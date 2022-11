Polaris Renewable Energy declara un dividendo trimestral

(Información remitida por la empresa firmante)

Polaris Renewable Energy Inc. (TSX:PIF) ("Polaris Renewable Energy" o la "Compañía"), se complace en anunciar que su consejo de administración ha declarado un dividendo trimestral de 0,15 dólares por acción ordinaria en circulación

Este dividendo se pagará el 25 de noviembre de 2022 a los accionistas registrados al cierre de las operaciones del 14 de noviembre de 2022. El dividendo es un "dividendo elegible", tal como se designa a efectos del impuesto sobre la renta federal, provincial y territorial de Canadá.



El consejo de administración de Polaris Renewable Energy sigue comprometido con el pago de un dividendo trimestral y evaluará nuevos aumentos de dividendos, según sea apropiado, en el futuro.



Acerca de Polaris Renewable Energy Inc.

Polaris Renewable Energy Inc. (anteriormente, Polaris Infrastructure Inc.) es una empresa canadiense que cotiza en bolsa y que se dedica a la adquisición, el desarrollo y la explotación de proyectos de energías renovables en América. Son un contribuyente de alto rendimiento y financieramente sólido en la transición energética.



Las operaciones de la compañía se encuentran en 5 países de América Latina e incluyen una planta geotérmica (~72 MW), 4 plantas hidroeléctricas de pasada (39 MW), 1 proyecto solar (fotovoltaico) en operación (25 MWac) y 2 proyectos solares con una capacidad total esperada de aproximadamente 10 MWac, actualmente en construcción.



Declaraciones de precaución

Este comunicado de prensa contiene cierta "información prospectiva" que puede incluir, entre otras, declaraciones relativas a acontecimientos o resultados futuros, así como las expectativas de la dirección sobre la capacidad de la empresa para seguir pagando dividendos en el futuro. A menudo, pero no siempre, las declaraciones prospectivas pueden identificarse por el uso de palabras como "planea", "espera", "se espera", "presupuesto", "programado", "estima", "pronostica", "predice", "pretende", "apunta", "anticipa" o "cree" o variaciones (incluyendo variaciones negativas) de tales palabras y frases, o pueden identificarse por declaraciones en el sentido de que ciertas acciones "pueden", "podrían", "deberían", "harían", "podrían" o "serán" tomadas, ocurran o se logren. Una serie de riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores pueden hacer que los resultados o el rendimiento reales difieran materialmente de cualquier resultado o rendimiento futuro expresado o implícito en la información prospectiva. Dichos factores incluyen, entre otros, la incapacidad de la Sociedad para pagar o aumentar los dividendos, que puede verse afectada por factores tales como las incertidumbres generales de carácter empresarial, económico, competitivo, político y social; los resultados reales de las actividades actuales de producción, desarrollo y/o exploración de energía geotérmica, solar e hidroeléctrica y la exactitud de las simulaciones de probabilidad preparadas para predecir los recursos geotérmicos prospectivos; los cambios en los parámetros de los proyectos a medida que los planes siguen perfeccionándose; las posibles variaciones de las tasas de producción; fallos en el funcionamiento de la planta, el equipo o los procesos según lo previsto; accidentes, conflictos laborales y otros riesgos de las industrias geotérmica e hidroeléctrica; inestabilidad política o insurrección o guerra; disponibilidad y rotación de la mano de obra; retrasos en la obtención de las aprobaciones gubernamentales o en la finalización de las actividades de desarrollo o construcción, o en el inicio de las operaciones; la capacidad de la empresa para continuar como empresa en funcionamiento y las condiciones económicas generales, así como los factores comentados en la sección titulada "Factores de riesgo" en el Formulario de Información Anual de la empresa. Estos factores deben ser considerados cuidadosamente y los lectores de este comunicado de prensa no deben confiar indebidamente en la información prospectiva.



Aunque la información prospectiva contenida en este comunicado de prensa se basa en lo que la dirección considera supuestos razonables, no puede garantizarse que dicha información prospectiva resulte exacta, ya que los resultados reales y los acontecimientos futuros podrían diferir sustancialmente de los previstos en dicha información. Por lo tanto, los lectores no deben confiar indebidamente en la información prospectiva. La información contenida en este comunicado de prensa, incluida dicha información prospectiva, se hace a partir de la fecha de este comunicado de prensa y, aparte de lo requerido por las leyes de valores aplicables, Polaris no asume ninguna obligación de actualizar o revisar dicha información para reflejar nuevos eventos o circunstancias.



