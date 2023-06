Un millar de personas asisten al Global Meeting UIC Barcelona como colofón de su 25.º aniversario

(Información remitida por la empresa firmante)

El evento, conducido por Ramon Pellicer, ha reunido a instituciones y empresas colaboradoras, miembros de la comunidad universitaria y a antiguos alumnos.

El acto ha contado con una entrega de premios a antiguos alumnos, por su compromiso social y su trayectoria profesional, y un reconocimiento institucional a los impulsores del proyecto.

Los asistentes han disfrutado de una sesión central sobre Inteligencia Artificial, a cargo del periodista Ramón López de Mántaras, y de las actuaciones musicales del Grupo SIFU.

Barcelona, 22 de junio de 2023.- En el marco de su 25.º aniversario, la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona), celebró ayer en el Palau de la Música Catalana el Global Meeting UIC Barcelona, un acto que ha reunido a un millar de personas, entre ellas miembros de la actual comunidad universitaria, antiguos alumnos, así como empresas e instituciones que han contribuido con la institución durante sus 25 años de historia. Al acto asistieron personalidades como el conseller d'Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, Joaquim Nadal; el expresidente de la Generalitat José Montilla o el exconsejero de salud y director del Instituto Universitario de Pacientes, Boi Ruiz. El evento, celebrado en un escenario excepcional, fue conducido por el periodista Ramon Pellicer, miembro del Consejo Asesor Universitario de UIC Barcelona.

En el marco del acto, el conseller Joaquim Nadal, felicitó a UIC Barcelona por su 25.º aniversario y destacó la importancia del recorrido hecho de cara a los retos próximos de la Universidad. "No hay futuro sin pasado. UIC Barcelona es una realidad tangible y joven que se ha ido construyendo día a día, en un presente continuo y por el sueño de aquellos que la quisieron fundar".

La sesión central del evento versó sobre Inteligencia Artificial, y corrió a cargo de Ramón López de Mántaras, científico pionero en IA, y Núria Ramírez, presentadora de RTVE y alumni de Periodismo, quien conversó con el experto sobre los retos inmediatos que está generando la Inteligencia Artificial. "Debemos tener claro que la inteligencia artificial es muy diferente a la humana. Saber dónde están sus límites. Por ejemplo, la IA no tiene experiencias vitales. Del mismo modo, necesitamos combatir la desinformación y la difamación sobre los modelos generados por la IA como Chat GPT"

Durante el acto, se hizo entrega del Premio Alumni UIC Barcelona en sus dos categorías. Valentina Riverso (Arquitectura) como ganadora y representante del Premio Alumni al mejor proyecto de transformación social, e Ignacio Blasi (Odontología) como reconocimiento a su trayectoria profesional. También recibieron un emotivo reconocimiento institucional dos figuras clave en el impulso del proyecto, Josep Maria Pujol y Teófilo Sánchez.

José Ignacio Parellada, presidente de la Agrupación Alumni UIC Barcelona, en el marco del acto destacó los proyectos impulsados por Alumni, como el Cicle Emprèn! (ciclos sobre emprendimiento), el Alumni Breakfast Club, el Alumni Ambassador o la figura de los coordinadores Alumni por facultades. Por último, animó a todos los Alumni a ser partícipes en la comunidad de UIC Barcelona. "Todos somos UIC Barcelona. Desde cualquier posición. Somos el mejor ejemplo y los mejores prescriptores de la Universidad. UIC Barcelona cuenta con nosotros, reconectemos".

Los asistentes tuvieron la oportunidad de ver en directo, entre otras, la actuación Every breath you take, interpretada por Joel Bueno del grupo SIFU, a través del Eyeharp. La Fundación Grupo SIFU es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja en favor de la inserción social y laboral de personas con diversidad funcional, y que ha colaborado con el Global Meeting. El acto finalizó con un espacio de networking con los colaboradores de las diferentes empresas e instituciones que asistieron al evento, junto con los miembros de la comunidad universitaria y antiguos alumnos.

El rector de UIC Barcelona, Alfonso Méndiz, cerró el acto agradeciendo la presencia de todos los antiguos alumnos, colaboradores y miembros de la comunidad universitaria. "Durante este 25.º aniversario hemos aprendido la importancia del reencuentro, de redescubrir los valores que forman la Universidad. Así como comprender la importancia de la misión de UIC Barcelona. La docencia supone un compromiso con una formación que transforma las mentes y los corazones de nuestros alumnos para hacer de su profesión, un servicio para otros".

El Global Meeting UIC Barcelona, que ha contado con la colaboración de Caixabank y Compass Group Eurest, ha sido el último acto institucional conmemorativo del 25.º aniversario de UIC Barcelona. Entre los actos celebrados durante este curso, han destacado el acto institucional in memoriam del Dr. Jordi Cervós i Navarro, primer rector de UIC Barcelona; la visita y conferencia de Richard Taylor y Tania Rodgers, socios de Weta Workshop, o el Simposio: "Persona, Societat y Cuidados", entre otros.

El acto ha contado con la colaboración de:

CaixaBank, Compass Group y Eurest.

Para más información:

Elena Castellarnau

Responsable de Comunicación

T. +34 93254 18 00

elenac@uic.es

Immaculada 22

08017 Barcelona

Sobre UIC Barcelona

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) nació en 1997 con el objetivo de ofrecer una formación universitaria de calidad y promover la investigación como servicio a la sociedad. Ligada al mundo empresarial y con un marcado carácter internacional, imparte 16 grados, 8 dobles grados, una treintena de dobles titulaciones internacionales y una amplia oferta de programas de posgrado en sus dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallés. Como parte de su compromiso con la sociedad, UIC Barcelona también cuenta con tres clínicas universitarias ubicadas en el Campus Sant Cugat: la Clínica Universitaria de Odontología, Support - Clínica Universitaria de Psicología y Psiquiatría, y Cuides UIC Barcelona, centrada en la atención a pacientes con enfermedades avanzadas y cuidados paliativos.