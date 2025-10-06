La quesería Doña Francisca gana la 25ª Cata Concurso Torta del Casar

(Información remitida por la empresa firmante)

El jurado de la cata concurso elige la mejor Torta del Casar de la temporada entre las queserías certificadas

El director de Doña Francisca, Diego Lindo, ha destacado que “es un orgullo” resultar ganador de este certamen, que supone un “reconocimiento a todo el sector” y una “garantía de confianza para el consumidor”

Casar de Cáceres, 6 de octubre de 2025. – La quesería Doña Francisca, radicada en Casar de Cáceres, se ha hecho con la victoria de la 25ª Cata Concurso Torta del Casar, celebrada este lunes, 6 de septiembre por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (D.O.P) Torta del Casar para determinar el mejor queso certificado de la temporada. Un reconocido certamen gastronómico que ha dado el pistoletazo de salida a la programación de la 31ª Semana de la Torta, que pretende dar a conocer este producto extremeño a través de diversas actividades populares y profesionales.

Además de la ganadora, Doña Francisca, han participado en la competencia las otras cuatro queserías certificadas bajo el sello de la D.O.P: ‘El Castúo’, ‘Iberqués Extremadura’, ‘Los Casareños’, ‘Lácteos del Búrdalo’ y ‘Quesos del Casar S.L.’ Todas ellas han querido presentar su propuesta al concurso que este año celebra su vigésimo quinto aniversario.

El certamen se ha desarrollado, un año más, en el Hotel-Restaurante Atrio de la capital cacereña y ha corrido a cargo de un jurado profesional integrado por cinco expertos en gastronomía y turismo: la conductora del programa gastronómico A Cuerpo de Rey en Cope Extremadura, Celia Lafuente; el periodista y escritor especializado en viajes y gastronomía, José Ramón Alonso de la Torre; la cofundadora del Grupo Zaguán Tourist Accomodations y responsable de comunicación del hotel Casa Pizarro de Cáceres, Amelia Keane; el fundador y creador de contenido en Extremadura Curiosa y en la consultora de turismo rural Martural, Juan José Cerezo; y el responsable del panel de cata de las DDOO Torta del Casar y Queso de Acehúche Julio Peña Sánchez.

Para escoger al ganador, el panel de expertos ha tomado en consideración parámetros como el color, textura y grosor de la corteza, el color de la pasta, su olor y cremosidad y, por supuesto, su sabor, tomando también en consideración su persistencia en boca. Unos rigurosos criterios de selección que, tras una ajustada deliberación, han llevado al jurado a decantarse por la propuesta de Doña Francisca.

El maestro quesero y director de la quesería ganadora, Diego Lindo, ha expresado que “Es un orgullo alcanzar la victoria en esta Cata Concurso. Significa mantenemos el nivel que nos exigimos y supone un gran reconocimiento a la labor que desempeñamos día a día. Son cinco las queserías que participan en este certamen y, aunque el nivel es muy alto, para nosotros el camino al éxito consiste en mantenerse siempre punteros”.

Asimismo, Lindo ha indicado que este tipo iniciativas “ayudan a dar a conocer el producto entre el público de a pie y suponen una garantía de confianza para el consumidor”. “Además, que cada año se celebre tanto este certamen como la Semana de la Torta supone un gran reconocimiento a todo el sector y contribuye a mantener viva la ganadería, indispensable para la producción de la Torta del Casar”, ha añadido el director de Doña Francisca.

Por su parte, el director del Consejo Regulador de la D.O.P Torta del Casar, Javier Muñoz, ha valorado “la excelente calidad de las propuestas que cada año participan en la cata”, y ha explicado que este tipo de actividades permiten conocer “la gran variedad” que existe entre las distintas queserías certificadas: “Cada uno presenta al consumidor un producto único, aunque siempre elaborado de forma tradicional y artesana. Un cuidado trabajo de producción que hace que sea muy complicado escoger a un ganador”.

La quesería Doña Francisca recibirá el diploma a ‘Mejor Torta del Casar 2025’ en el gran acto institucional de la 31ª Semana de la Torta del Casar, que se celebra este jueves, 9 de octubre, en el Palacio Carvajal de Cáceres. Durante el evento se entregarán, también, las distinciones a los premiados en el resto de concursos (Mejor Tapa, Mejor Fotografía y Mejor Ganadería), y se llevará a cabo un reconocimiento especial al chef casareño Toño Pérez, que recibe el título honorífico de Embajador de la Torta del Casar.

Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (D.O.P.) Torta del Casar

Los quesos D.O.P. Torta del Casar se elaboran únicamente en las queserías inscritas en los registros del Consejo Regulador, que día a día trabaja para garantizar el origen y la calidad de esta, controlando la pureza del proceso de elaboración para la plena seguridad y confianza de los consumidores.

La Denominación de Origen Protegida, que este año cumple 25 años, ampara este queso de antigua tradición y cualidades singulares y diferenciadoras. Por eso, cuando se quiera disfrutar de un auténtico queso D.O.P. Torta del Casar, hay que buscar su exclusiva etiqueta de control en la que se une el logotipo del Consejo Regulador al de la Unión Europea, única garantía de que la elección realizada y el reconocimiento internacional.

