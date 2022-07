Las mejores playas en las que sumergirse en Chipre este verano

(Información remitida por la empresa firmante)

Chipre, la isla más oriental del Mediterráneo, es el destino perfecto del que disfrutar este verano. Para muchos turistas, su principal reclamo, más allá de su increíble gastronomía o su extenso patrimonio cultural, tiene que ver con sus playas, entre las que se encuentran no sólo algunas de las mejores de Europa, sino de todo el mundo. No en vano, Chipre cuenta con la proeza de ser el país con mayor proporción de banderas azules por habitantes, un total de 59. Del conjunto de su litoral, estas son las diez playas que no hay que perderse si se visita Chipre.



Playa de Afrodita

Además de tener el privilegio mitológico de ser el lugar que vio nacer a Afrodita -la diosa del amor y la belleza-, tiene la fama de ser una de las playas más bonitas de Chipre. Situada en la costa de Paphos, en ella se encuentra Petra tou Romiou, la famosa roca de Afrodita, cuyo mito promete a sus visitantes rejuvenecer una década. En honor a su divinización, muchas parejas deciden celebrar su amor allí, por lo que es habitual encontrarlas disfrutando de uno de los atardeceres más bellos de Chipre.



Coral Bay

Es otra de las playas más conocidas de la zona de Paphos. Su arena suave y tostada contrasta con la transparencia de sus aguas, lo que justifica la popularidad de la playa. Rodeada de enormes palmeras y vistosas colinas, Coral Bay es una playa perfecta en su conjunto, donde no le faltará de nada a cualquier tipo de visitante: tranquilidad, un entorno natural privilegiado y el mar en su más bella expresión.



Nissi Beach

Al igual que Coral Bay, Nissi Beach también cuenta con el distintivo de la Bandera Azul. Sus más de 500 metros evidencian que es una de las playas más cuidadas y mimadas de Chipre, en parte también por su popularidad y su gran capacidad para atraer a turistas. De hecho, durante mucho tiempo ha sido reconocida como una de las playas más internacionales de la isla. La playa más popular de Ayia Napa es también destino de aficionados al deporte, que pueden encontrar diferentes canchas de voleibol en su arena y la posibilidad de practicar deportes acuáticos como el kitesurf o el windsurf.



Fig Tree Bay

Sin duda, las panorámicas de Fig Tree Bay son algunas de las imágenes más espectaculares de Chipre. Suele ser una habitual entre los rankings de las mejores playas de Europa, y no es para menos. Tal es su belleza que incluso el británico Peter Frampton le dedicó una canción. Su hermoso paseo marítimo y la escasa profundidad de sus aguas convierten a Fig Tree en una de las playas favoritas entre las familias. Además, los más aventureros también podrán encontrar cerca de la zona algunas de las cuevas marinas más genuinas de Chipre.



Konnos

A dos kilómetros tan sólo de Cabo Greco se encuentra la playa de Konnos, otra de las más populares entre las familias. La razón es sencilla: su pulcritud y la suavidad de su oleaje la convierten en ideal para nadar y jugar con los más pequeños. Situada entre Ayia Napa y Protaras, está rodeada de altas formaciones rocosas que revelan en su interior una de las playas más tranquilas y bonitas de la zona.



Blue Lagoon

Su propio nombre ya indica lo que el visitante se va a encontrar en esta playa: increíbles aguas de un intenso azul turquesa, lo que la convierte en carne de cañón de Instagram y en destino obligado para los aficionados al snorkel. Se encuentra en el Parque Nacional de la Península de Akamas, una bellísima zona tanto por sus aguas como por su vegetación y panorámicas. Cerca de la bahía quedan los Baños de Afrodita, un pequeño rincón interior en el que el mito cuenta que la diosa griega de la belleza se reunía con su amado Adonis.



Makronissos

Frente a otras playas más concurridas, la de Makronissos es una opción más tranquila para quienes buscan descansar en Ayia Napa. Sin embargo, Makronissos en realidad podría considerarse como la unión de dos playas, una que suele estar más frecuentada y otra zona más pequeña y reservada para quienes buscan la calma. Los locales destacan cómo se recorta en el mar en forma de cola de sirena, una imagen con fuerza en la que el abanico de azules del agua converge con la arena blanca y fina de la playa, sin duda una de las panorámicas más bonitas del litoral sur chipriota.



Mackenzie

Cerca de Lárnaca, la playa de Mackenzie puede presumir de ser una de las playas más limpias de toda la isla. Su finísima arena y su calidez trasladan otra dimensión del sentido del tacto, algo que bien saben las familias que deciden pasar el fin de semana en esta playa. Aunque se encuentra a sólo un kilómetro de distancia del Aeropuerto Internacional de Chipre, esto no le impide ser una playa sencillamente perfecta para cualquier jornada de domingo.



Faros Beach

Al suroeste de Chipre, en Paphos, se encuentra Faros, recibe su nombre del faro que de cerca la vigila, desde cuyas alturas se pueden obtener algunas de las vistas más privilegiadas de la zona. Aunque tiene zonas bastante pedregosas, su litoral extenso cuenta con áreas de arena fina en la que los bañistas aprovechan para descansar y hacer deporte. La zona que rodea a la playa es muy animada, con chiringuitos y locales que ofrecen ocio tanto de día como de noche.



Bahía Pissouri

De un imponente azul turquesa, la de Pissouri es una de las playas favoritas entre los locales y aficionados al deporte. Windsurf, kitesurf, voleibol, snorkel…, las opciones son diversas, y lo que precisamente las hace posibles son las condiciones ideales de esta playa extremadamente tranquila, sin núcleos urbanos a la vista. Como interés añadido, una vez pasado el cabo de Asprotos, hay una zona de su litoral que se reserva para los bañistas que quieren practicar nudismo, algo cada vez más popular en la zona.







