Magda Bosch:"Deseamos lo que nos dicen que hay que desear y nuestro mundo interior es cada vez más pasivo"

La profesora de la Facultad de Humanidades de UIC Barcelona aborda en un libro la importancia del deseo en la construcción de la personalidad de los individuos.

Cree que en la sociedad actual "existe el riesgo de ser personas poco auténticas" y recuerda que "está en nuestra mano no ser víctimas del exceso de estímulos que se convierten en imperativos".

Afirma que "no es posible vivir una vida plena sin deseo" porque éste "llena el día a día" pero recuerda que hay que "conducir los deseos con realismo para no caer en la frustración".

Barcelona, 9 de noviembre de 2020.- La profesora de la Facultad de Humanidades de UIC Barcelona Magdalena Bosch ha asegurado que, ante el exceso de estímulos externos que tiene la sociedad actual, "deseamos lo que nos dicen que tenemos que desear" y "la construcción de nuestro mundo interior es cada vez más pasivo y menos personal".

Bosch, que acaba de editar la obra colectiva 'Desire and Human Flourishing. Perspectives from Positive Psychology, Moral Education and Virtue Ethics' (Springer), ha explicado que "hay una tendencia a construir los deseos desde fuera del sujeto, no salen de nosotros, de la persona que somos, sino del resultado de todo lo que vemos en series, películas, redes...". Esta situación, según la autora, "nos puede llevar a a ser personas poco auténticas y a que nuestros deseos tampoco sean muy genuinos".

Por ello, la profesora de Humanidades de UIC Barcelona ha recordado que "está en nuestra mano" educar y conducir los deseos "para no ser víctimas del exceso de estímulos que se convierten en imperativos y que destruyen la creatividad, hacen que el cerebro se sature y que se pierda capacidad intelectual". "Es necesario construir un mundo interior propio, elaborado por nosotros mismos, en el que decidimos qué entra y qué no, qué queremos hacer nuestro y qué no", ha añadido.

Bosch, que en el libro analiza la importancia del deseo en la construcción de la personalidad de cada individuo, ha insistido en que "los deseos que asumimos y cultivamos definen cómo somos, nuestra personalidad" ya que, en su opinión, "aquello que deseamos hace que seamos el tipo de persona que somos y lo más alentador es que lo podemos modelar libremente".

La autora también deja claro en el ensayo que "no es posible vivir una vida plena sin deseo", aunque existen otros factores importantes. "Una vida plena se realiza a base del deseo y de la capacidad de pensar, ambos son necesarios porque el deseo sin esa capacidad sería desjuiciado. Pero la inteligencia sin deseo es pobre e inoperante, necesita la fuerza del deseo para actuar", ha añadido.

Bosch ha insistido en que "necesitamos tener deseos porque llenan nuestra vida, el día a día y nos hacen sentir vivos" pero también ha recordado que es importante "conducirlos con realismo para evitar caer en la ansiedad y la frustración".

Las decisiones, siempre precedidas por un deseo.

El libro explora el deseo desde una perspectiva analítica y relata que todas las decisiones humanas se encuentran siempre precedidas por algún tipo de deseo. En este sentido, ha comentado que el deseo tiene más influencia "en aquellas decisiones que implican más a las emociones y que son a corto plazo". "Podemos decir que el deseo tiene menos peso cuando hay menos reflexión o menos diálogo con la razón", ha concluido.

La profesora de la Facultad de Humanidades ha coordinado la publicación, que incluye capítulos de la vicerrectora de Comunidad Universitaria y decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de UIC Barcelona, Esther Jiménez; el decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Alfonso Méndiz; el profesor de la Facultad de Humanidades Abel Miró; el profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales Miquel Bastons y la profesora del área de Psicología de la Facultad de Medicina y Ciencies de la Salud Paloma Alonso.

El libro va dirigido a estudiantes e investigadores en los campos de la psicología positiva, la educación positiva, la filosofía moral y la ética de la virtud.

