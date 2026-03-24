Madrid estrena nuevo templo para los amantes del pollo: Lord of the Wings abre su primer local en Europa

Lord of the Wings - NACHO MIÑON

(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID, 24 de marzo de 2026.

La escena gastronómica de Madrid da la bienvenida a una nueva y audaz propuesta con la apertura de Lord of the Wings, el reconocido concepto internacional que aterriza por primera vez en Europa en la Calle del Desengaño 11, a pocos pasos de la calle Gran Vía y de las vibrantes calles de Malasaña.

Construido en torno a un enfoque intransigente en el producto, Lord of the Wings ha dedicado años a perfeccionar su técnica, refinando marinados, dominando temperaturas y desarrollando métodos que garantizan consistencia, sabor y textura en cada bocado. Aquí, las alitas no son un acompañamiento, son el plato principal .La carta se centra en tres estilos distintos de alitas: Tradicionales, Asadas y Crujientes, una propuesta única en Madrid, complementada con 11 salsas caseras diseñadas para mezclar, compartir y disfrutar. Además, la marca presenta sus icónicas Mega Chicken Burgers: creaciones indulgentes y cuidadosamente elaboradas que refuerzan su compromiso con el pollo de origen español de alta calidad en cada nivel de la experiencia.

Más que un restaurante, Lord of the Wings se posiciona como un destino social. El espacio combina un animado bar con una cuidada selección de cervezas, vinos y margaritas, zonas para grupos y una sala privada de proyección, creando un punto de encuentro natural en uno de los barrios más dinámicos de Madrid. Arraigado en la cultura global de las alitas, el concepto celebra el placer de compartir: pasar platos alrededor de la mesa, descubrir nuevos sabores y ese inevitable momento de “tienes que probar esta.”

Esta apertura marca un hito importante en la expansión internacional de la marca y su entrada en el mercado español y europeo, con Madrid elegida como plataforma de lanzamiento para su próxima etapa. El local ofrece una experiencia completa tanto para disfrutar en sala como fuera de ella, con servicio dine-in, opción takeaway y reparto a domicilio a través de UberEats y Glovo.

“Años para perfeccionarlo. Minutos para disfrutarlo.”