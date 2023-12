Kapsch TrafficCom galardonada por su excelencia en seguridad vial

(Información remitida por la empresa firmante)

País Vasco, 20 de diciembre de 2023.

La empresa recibe la prestigiosa Mención Especial Innovabide. Proyectos innovadores C-ITS para mejorar la seguridad vial

Kapsch TrafficCom ha sido galardonada con la Mención Especial Innovabide por su compromiso y excelencia en la gestión de la seguridad vial.



En una ceremonia en Bilbao el 15 de diciembre, Javier Aguirre, CEO de la filial española de Kapsch TrafficCom, aceptó el honor. El evento fue presidido por la Directora de Tráfico del Gobierno Vasco, Estíbaliz Olabarri.



Javier Aguirre comenta: "La seguridad vial es un elemento central de nuestra estrategia y misión, y estoy encantado de que nuestro trabajo sea reconocido en este contexto. Nuestro equipo está profundamente comprometido con mejorar la seguridad y la eficiencia del transporte por carretera, y este reconocimiento de Innovabide es un testimonio de nuestra dedicación y arduo trabajo. Nos inspira a seguir innovando y contribuyendo a unas carreteras españolas más seguras".



Conectar infraestructuras para mejorar la seguridad vial

Recientemente, Kapsch TrafficCom ha recibido la adjudicación de un gran proyecto C-ITS en Alemania. En el marco de este proyecto, los paneles móviles que indican las zonas de obras temporales, estarán equipados con las llamadas estaciones ITS de carretera, que envían mensajes de advertencia directamente a los vehículos que se aproximan. Esto puede reducir el riesgo de accidentes en zonas de obras peligrosas, ya que los conductores reciben información más rápida y directa sobre aquellas.



Además, Kapsch TrafficCom ha anunciado múltiples proyectos centrados en hacer que el tráfico en las carreteras españolas sea más seguro y fiable. En el País Vasco, por ejemplo, la empresa está equipando la autopista A8 con tecnología de vehículo conectado, convirtiéndola en una autopista inteligente. Una vez completado durante el próximo año, este corredor conectado permitirá a los vehículos con conectividad activa recibir información en tiempo real sobre aspectos críticos como las condiciones meteorológicas, accidentes, obras en la carretera, atascos, obstáculos en la calzada y límites de velocidad.



Kapsch & Innovabide

Kapsch se unió en 2021 a la red Innovabide, Red de Empresas Vascas comprometidas con la mejora de la gestión de buenas prácticas en materia de seguridad vial. Creada en 2017, Innovabide está integrada en la actualidad por más de 70 empresas, y entre sus objetivos destacan reducir la siniestralidad en carretera y fomentar una conciencia de movilidad segura, disminuir el número de víctimas en sus desplazamientos a su puesto de trabajo (in itinere) o durante el desarrollo de este (in mision); además de la sensibilización de los empleados/as sobre la movilidad segura y sostenible.



La gestión del tráfico, y por ende la seguridad vial, está estrechamente ligada a la estrategia de Kapsch, cuya misión se centra en crear soluciones de transporte innovadoras para una movilidad sostenible y segura que permita a los usuarios llegar a su destino de manera puntual, segura, eficiente y con un impacto ambiental mínimo.



