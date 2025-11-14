Málaga acoge la puesta de largo de la Universidad Europea de Andalucía

(Información remitida por la empresa firmante)

Puesta de largo de la Universidad Europea de Andalucía. Este jueves, el alcalde, Francisco de la Torre ha inaugurado el campus de la Institución en Málaga. El acto, al que también ha asistido el secretario general de Universidades de la Junta de Andalucía, Ramón Herrera de las Heras, junto a la presidenta y CEO de la Universidad, Otilia de la Fuente, ha contado con una importante presencia del mundo empresarial, académico y social

Málaga, 14 de noviembre.- Tras producirse el tradicional corte de cinta por parte del alcalde, que daba por inauguradas las instalaciones, el acto académico ha comenzado con la entrega de atributos al nuevo rector, Daniel Hormigo, al que han acompañado en este solemne evento otros siete rectores, dos de ellos de instituciones malagueñas.



En su discurso de investidura, el rector Magnífico ha afirmado que "hoy no solo inauguramos una universidad, sino que damos vida a un proyecto moderno, conectado con la ciudad y centrado en sus estudiantes, verdadero motivo de nuestra existencia".



Apuntaba además el compromiso de la Institución con "la excelencia académica, la investigación, la tecnología y la innovación educativa, ámbitos en los que Málaga debe ser referente".



Por su parte, la presidenta y CEO de la Universidad Europea, Otilia de la Fuente ha querido agradecer el apoyo, tanto del alcalde como de la Junta, que ha permitido que la Universidad Europea de Andalucía "deje ser una promesa para convertirse en realidad". De la Fuente ha señalado que la Institución trae a Málaga "una docencia de vanguardia, investigación útil y conexión con la empresa y la ciudad".



La lección magistral, "El poder de la colaboración" ha sido impartida por Ezequiel Navarro, presidente de Innova IRV. Tras ella, el secretario general del Universidades, Ramón Herrera de las Heras ha destacado la "importancia de la colaboración público y privada", resaltando la calidad del proyecto de la Universidad Europea de Andalucía.



La clausura del evento ha corrido a cargo del alcalde, Francisco de la Torre, que ha asegurado que "el éxito de la universidad en Málaga es el éxito de Andalucía y de España". El alcalde ha insistido en la importancia de "no perdernos en la competitividad".



27.000 m2 de instalaciones de vanguardia

Tras el evento, los asistentes, más de 200, han podido visitar las instalaciones especialmente diseñadas para implementar el modelo académico de aprendizaje experiencial que ha hecho de la Universidad Europea un referente en la Educación Superior en nuestro país.



El campus, diseñado por el arquitecto malagueño José Seguí, combina la tecnología y la sostenibilidad con instalaciones de vanguardia y laboratorios de última generación con entornos de simulación avanzados. En ellos, más de 550 estudiantes experimentan ya de manera inmersiva los desafíos y dinámicas de la que será su profesión.







Contacto

Nombre contacto: Silvia Yubero

Descripción contacto: Universidad Europea

Teléfono de contacto: 620 10 59 63

