Pecan Energies reformula su marca y se compromete a abrir paso a la prosperidad en Ghana y más allá

El operador del bloque Deepwater Tano/Cape Three Points (DWT/CTP) ha conseguido terminar de reformular su marca

África, 6 de marzo de 2024.- Pecan Energies ( www.PecanEnergies.com), operador del bloque Deepwater Tano/Cape Three Points (DWT/CTP), situado en alta mar, se complace en anunciar que ha terminado con éxito de reformular su marca.



La empresa ha renovado el nombre y el logotipo y ha revitalizado su identidad de marca para transmitir mejor su compromiso con el fomento de la prosperidad y del crecimiento en las comunidades africanas. En la base de esta transformación está el nuevo lema de Pecan Energies: "Abriendo paso a la prosperidad".



Africa Finance Corporation (AFC) adquirió Pecan Energies en abril de 2023 y sentó las bases de una identidad de marca nueva. AFC es una entidad financiera multilateral creada por Estados africanos soberanos para proporcionar soluciones prácticas al déficit de infraestructuras en África y al difícil entorno operativo. La adquisición fue una demostración del compromiso de AFC con el desarrollo sostenible de los recursos naturales de África, incluidas sus enormes reservas de petróleo y gas, conservando el valor dentro del continente. Pecan Energies posee una participación del 50% del bloque DWT/CTP, situado en alta mar en Ghana.



"Pecan Energies representa nuestra ambición de convertirnos el operador panafricano preferido de petróleo y gas en aguas profundas de alta mar en Ghana. Nuestra nueva marca está dedicada a la creación de valor, uno de nuestros principios fundamentales. Esto también incluye un compromiso inquebrantable por la transparencia a la hora de aprovechar nuestros conocimientos técnicos y comerciales para resultados de desarrollo en Ghana y otros lugares", explica Eiliv Gjesdal, director ejecutivo de Pecan Energies AS.



Pecan Energies está haciendo grandes avances hacia una decisión final de inversión tras la exitosa aprobación de su plan de desarrollo para el área de contrato de DWT/CTP por las autoridades ghanesas. Con sus nuevos propietarios e identidad, el objetivo es hacer realidad todo el potencial de impacto social y económico del bloque DWT/CTP. El bloque posee hallazgos de aproximadamente 550 millones de barriles de equivalentes de petróleo recuperables, además de una considerable cartera de exploración.



"Conforme vamos amoldándonos a nuestra nueva identidad, la sostenibilidad, la autoctonización, la autonomía y reciprocidad dejan de ser simples compromisos y pasar a formar parte integral del tejido de nuestra empresa", afirma Kadijah Amoah, directora ejecutiva de Pecan Energies Ghana Limited.



Aspectos destacados de la reinvención de la marca:

Logotipo nuevo: el logotipo es una combinación de elementos modernos de diseño que representan el planteamiento vanguardista de la empresa. Ha sido diseñado para que sea claro, simple y atrevido y deriva de una serie de formas y símbolos que evocan la colaboración y el beneficio mutuo.



Paleta de colores y tipografía de la marca: adoptar una paleta de colores que representase su devoción al desarrollo sostenible de los recursos naturales fue fundamental y desempeña un papel vital en la creación y mantenimiento del reconocimiento de la marca.



Visión y misión: su visión y misión hablan de su aspiración de madurar y producir recursos de forma segura, eficiente y respetuosa con el medioambiente para el beneficio mutuo del pueblo ghanés, la empresa y sus socios. Su objetivo es abrir paso a una mayor prosperidad en Ghana y otros lugares.



Acerca de Pecan Energies:

Pecan Energies es operadora y propietaria al 50% del bloque Deepwater Tano Cape Three Points (DWT/CTP) ) en alta mar en las costas de Ghana. Pertenece en su totalidad a Africa Finance Corporation. Sus socios en el bloque DWT/CTP son: Lukoil Overseas Ghana Tano Limited (38%), Fueltrade Limited (2%) y Ghana National Petroleum Corporation (10%).



Más información sobre Pecan Energies en www.PecanEnergies.com



Link imagen: https://www.africa-newsroom.com/press/media/eqs-pecan-energies?lang=en?display=image







