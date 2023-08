Repara tu Deuda Abogados cancela 104.000€ en Madrid con la Ley de la Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 2 de agosto de 2023.

Tras la separación, la exonerada se quedó sola con sus únicos ingresos y sin el negocio en el que estaba con su expareja

Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado otra cancelación de deuda mediante la Ley de Segunda Oportunidad. Se trata del caso de una mujer a quien el Juzgado de lo Mercantil nº17 de Madrid le ha concedido el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI), liberando a la concursada de una deuda que ascendía a 104.000 euros. VER SENTENCIA



Los abogados de Repara tu Deuda nos explican la historia: "su estado de insolvencia se originó a raíz de la solicitud de una refinanciación de la hipoteca. La había solicitado junto con su expareja para iniciar una actividad laboral como autónoma en un bar. Al principio, la deudora no tenía problema alguno en hacer frente a las cuotas. Sin embargo, sufrió una ruptura y posterior divorcio, lo que hizo que se quedara sin el apoyo económico de él y privada del negocio que habían comenzado juntos. A partir de ahí, la deudora buscó empleo para ponerse al día de sus obligaciones ya que no podía optar a la prestación por desempleo. Con el dinero que tenía, sólo podía cubrir sus gastos básicos".



La Ley de la Segunda Oportunidad fue aprobada por el Parlamento de España en el año 2015 tras la recomendación realizada por la Comisión Europea. El mismo año de su entrada en vigor, se creó el despacho con el único objetivo de ayudar a las personas para que pudieran acogerse a este mecanismo y nacieran de nuevo desde un punto de vista económico.



Hay que señalar que Repara tu Deuda Abogados ha recibido la confianza de más de 20.000 particulares y autónomos de diversos puntos de la geografía española que han puesto su caso e historia de sobreendeudamiento en sus manos para iniciar una vida desde cero y poder reactivarse en la economía con total normalidad, sin deudas agobiantes que le impidan salir adelante.



En la actualidad, el despacho ha logrado rebasar la cantidad de 160 millones de euros exonerados gracias a la aplicación en cada caso de la Ley de la Segunda Oportunidad. La previsión es que esta cifra siga aumentando considerablemente en próximas fechas. Y es que existe un alto número de procedimientos que ya están en marcha y a diario se reciben numerosas solicitudes por parte de personas que están en estado vigente o próximo de insolvencia.



La Ley de la Segunda Oportunidad permite a particulares y autónomos que se encuentran en una situación de sobreendeudamiento quedar exonerados de sus deudas si demuestran cumplir una serie de requisitos. En líneas generales es suficiente con el que el concursado no supere los 5 millones de euros de deuda, que no haya sido condenado por delitos socioeconómicos en los 10 últimos años -tales como un robo o una estafa- y ante todo que sea un deudor de buena fe, que no oculte bienes ni ingresos.



Las personas que no se acogen a este mecanismo también pueden acudir al despacho para cancelar tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas. El despacho estudiará los contratos firmados con bancos y entidades financieras para ver si existe alguna posible cláusula abusiva.







Contacto

Nombre contacto: David Guerrero Corpas

Descripción contacto: David Guerrero Corpas

Teléfono de contacto: 655956735