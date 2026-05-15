Rubén Faura estrena 'Adulto por sorpresa', un show de standup sobre crecer sin manual - RUBÉN FAURA

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 15 de mayo de 2026.- Crecer no siempre llega acompañado de certezas. La entrada en la vida adulta suele producirse entre decisiones improvisadas, responsabilidades inesperadas y una sensación constante de no estar del todo preparado. Ese desconcierto compartido ha encontrado en el humor en directo una vía eficaz para ser contado desde la cercanía.

Dentro de esta corriente, el standup se consolida como un formato capaz de transformar lo cotidiano en relato escénico. Rubén Faura traslada esta idea a “Adulto por sorpresa”, un espectáculo que convierte esa transición vital en materia prima para el escenario, combinando observación, ritmo y una mirada reconocible sobre el día a día.

Cuando crecer se convierte en material cómico (y nadie explicó cómo hacerlo)

“Adulto por sorpresa” es un unipersonal que mezcla standup e improvisación para abordar, desde el humor, ese momento en el que la vida adulta irrumpe sin previo aviso. El espectáculo se construye como un recorrido personal que parte de sus orígenes en Albacete y avanza hacia una realidad marcada por la vida en pareja, las obligaciones y los cambios que llegan con los años.

A lo largo del show aparecen situaciones como la convivencia, la relación con los suegros, la presión de la hipoteca o las dinámicas de pareja con el paso del tiempo. También se incorporan elementos diferenciales que refuerzan su identidad, como el contraste entre la educación recibida y la vida actual o la convivencia con una pareja vinculada al ámbito fiscal, que introduce nuevas tensiones en lo cotidiano.

El espectáculo construye un ritmo ágil en el que se alternan bloques de monólogo con interacción directa, lo que permite que cada función tenga matices propios. La figura protagonista refleja a alguien que avanza en la vida adulta sin encajar del todo en lo que se espera de esa etapa, manteniendo una mirada más espontánea que articula gran parte del relato.

“Adulto por sorpresa”, producido por Etiqueta Negra Producciones —firma detrás de nombres destacados de la comedia nacional como David Cepo, Álex Clavero o Leo Harlem—, cuenta además con la colaboración creativa de J.J. Vaquero en el desarrollo del espectáculo. Actualmente, el show se representa en el Teatro Arlequín de la Gran Vía de Madrid, donde continúa sumando nuevas funciones. Las entradas pueden adquirirse a través del siguiente enlace.

De los escenarios de Madrid a una gira en constante movimiento

La trayectoria de Rubén Faura se ha construido entre teatro, televisión y escenarios de comedia en directo. En el ámbito teatral, ha formado parte de producciones como “Histeriotipos” y “Recién Casados”, con presencia en espacios como el Teatro Amaya, Teatro Capitol o Teatro Lara. Su recorrido incluye también su paso por El Club de la Comedia y su participación en propuestas como La Noche de la risa.

En televisión, ha intervenido en títulos como “La que se avecina” y la serie “Por H o por B”, distribuida en HBO y SkyShowtime. Esta experiencia se combina con una actividad constante en salas de todo el país.

Más allá de Madrid, “Adulto por sorpresa” forma parte de una agenda que se extiende por distintas ciudades como Sevilla, Córdoba, Burgos, Alicante, Murcia, León, Vigo o A Coruña, además de otras paradas en diferentes localidades, reflejando una gira activa que recorre buena parte de la geografía española. Toda la información actualizada sobre fechas y espectáculos está disponible en su página web oficial.

El espectáculo continúa su recorrido con nuevas fechas y escenarios, manteniendo una propuesta que se adapta a cada público y a cada ciudad. La combinación de monólogo, improvisación y situaciones reconocibles permite que cada función evolucione de forma natural, reforzando la conexión con el directo y consolidando el proyecto dentro del circuito de comedia en vivo.

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Emisor: Rubén Faura

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