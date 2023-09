Repara tu Deuda Abogados cancela 4.000€ en Granada (Andalucía) con la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

Granada, 14 de septiembre de 2023.

El exonerado, una vez jubilado, no pudo hacer frente al préstamo solicitado

Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado cancelar una deuda que ascendía a 4.000 euros en Granada (Andalucía). VER SENTENCIA



Los abogados de Repara tu Deuda nos explican su historia: "el deudor estuvo trabajando en un banco. Una vez jubilado tuvo que dejar el vehículo de empresa y comprarse uno nuevo. Tenía ya un préstamo pendiente de pago puesto que no había podido ahorrar. Para empezar desde cero, decidió empezar el proceso para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad". Ahora, gracias a Repara tu Deuda Abogados y a la Ley de Segunda Oportunidad, se encuentra sin deudas, tras dictar el Juzgado de Primera Instancia nº6 de Granada (Andalucía) el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en su caso.



Repara tu Deuda Abogados puso en marcha su labor en 2015. Justamente ese año fue cuando entró en vigor la ley en España. En estos momentos el despacho ha alcanzado la cifra de 170 millones de euros en concepto de cancelación de deuda de sus clientes mediante la aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad.



Los abogados de Repara tu Deuda llevan a cabo la mayor parte de los casos de la Ley de la Segunda Oportunidad en nuestro país. Representan en los juzgados a más de 20.000 personas, procedentes de diferentes comunidades autónomas de España, que buscan en este mecanismo una salida efectiva y real a todos sus problemas económicos.



Repara tu Deuda lucha para que toda persona con problemas de deudas tenga acceso a la Ley de la Segunda Oportunidad, ofreciendo diferentes modalidades de pago para que puedan elegir la que mejor se adapte a sus circunstancias. "Muchas personas van con miedo al principio ya que tienen dudas acerca de esta realidad. Otras, sin ir más lejos, no pueden hacer frente a los honorarios que les solicitan algunos abogados", afirman. "Nosotros -añaden- tenemos muy presente el factor humano ya que hemos de ser comprensivos con ellos para que ningún potencial beneficiario se quede sin una segunda oportunidad".



El perfil de quienes se acogen a la Ley de la Segunda Oportunidad es muy variado: padres que avalaron a sus hijos para la compra de un piso, pequeños empresarios que montaron un negocio o que realizaron inversiones con resultados negativos, personas en situación de desempleo o que sufren complicadas circunstancias laborales, particulares que han sido víctimas de estafas, divorciados que han comprobado el aumento de gastos de su nuevo estado, etc.



Los requisitos necesarios para acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad son muy concretos. En general, basta con que el concursado no tenga una deuda superior a los 5 millones de euros, que no haya sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años y que actúe siempre de buena fe, con transparencia durante todo el proceso. A quienes no pueden acogerse a este mecanismo, el despacho les ofrece de forma alternativa la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas a través del análisis de los contratos con bancos y entidades financieras para comprobar si existe algún tipo de cláusula abusiva y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.







