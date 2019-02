Repara tu deuda facilita un cuestionario para saber si se debe demasiado dinero

Publicado 05/02/2019 13:32:55 CET

Repara tu deuda hace un estudio sobre el conocimiento del endeudamiento en España. La ley de la Segunda Oportunidad es una salida que muchos españoles deciden tomar para solucionar sus problemas financieros

Una vez que se solicita un préstamo es muy difícil detenerse, se convierte en una especie de necesidad. Es complicado percatarse de la gravedad de la situación, ya que si bien deber dinero no es una tragedia, el problema viene cuando la cantidad se dispara y se sale de control.

En ocasiones las personas se hacen preguntas relacionadas con el dinero, es entonces cuando las preocupaciones comienzan a revolver sus cabezas; se dan cuenta de que han estado acumulando las deudas en el cajón del trastero, es entonces cuando se despierta “la segunda conciencia”.

“Presta dinero a un enemigo y te lo ganarás: a un amigo y lo perderás” -Benjamín Franklin.

Repara tu deuda, el despacho de abogados líder en la aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad, que ha ayudado a cientos de personas a resolver y eliminar las cargas ha creado ésta serie de puntos que son en realidad claves para solucionar las deudas y comenzar de nuevo con la cabeza en alto y un sentimiento de libertad absoluta.

Tener un fondo de ahorros para emergencias

El mejor plan de ahorros es aquel en el que se consigue ahorrar por lo menos un 10% de las ganancias netas mensuales. Saber ahorrar es importante, no solamente para librarse de numerosos problemas financieros, si no que también para sentirse a salvo.

Controlar los gastos

Hoy en día hay montones de aplicaciones que permiten controlar y observar los gastos, préstamos, ahorros y ganancias tanto diarias como semanales y mensuales. Cada banco tiene una base de datos privada, protegida y codificada que permite acceder al usuario a su dinero y hacerse cargo de toda clase de transacciones de forma segura.

Tener la capacidad de rechazar propuestas tentativas

Es necesario mantenerse al margen de las ofertas que requieren gastar grandes cantidades monetarias. En ocasiones un “no” puede ser la solución más sencilla en cuanto a agilizar el proceso de la devolución del adeudo se refiere.

Librarse de las adicciones

Dejar que aguas turbulentas lideren las vidas de aquellos que se sienten miserables puede que cree una sensación de placer, pero ésta no prevalecerá. “El adicto busca en los lugares equivocados, pero va detrás de algo muy importante, y no podemos permitirnos ignorar el significado de esa búsqueda.” - Deepak Chopra

Pagar las deudas con regularidad y ser responsable con las facturas del hogar

Acostumbrarse a pagar las facturas de un modo puntal ayudará a que la deuda cese más rápidamente.

Tener un plan a corto y a largo plazo para saldar las deudas

Imaginar cómo sería la vida lejos de los problemas y las frustraciones de la actualidad servirá de motivación para continuar con una actitud positiva.

Hacer lo posible por no volver a solicitar un préstamo en el futuro

No es posible predecir lo que va a suceder, pero analizando las situaciones ocurridas en el pasado se puede, de cierto modo adivinar el futuro y evitarlo si este no es el adecuado.

Solicitar la ayuda de un profesional

Repara tu deuda es una de las empresas más relevantes del sector. Está compuesta por montones de profesionales que tienen la capacidad de hacer que tu deuda disminuya de forma significativa e incluso desaparezca utilizando varias estrategias legales, entre ellas la ley de segunda oportunidad.

Ser paciente y tener perseverancia

Las situaciones complicadas no se solucionan en un periodo corto de tiempo, pero al final si uno persevera se llevará no solamente una recompensa, si no que también la gran virtud de la paciencia.

Usar la Ley de Segunda Oportunidad

La Ley de Segunda Oportunidad entró en vigor en España en el año 2015, por lo tanto muchos la desconocen. La ley está destinada a particulares o autónomos que con el tiempo han adquirido deudas que se han vuelto muy difíciles de eliminar ya que superan con creces el patrimonio, las propiedades, así como las ganancias de la persona afectada, de esta forma la ley permite crear una serie de posibles soluciones que conllevan ya sea a la disminución de las deudas o a la eliminación completa de estas a través de la vía legal.

