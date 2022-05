OK Mobility mueve el tenis de máximo nivel internacional a Stuttgart y Mallorca

La empresa de movilidad global cubrirá los desplazamientos de jugadores y organización del Weissenhof en Stuttgart y del Mallorca Championships, antesala a Wimbledon

OK Mobility se convierte en el proveedor oficial de movilidad de los torneos de tenis ATP 250 Weissenhof en Stuttgart y Mallorca Championships que se disputan del 4 al 12 de junio en el Tennis Club Weissenhof (Stuttgart) y del 18 al 25 de junio en el Mallorca Country Club de Santa Ponça (Mallorca), respectivamente. De esta manera, la empresa de movilidad global cubrirá todos los desplazamientos oficiales de jugadores y organización, poniendo a disposición su flota de vehículos durante las jornadas de ambos torneos.



En un acto celebrado esta mañana en la sede central de OK Mobility en Palma, e"motion group, empresa organizadora, ha presentado oficialmente a OK como partner de movilidad ante instituciones y medios y ha destacado las novedades de estos dos torneos europeos. Un encuentro que ha contado con la participación del CEO de OK Mobility, Othman Ktiri, del CEO de e"motion group, Edwin Weindorfer y del Director del torneo ATP 250 Mallorca Championships y Embajador de OK Mobility, Toni Nadal.



Edwin Weindorfer ha destacado que “para e"motion group es un orgullo asociarnos a nivel global con OK Mobility no solo en Mallorca, sino crecer en nuestra colaboración e incorporarse como patrocinador en el torneo ATP 250 Weissenhof en Stuttgart. Nuestros eventos buscan asociarse con las mejores marcas y este acuerdo nos confirma que estamos trabajando en la dirección correcta”.



Toni Nadal ha afirmado que “tras el éxito del ATP Mallorca Championships 2021, que ya contó con el apoyo de OK, e"motion group y OK Mobility vuelven a conciliar deporte y movilidad. En este sentido, ser testigo en primera persona del compromiso de OK con el deporte y con los valores que lo representan hace que me sienta cada vez más orgulloso de formar parte de su familia, el OK Team”.



Por su parte, el CEO de OK Mobility, Othman Ktiri, ha destacado el apoyo absoluto de la compañía hacia estos dos torneos de talla internacional. “Este año el compromiso de OK Mobility con el deporte da un salto cualitativo. No solo volvemos a colaborar con el Mallorca Championships, lo que nos permite ser partícipes de un evento que convierte nuestra isla en foco de interés deportivo internacional y que actúa a nivel de promoción turística y de atracción de un turismo de calidad, sino que, como novedad, nos unimos al Weissenhof en Stuttgart. Una colaboración completamente alineada con la expansión e internacionalización que venimos protagonizando en nuestra compañía gracias a nuestro Plan OK on the Road”.



“Con esta alianza demostramos, una vez más, que el mundo de la empresa y del deporte comparten un denominador común: los valores. Sacrificio, trabajo en equipo, espíritu de superación… Valores sin los cuales la calidad en los resultados no sería posible”, añade Ktiri.



El torneo ATP 250 de Stuttgart contará este año con la participación de tenistas de la talla de Andy Murray o Nick Kyrgios. De cara al Mallorca Championships, el evento antesala a Wimbledon ya tiene confirmados a los jugadores Pablo Carreño, Nick Kyrgios y Roberto Bautista.







Contacto

Nombre contacto: Departamento de Comunicacion OK Mobility

Descripción contacto: Departamento de Comunicacion OK Mobility

Teléfono de contacto: (+34) 971 430 590 –