Record go aterriza en las Islas Canarias con dos nuevas oficinas

Nueva oficina de Record go en las islas Canarias. - Record go

(Información remitida por la empresa firmante)

Canarias, 20 de diciembre de 2023.

Las nuevas delegaciones se encuentran en Gran Canaria y Tenerife Sur a escasos minutos de los dos aeropuertos

Record go, compañía proveedora de servicios de movilidad y alquiler de coches, da un paso más en su hoja de ruta y amplía su área de servicio con la reciente inauguración de sus dos nuevas oficinas en el archipiélago canario. La marca opera desde el 4 de diciembre en Las Palmas de Gran Canaria y desde el 19 de diciembre en Tenerife.



Con una sólida presencia a nivel nacional, la decisión de establecerse en las islas representa un paso estratégico clave para la compañía, que continúa su proceso de expansión y su consolidación como referente en el sector de alquiler de vehículos.



Las nuevas oficinas se han convertido en un punto de encuentro para aquellos que buscan servicios de alquiler de vehículos de alta calidad, respaldados por los más de 20 años de experiencia de la multinacional. Además, esta apertura ha coincidido con la temporada alta de las islas, que desde noviembre a abril atrae visitantes de todo el mundo que buscan disfrutar del paradisíaco clima canario.



Oficinas pensadas para la comodidad del usuario

La nueva delegación de alquiler de coches en Las Palmas de Gran Canarias, se sitúa en Carretera C-182, en Las Majoreras y continúa con su estética moderna y minimalista, con la que se enfoca en la comodidad del usuario. Además, no pasará desapercibida para los usuarios que lleguen en avión, ya que sus más de 75 metros de fachada destacan con su rojo más corporativo.



Por su parte, la oficina de alquiler de coches en Santa Cruz de Tenerife se encuentra a escasos cinco minutos del aeropuerto y cuenta con más de 8.000 m2 de instalaciones. También destacan ambas por la variedad de su flota, que cuenta desde vehículos pequeños para desplazarse de forma cómoda por la isla, hasta modelos más grandes como SUVs y vehículos premium.



Soluciones de movilidad a lo largo del mapa

La compañía ya ha demostrado con anterioridad su buen funcionamiento en las islas y, tras tener su posicionamiento más que consolidado en las islas Baleares, se lanza a conquistar el archipiélago canario.



Aunque España no es el único país en el que la compañía continúa con su avance y, cada día, son más las delegaciones con las que cuenta en Portugal, Grecia e Italia. Con esta apertura, Record go alcanza las 33 delegaciones y reafirma su compromiso con la innovación, la calidad del servicio y la expansión geográfica, brindando a los residentes y visitantes de las islas Canarias una opción fiable y de calidad para cubrir sus necesidades de movilidad.







