Madrid: uno de los lugares más elegidos para vivir según el directorio contactar-museos.com

Madrid: uno de los lugares más elegidos para vivir. Muchas veces la población recién llegada tiene problemas para encontrar servicios, universidades...Es por ello que existen portales para encontrar todos los servicios necesarios

La comunidad de Madrid es una de las comunidades más elegidas por parte de los estudiantes que van a pasar a la universidad para vivir y estudiar ahí debido a que hay mayores oportunidades tanto de trabajo como para estudiar, ya que hay muchas opciones de donde elegir, teniendo una gran oferta de universidades. De hecho, ya no solo en España, sino que estudiantes de todo el mundo eligen Madrid para vivir.



Madrid es la ciudad que se ha ido convirtiendo en uno de los sitios favoritos por parte de los universitarios para estudiar. Desde hace unos años ha aumentado mucho la cifra en la que las personas han venido a Madrid a estudiar tanto la carrera como un master o directamente a empezar a trabajar ya que hay al menos 131.044 alumnos de fuera de la capital que en este caso, estudian sus carreras universitarias tanto en centros públicos como en centros privados. Esto ha hecho que se dé un desarrollo en la educación en Madrid ya que cada uno de los estudiantes que está en la ciudad se gasta entre 1.500 y 3.000 euros en un mes por lo que, anualmente Madrid recibe un beneficio mayor de 1.000 millones de euros según los estudios realizados.



Todo este dinero que los estudiantes gastan son sobre todo por las matrículas de las carreras universitarias, alimentación, el ocio y la vivienda entre otros. Otro tema importante que hay que tener en cuenta es el hecho de que la crisis inmobiliaria ha hecho que el coste de las casas y pisos de alquiler sean mucho más altos. Por ello, los estudiantes han tenido más complicado el acceder al alquiler de una vivienda, muchos han tardado hasta 3 meses después de su llegada hasta que han podido encontrar algo asequible para alquilar. Además, otros muchos han sido estafados por lo que, el ayuntamiento de Madrid para que no vuelvan a suceder ese tipo de casos, lo que han hecho es que han colaborado con empresas privadas para crear espacios para alquilar de forma segura, por lo que unos 5.000 estudiantes van a recibir estas alternativas seguras, por lo que, si desea obtener alguno de estos tipos de servicios tan solo se deberá de contactar con organismos para que le facilite estos servicios.



El ocio también es muy importante ya que Madrid es una ciudad en la que puedes hacer cualquier plan a cualquier hora, teniendo una gran oferta de museos, aunque muchas veces no se conoce todos los museos que existen en la ciudad, cualquier persona los podrá encontrar en contactar con museos en Madrid, hay muchas páginas webs que permiten realizar esta acción.



Sin embargo, es debido a las oportunidades de estudio sobre todo por lo que las personas deciden estudiar en Madrid. Son miles de jóvenes los que quieren venir a cursar los estudios universitarios ya que es la región que más estudiantes atrae de otras provincias y del extranjero. En este caso, la más elegida es la Universidad Carlos III ya que se estima que casi el 50% de sus alumnos son de fuera de Madrid. Por ello, muchas personas tienen que contactar con la universidad Carlos III.



Esto se debe a que hay una oferta líder de universidades y, además, Madrid es la segunda comunidad después de Cataluña con un rendimiento de los alumnos que es muy alto. Aunque la más elegida es la universidad Carlos III, hay otras muchas que son también muy elegidas como son la Universidad Autónoma de Madrid o la Universidad Complutense de entre muchas otras, por ello, si se desea contactar con universidades en Madrid tan solo se deberá de llamar al teléfono de universidades.



La ciudad de Madrid proporciona servicios de una forma más fácil y accesible para los estudiantes, un ejemplo de ellos son aquellos museos que aceptan el carné de estudiante y por ello pueden acceder gratis a ellos.



Sea cual sea el interés del estudiante es muy valioso el saber que al ser estudiante de universidad y se cuenta con carnet universitario, se podrá entrar a los museos de forma gratuita o con el menor coste posible. En el caso de Madrid, hay muchas opciones en los que se da esta opción y si se desea acudir tan solo se deberá de contactar con museos de Madrid.



Como bien ha sido comentado anteriormente se dan muchos museos en Madrid que dispone de un horario en el que las personas pueden acudir de forma totalmente gratuita. A continuación, se dan una serie de museos que serían una buena opción para aquellos estudiantes que deseen visitar los museos.



-Andén 0: Si a las personas que desean acudir a los museos les gusta e interesa mucho el funcionamiento del metro y su historia, este museo es el ideal. En él se habla de los diferentes tipos de trenes, los espacios de los que disponen y su historia. Si se desea llamar al teléfono de Andén 0 se podrá acceder a éste a través de la web.



-Casa Museo Lope de Vega: Lope de Vega es un reconocido escritor y es en este museo donde podrá conocer más acerca de la vida del escritor visitando directamente la que era su propia casa convertida en museo. Fue en el año 1935 cuando fue declarado como monumento histórico – artístico y se dio la apertura de sus puertas al público. Si quiere visitar el museo tan solo deberá contactar con Museo Lope de Vega.



-Museo Arqueológico Nacional: si por el contrario le interesa mucho la arqueología y cosas similares como el estudio de las culturas antiguas y demás, este museo es el adecuado. Está situado en la calle Serrano y se podrá disfrutar de todos los servicios que el museo ofrece como por ejemplo las exposiciones, conciertos…etc. Para obtener información tan solo se deberá de llamar al teléfono de contacto del museo Arqueológico nacional.



-Museo del Prado: este museo se trata acerca de una de las paradas obligatorias que se debe de hacer en la ciudad de Madrid. En el año 2019 fue el bicentenario y se dio un documental acerca del museo con toda su historia y demás. Para saber más acerca de sus servicios se deberá contactar con el Museo del Prado.



-Palacio Real: este espacio fue el lugar en el que vivió el Rey de España y tras esas paredes se dan las mejores colecciones que se pueden ver en todo el mundo ya que se encuentran muchos retratos de las familias reales de la historia de España, diferentes cuadros y demás. Un evento muy especial que se da en el Palacio Real es que todos los miércoles y sábados menos ciertos meses como julio, agosto y septiembre, se da el cambio de guardia real en el exterior del palacio y, además cada miércoles se da el relevo solemne. Para poder visitar el museo y ver los diferentes precios que tienen para estudiantes se deberá de llamar al teléfono de contacto del Palacio Real.



Cualquier persona que desee informarse acerca de los horarios en los que se puede acudir al museo de forma gratuita, tan solo se deberá de contactar con museos de Madrid o meterse en su página web para ver los servicios que ofrecen y los precios.







