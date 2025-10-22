Prepara Halloween con las lecturas más escalofriantes y divertidas

(Información remitida por la empresa firmante)

Con la llegada de Halloween, los libros de miedo se agitan en sus estantes, impacientes por ser descubiertos. Es tiempo de disfraces, caramelos y calabazas… pero también de lecturas inquietantes que son una oportunidad perfecta para fomentar el hábito lector a través de historias emocionantes que estimulan su imaginación.

Los libros de misterio y terror se han consolidado como uno de los géneros favoritos del público infantil. No solo entretienen, sino que invitan a pensar, investigar y resolver enigmas: desapariciones, objetos mágicos, criaturas ocultas o hechos inexplicables. Cada página es un reto, una pista más hacia la resolución del caso... y un impulso más a la curiosidad y la lectura.

Este tipo de lecturas ofrece múltiples beneficios en edades tempranas:

✨ Despiertan la imaginación

Potencian el desarrollo cognitivo

Mejoran la atención, la memoria y el pensamiento lógico

Fomentan el análisis y la capacidad de deducción

También promueven valores fundamentales, ya que muchas de las historias están protagonizadas por grupos de amigos que enfrentan sus miedos trabajando en equipo. Además, los escenarios —a menudo históricos o fantásticos— permiten al lector viajar, aprender y descubrir nuevas culturas sin dejar de lado la emoción.

En definitiva, Halloween es el mejor momento para adentrarse en esas lecturas que hacen temblar... de emoción. ¿Te atreves a descubrirlas?

ANTÓN PIÑÓN EN EL BOSQUE DEL TERROR

Texto: Gabriela Keselman| Ilustraciones: Marta Moreno

16 páginas. 14,94€. De 3 a 5 años. SM

Un divertido libro con muchas solapas y un gran pop-up sobre la noche de Halloween de Antón Piñón. Hoy, en el Gran Bosque, todos se preparan para el famoso truco o trato. ¿Logrará Antón Piñón aterrorizar a todos, o será él quien se lleve un susto de muerte? Un libro con solapas. Con un pop-up final luminiscente.

MOZTRUOS: JUEGOS, RECETAS E HISTORIAS DE HALLOWEEN

Texto: Pedro Mañas | Ilustraciones: Martuka

160 páginas. 17,95€. Entre 6 y 9 años. SM

Una guía perfecta para montar la mejor fiesta de Halloween con los moztruos más divertidos. Lila ha organizado una fiesta de Halloween en el castillo. Mumus, Tatín y Gogo no conocen las costumbres de los humanos en este día tan especial, ¡así que Lila se lo va a explicar todo! Disfraces, adornos, recetas… Una guía perfecta para montar la mejor fiesta. ¿Te la vas a perder?

COLECCIÓN PESADILLAS Y DULCESUEÑOS

Texto e ilustradora: Laura Borio

112 páginas. 10,95. Entre 7 y 9 años. SM.

Una colección sobre el valor de la amistad, la diferencia… y lo divertido que es tener miedo a carcajadas. Dos familias enfrentadas: los Pesadillas, expertos en crear sueños terroríficos, y los Dulcesueños, maestros de los sueños más tiernos. Pero Nix y Sen, dos jóvenes de cada clan, descubrirán que la amistad y el trabajo en equipo pueden superar cualquier diferencia.

Títulos disponibles:

1. Dragones contra unicornios. Nix y Sen compiten por influir en los sueños de Timmy Trémula… hasta que una inesperada aventura los une entre dragones, unicornios y muchos líos.

2. Una fiesta de pijamas terrorífica. Nix organiza la mejor fiesta de pijamas del mundo... ¡en casa de su enemiga! Pero un conejo vampiro pondrá a prueba su valor (y su amistad).

3. Vacaciones en el Campa Miedo. Sen quiere aprender a hornear pasteles perfectos, pero Nix prefiere el terror del Campa Miedo. Zombis, hadaciélagas y un kraken los esperan en un verano inolvidable.

4. Un cumple para echarse a temblar. Nix prepara una fiesta de cumpleaños escalofriante. Sen, decidida a regalarle unas botas especiales, tendrá que ganar dinero como ¡monstruoniñera!

A BAILAR 2. DUENDES O FANTASMAS

Texto: María Menéndez-Ponte | Ilustradora: Verónica Álvarez

144 páginas. 10,95. Entre 6 y 9 años. SM.

Segundo libro de la fabulosa serie "A bailar". Primeras clases en la fabulosa mansión Marinski. ¡Todo es maravilloso y nuevo! Pero ¡oh, a Beth le ha desaparecido su bolsa de baile! ¿Quién se la habrá quitado? Puede ser la envidiosa Estefany, el fantasma que aseguran habita el lugar o, tal vez, un duende. Los cuatro amigos, se preguntan, investigan, buscan… ¡y bailan!

MORTINA 5. UNA SORPRESA ALUCINANTE

MORTINA 6. LA HABITACIÓN SECRETA

Texto e Ilustraciones: Barbara Cantini

48 páginas. 10,95. Entre 6 y 9 años. SM.

Mortina, la niña zombi más divertida vuelve con dos nuevas aventuras llenas de misterio, humor... ¡y enigmas por resolver! Vive en Villa Decadente con su tía Angustias y su perro Mustio A Mortina le encantaría tener amigos de su edad para jugar, pero su tía se lo ha prohibido: podría asustar a la gente.

En Una sorpresa alucinante, Mortina descubre unas cartas secretas de sus padres en el desván, lo que la llevará a una emocionante investigación.

En La habitación secreta, un pasadizo oculto en la biblioteca la conducirá hasta el mayor misterio de todos: ¿por qué su familia es de zombis?

Si necesitas más información o quieres recibir algún ejemplar de estos títulos no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

Comunicación SM España

comunicacionsm@info.grupo-sm.com

Carmen Palomino - (34) 649 454 680

Margarita Martín - (34) 689 196