite de edad porque el enganche es igual para todos. Las cartas se reparten entre todos los jugadores y el objetivo es librarse de ellas lo más rápido posible utilizando las herramientas de cada una de ellas.



Timeline

Puro aprendizaje de historia. Es un juego con 220 cartas en el que cada carta muestra un evento histórico, un invento o un descubrimiento en ambas caras, pero con el año solo impreso por una de las dos. Los jugadores juegan su turno ordenando las cartas en una fila frente a ellos. Después de poner la carta, hay que comprobar la fecha. Si la fecha es correcta, la carta se queda en la fila, pero si no, hay que descartarla del juego y robar otra. Es un juego que pone a prueba los conocimientos de historia teniendo que colocar en orden diferentes eventos, al tiempo que logra educar al despertar la curiosidad de adultos y niños.



Cortex

Este juego activa la agilidad visual, la coordinación, memoria y capacidad de razonamiento. Un modo de desafiar al cerebro poniendo a prueba la rapidez. Es ideal para jugar en familia. Tiene diferentes retos para estimular las habilidades cognitivas: pruebas táctiles, observación, análisis, laberintos, coordinación, entre otras.



“Nos encontramos en una situación social muy complicada en la que ayuda mucho tener la mente ocupada, divertirse con la familia y no pensar”, explica Rocío Martínez, Marketing Manager de Asmodee, empresa juguetera líder en España. “Los juegos de mesa son una de las opciones más entretenidas y divertidas para pasar tiempo en familia durante estas Navidades, estamos convencidos de que a pesar de las restricciones, entre todos, conseguiremos hacer de este, un momento especial y familiar”, apunta.







