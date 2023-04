Movella potencia la adaptación de Lyle, Lyle, Cocodrilo para una superproducción de Hollywood

(Información remitida por la empresa firmante)

Nevada, 14 de abril de 2023.

Movella Holdings Inc. (NASDAQ:MVLA) ("Movella"), proveedor líder de sensores, software y análisis que permiten la digitalización del movimiento, ha ayudado a Actor Capture a llevar a la gran pantalla al personaje principal de Lyle, Lyle, Cocodrilo, en una superproducción que ha recaudado más de 104 millones de dólares en todo el mundo

Actor Capture, un estudio de captura de movimiento con sede en Atlanta, se incorporó al proyecto para crear un personaje animado digno de Hollywood que pudiera interactuar plenamente con su entorno y sus homólogos humanos en pantalla. Las soluciones de captura de movimiento Xsens de Movella proporcionaron las herramientas y la flexibilidad más avanzadas para crear a Lyle, Lyle, el protagonista de Cocodrilo.



"La calidad de los datos es clave para generar las mejores interpretaciones", afirma James Martin, Director Técnico de Actor Capture. "Xsens produce constantemente esa calidad, y saber que la animación tenía que enfrentarse a actores galardonados fue un factor determinante para saber exactamente por qué Movella tenía que participar."



Para ello, James y su equipo utilizaron una combinación de actores para representar las diferentes edades del cocodrilo a lo largo de la película. Esto incluía un actor a escala, un actor infantil para el Lyle más joven y dos acróbatas para las acrobacias. Actor Capture adquirió trajes de Movella de todas las tallas para satisfacer las necesidades de estos actores.



"Ver a Lyle cobrar vida de una forma que hace honor a la historia original y roba los corazones del público de todo el mundo es un testimonio de los logros de Actor Capture con esta tecnología", afirma CJ Hoogsteen, vicepresidente de ventas y marketing de Movella. "Están mostrando el potencial de las herramientas de captura de movimiento de Movella para crear los personajes animados más reales posibles, y estamos orgullosos de estar a la vanguardia de esta innovación."



Acerca de Movella Holdings Inc.

Movella es un proveedor líder de sensores, software y análisis que permiten la digitalización del movimiento. Movella sirve a los mercados del entretenimiento, la salud y el deporte, y la automatización y la movilidad. Sus innovaciones permiten a los clientes capitalizar el valor del movimiento transformando los datos en información significativa y práctica. En colaboración con marcas líderes mundiales como Electronic Arts, EPIC Games, 20th Century Studios, Netflix, Toyota, Siemens y más de 500 organizaciones deportivas, Movella está creando resultados extraordinarios que hacen avanzar a la humanidad.



Para obtener más información, visitar www.movella.com.



Acerca de Actor Capture

Actor Capture es un estudio líder en captura de movimientos y proveedor de mocap móvil con sede en Atlanta. Especializados en la prestación de una amplia gama de servicios que incluyen captura de movimiento, producción virtual y previsualización para producciones de televisión, videojuegos y cine, también ofrecen visualización del rendimiento en tiempo real, limpieza de datos y retargeting. Actor Capture cuenta con una impresionante cartera de proyectos de producción entre los que se incluyen Lyle, Lyle Crocodile, Creed III, Cardi Tries, The Suicide Squad y Replicas.



Para más información, visitar https://actorcapture.com







