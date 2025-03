Repara tu Deuda Abogados cancela 27.592 € en Vic (Barcelona) con la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

Vic, 18 de marzo de 2025.- Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una nueva cancelación de deuda en Catalunya. Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, un vecino de Vic (Barcelona) ha logrado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI). Esta sentencia le ha liberado de una deuda que había acumulado de 27.592 euros.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, su historia es la siguiente: “el concursado tuvo que solicitar préstamos para hacer frente a los gastos más esenciales. Posteriormente no pudo asumirlos debido a que su situación económica no mejoró, lo que le hizo caer en un estado de insolvencia del que no ha logrado salir hasta ahora”.

Como en su caso, numerosas personas se enfrentan a deudas que inicialmente creen que podrán devolver. No obstante, diferentes circunstancias hacen que se vean envueltas en una espiral económica negativa de la que sólo consiguen liberarse si es a través del mecanismo de segunda oportunidad.

Los particulares y autónomos que acuden a la Ley de Segunda Oportunidad comprueban en muy poco tiempo cuáles son los beneficios de quedar exonerados de sus deudas. Sin ir más lejos, salen de los listados de morosidad como ASNEF que tanto les perjudica. Además, dejan de recibir las angustiosas llamadas de los bancos y entidades financieras para reclamarles los pagos pendientes. Por último, si así lo quieren, pueden solicitar nueva financiación y registrar posibles futuros bienes a su nombre.

Repara tu Deuda Abogados ha ayudado, desde que fuera fundado en septiembre del año 2015, a numerosas personas en situaciones desesperadas que no sabían dónde solicitar ayuda. Hasta la fecha, el despacho de abogados ha logrado superar la cifra de 320 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas.

Esta legislación permite tanto a particulares como a autónomos quedar exonerados del pago de sus deudas en caso de cumplir una serie de requisitos. En líneas generales, es suficiente con que el concursado se encuentre en un estado actual o inminente de insolvencia, que no haya sido condenado por delitos de carácter socioeconómico en los diez últimos años y que actúe en todo momento de buena fe, sin ocultar bienes ni ingresos.

Repara tu Deuda abogados cuenta con una aplicación para Android y para IOS, bautizada con el nombre de MyRepara, que permite la realización de consultas personalizadas, un seguimiento exhaustivo del proceso y la posibilidad de mantener reuniones. Esto hace innecesario tener que desplazarse para llevar a cabo el procedimiento, lo cual facilita los trámites para llevar a cabo el procedimiento.

El despacho también puede analizar los contratos firmados con bancos y entidades financieras. En este sentido, el objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.

