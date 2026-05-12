Su Majestad la Reina entrega los Premios SM El Barco de Vapor y Gran Angular 2026 - Fundación SM

(Información remitida por la empresa firmante)

* La memoria de las bicicletas de Josan Hatero Mosteiro y La cuarta vida de Blanca Cuervo de Alba Quintas Garciandia fueron las obras distinguidas, respectivamente.

* Entre otras destacadas personalidades del mundo de la cultura y la educación, se contó con la presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón; y José Manuel Cidad, presidente de SM.

* El acto, presentado por la periodista y escritora Teresa Viejo, tuvo lugar en la Real Casa de Correos de Madrid.

* La Fundación SM creó estos galardones, los más importantes de la Literatura Infantil y Juvenil en lengua castellana, para promover la creación literaria destinada a niños y jóvenes en 1978. Para la 48.ª edición, se han recibido más de 300 manuscritos.

Madrid, 12 de mayo de 2026.- S.M. la Reina presidió la entrega del Premio SM El Barco de Vapor de literatura infantil a Josan Hatero (Barcelona, 1970) por La memoria de las bicicletas y del Premio SM Gran Angular de literatura juvenil a Alba Quintas (Madrid, 1994) por La cuarta vida de Blanca Cuervo, en el transcurso de una ceremonia celebrada en la Real Casa de Correos de Madrid. Durante la gala de concesión de la cuadragésima octava edición de los Premios SM de la Fundación SM, Doña Letizia estuvo acompañada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón; el presidente de SM, José Manuel Cidad; y la directora de la Fundación SM, Mayte Ortiz, entre otras autoridades de la educación y la cultura.

"Es una alegría acoger de nuevo la entrega de dos galardones que han acompañado a varias generaciones de lectores y que ocupan un lugar muy especial en la literatura infantil y juvenil de España", manifestó Díaz Ayuso. Dio la bienvenida a la Real Casa de Correos con referencias a toda la cadena de valor del libro desde Madrid, y "una defensa de que el amor por la cultura empieza en la infancia, y una sociedad que pone libros en manos de los niños apuesta por ciudadanos más libres y curiosos". Subrayó que,"además, dentro de cada libro infantil, siempre hay mucho talento y esfuerzo compartido entre profesionales".

Su Majestad la Reina se refirió a la necesidad de poner el foco de la lectura sobre los jóvenes, que son "quienes tienen que construir la arquitectura de una mirada". Por eso, explicó, "los niños y los jóvenes que lean estos libros de Alba Quintas y Josan Hatero van a formar su propio criterio". Respecto al libro La cuarta vida de Blanca Cuervo, comentó: "Me gusta pensar que muchas chicas, quizá también algún chico, cuando lo lean, se lo van a pensar un poco mejor antes de adentrarse, indagar y bucear en algunos lugares, en algunas redes". De La memoria de las bicicletas, Doña Letizia destacó: "Me encanta cuando Josan define su libro como una comedia luninosa de verano donde se reivindica la escritura a mano, las cartas en papel y los clubes de lectura para niños". Concluyó: "Quizá la lectura, siempre y cuando incluya comprensión, además de analgésica, sea la razón última y la excusa perfecta, todos aquí sabremos, cada uno de nosotros, por qué podría ser la razón última y para qué la excusa perfecta".

En su intervención, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, felicitó a los dos premiados y también a la editorial SM, "por sostener desde hace casi medio siglo dos colecciones que forman parte de la memoria de muchas generaciones, porque los libros de El Barco de Vapor y de El Gran Angular han pasado durante décadas de unas manos a otras, de los hermanos mayores a los hermanos pequeños, de profesores a estudiantes, de bibliotecas de escolares a habitaciones de adolescentes, han estado en mochilas, pupitres y también en mesillas de noche, y muchos seguimos recordando sus personajes que forman ya parte de la memoria de este país, como el feroz y barrigudo Pirata Garrapata".

Por su parte, el presidente de SM, José Manuel Cidad invitó a celebrar “la capacidad que tienen las historias para ayudarnos a mirar mejor” porque, a su juicio, leer es también “aprender a habitar la realidad con más profundidad, descubrir que, entre una idea y su contraria existe un espacio amplio, lleno de matices, donde sucede lo verdaderamente humano”. Habló de las obras galardonadas en el marco de esa mirada de apertura al pensamiento crítico y la empatía, de la literatura como acto de esperanza, y las señaló como “libros para sanar”, dos novelas “muy distintas, unidas por la confianza común en la capacidad del lector de pensar y sacar sus propias conclusiones”. No quiso dejar pasar la oportunidad de recordar que desde SM ya se está pensando “con ilusión en el próximo año, en el que viviremos dos aniversarios que serán expresión de un camino compartido con millones de niños, jóvenes y educadores: los 50 años de la Fundación SM y los 90 de SM”.

Premios SM El Barco de Vapor y Gran Angular

El jurado del Premio SM El Barco de Vapor 2026 eligió La memoria de las bicicletas de Josan Hatero como mejor obra de literatura infantil porque “respira sinceridad, calidez y optimismo, y nos devuelve la emoción de las primeras veces más importantes de la vida, como aprender a montar en bici; y porque es un libro tierno y sensible que saca lo mejor de sus personajes y de sus lectores”. Por su parte, el jurado otorgó el Premio SM Gran Angular 2026 a la obra de literatura juvenil La cuarta vida de Blanca Cuervo de Alba Quintas por ser “un retrato certero y doloroso de la realidad que vive una parte de la juventud para la que soñar con el futuro resulta difícil y, a veces, imposible; un thriller construido con inteligencia a través de diferentes puntos de vista; y una invitación a reflexionar sobre el lado oscuro de las salidas fáciles”.

Terminado el acto, quedó abierta la convocatoria de la 49.ª edición de los Premios SM El Barco de Vapor y Gran Angular, cuyos ganadores se conocerán en 2027.

Estos galardones, dotados con 35 000 euros cada uno, son los más relevantes del mundo en el ámbito de la literatura infantil y juvenil en castellano, lo que contribuye a la recepción de un gran número de originales procedentes de toda España y varios países de América Latina.

Sobre la Fundación SM

SM, a través de la Fundación SM, destina anualmente más de 200 000 euros a la convocatoria de los Premios SM de literatura e ilustración. La Fundación SM apuesta desde hace casi cincuenta años por el fomento de la lectura como fuente de aprendizaje y desarrollo de niñas, niños y jóvenes. Mantiene su compromiso por una literatura de calidad que sea atractiva y entretenida, a la vez que sea transmisora de valores humanos, sociales y culturales. Orienta todas sus iniciativas a la mejora de la equidad y calidad educativa en los países de Iberoamérica en los que está presente. Para que ninguna niña ni ningún niño se quede atrás.

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