La marca de moda urbana JD inaugura en Vallsur una tienda de más de 500 metros

Interior de una de las tiendas de moda urbana JD. - EUROPA PRESS

(Información remitida por la empresa firmante)

· La firma abre sus puertas este sábado 12 de septiembre y estrena en Castilla y León su nuevo concepto de tienda

· La apertura contribuirá a dinamizar el empleo local con la creación de 14 nuevos puestos de trabajo

Valladolid, 10 de septiembre de 2026.- La marca de moda urbana JD abre sus puertas en Vallsur este sábado, 12 de septiembre, con una gran tienda de más de 500 metros cuadrados, que llega para seguir reforzando la oferta del centro comercial vallisoletano con una nueva apuesta. Además, la apertura contribuirá también a dinamizar el empleo local con la creación de 14 nuevos puestos de trabajo.

La nueva tienda JD de Vallsur será el primer establecimiento de Castilla y León en incorporar la nueva estética de la compañía, un espacio concebido para ofrecer una experiencia de compra más digital, interactiva y conectada con las nuevas formas de relacionarse con la moda urbana y seguir ofreciendo una experiencia de compra conectada con las tendencias.

El establecimiento contará con una selección de las principales marcas que forman parte de la propuesta de JD, entre ellas Nike, Adidas, New Balance, Hoodrich, The North Face y Puma, además de la marca propia McKenzie.

"La llegada de JD supone una excelente noticia para nuestros visitantes y un paso más en nuestra estrategia de incorporar marcas líderes que aporten valor y experiencias diferenciales al centro comercial. Se trata de una enseña de referencia internacional que conecta con públicos de todas las edades, desde los más jóvenes hasta familias y aficionados al deporte, reforzando nuestro posicionamiento como uno de los principales destinos comerciales y de ocio de Castilla y León", afirma Carolina Castro, gerente de Vallsur.

Por parte de los responsables de JD España, la apertura de Vallsur “supone un paso importante para JD en Valladolid, no solo porque nos permite reforzar nuestra presencia en la ciudad, sino porque incorporamos por primera vez en Castilla y León nuestro nuevo concepto de tienda. Seguimos trabajando para que nuestros espacios sean cada vez más digitales, interactivos y conectados con las necesidades de nuestros consumidores, manteniendo una evolución constante tanto en diseño como en experiencia de compra”.

La apertura tendrá también un componente especial para los clientes que se acerquen a Vallsur el próximo 12 de septiembre. Durante la jornada, la tienda contará con DJ y un stand de Lollipop, mientras que los visitantes recibirán tarjetas con códigos que les permitirán probar suerte en una caja fuerte con premios en su interior.

Con esta apertura, la firma JD alcanza las 135 tiendas en el país, dos en Valladolid y cinco en Castilla y León, con un total de 75 empleados en Castilla y León y más de 3.300 profesionales en toda España, consolidando una red comercial en constante evolución y acercando a un público cada vez más amplio las últimas tendencias en moda urbana y una selección de las marcas más relevantes del mercado.

Sobre Vallsur - www.vallsur.com

Desde su apertura, el centro comercial Vallsur, propiedad de Castellana Properties y gestionado por Nueve Capital, se ha convertido en un referente en la ciudad de Valladolid. Con una superficie de 35.160 m2, más de 90 tiendas y 2.000 plazas de aparcamiento, el centro pone a disposición de sus clientes una gran oferta de servicios cuyo objetivo es satisfacer todas sus necesidades. Además, Vallsur tiene una clara política de compromiso en el medio ambiente, tal y como demuestra su sistema de gestión ambiental de acuerdo con la normativa ISO 14001:2023.

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