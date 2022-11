Sebastien Planche, dss+: "El enfoque integrado basado en el riesgo, clave para el éxito de su empresa"

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 22 de noviembre de 2022.

¿Por qué los directores generales deben adoptar un enfoque integrado basado en el riesgo para tener éxito en la seguridad, la sostenibilidad y la transformación operativa de la empresa?

Autor: Sebastien Planche, EMEA Director Industries & Practices dss+



El éxito en seguridad, sostenibilidad y transformación operativa requiere, hoy en día, la asignación de recursos y la aplicación de medidas preventivas que estén a la altura de los riesgos a los que se está expuesto. Y lo que es más importante, se trata de un enfoque que evita las consecuencias de un comportamiento inadecuado de reducción de riesgos que puede limitar la capacidad de una organización para aprovechar las oportunidades y preparar plenamente las operaciones para el futuro.



Tradicionalmente, el riesgo se ve a través de una sola lente. Para sacarle el máximo partido al proceso operativo y aprovechar las nuevas oportunidades, las organizaciones deben pasar de gestionar los riesgos y las oportunidades de forma independiente a gestionar las interdependencias en todo el ecosistema organizativo. Por lo que, ¿cuáles son las principales ventajas de adoptar un enfoque integrado basado en los riesgos para la seguridad, la sostenibilidad y la transformación operativa, y cuáles son los temas que impulsan la agenda de transformación?



1. Aprovechar las oportunidades para acelerar el crecimiento

Las empresas están cada vez más conectadas interna y externamente. Los avances tecnológicos permiten a las empresas expandirse y crecer de forma eficiente y más rápida. ¿Cómo pueden las organizaciones acelerar el crecimiento y captar nuevas oportunidades en un entorno de recursos escasos? La madurez de los proveedores en cómo impacta en la cadena de valor, especialmente en materia de seguridad, eficiencia de los procesos e impacto medioambiental, es otra consideración a tener en cuenta. Por ejemplo, ¿pueden los contratistas igualar sus estándares de desempeño en materia de sostenibilidad? Si no es así, ¿cómo afectará esto a la capacidad de ejecución del proyecto? Un enfoque más holístico sobre la forma en que los riesgos y las oportunidades están interconectados y son interdependientes permite a las organizaciones obtener lo mejor de toda la cadena de suministro, al tiempo que se optimizan los costes para reforzar la ventaja competitiva. Del mismo modo, un enfoque de riesgo integrado ayuda a los directores generales a tener la visión 360º que necesitan para optimizar las oportunidades y acelerar el crecimiento global de forma más eficiente.



2. Reforzar las estrategias de sostenibilidad y transformación

A medida que las cuestiones de sostenibilidad ganen fuerza y maduren, interrelacionarán cada vez más todos los aspectos de una organización. Los aspectos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) se convertirán en componentes vitales del perfil de riesgo operativo de una organización. Además de una serie de leyes medioambientales que deben tenerse en cuenta para reducir la huella de carbono y mejorar la eficiencia de los recursos, las organizaciones también tienen la responsabilidad social de garantizar que se adhieren a las mejores prácticas en cuanto al trato y la formación de los empleados a nivel mundial. La necesidad de que las organizaciones sean más responsables socialmente crea puntos de presión de riesgo adicionales. En particular, los recientes acontecimientos sanitarios y geopolíticos mundiales han provocado una falta de mano de obra cualificada en una amplia gama de sectores industriales. En consecuencia, la necesidad de formar a más personal para que cumpla con los elevados estándares operativos y de seguridad y de mejorar las habilidades de liderazgo exige que las organizaciones reevalúen sus ambiciones de crecimiento, sus procesos de desarrollo y sus plazos para satisfacer estas demandas adicionales. Evaluar el alcance de la sostenibilidad en toda la organización puede ayudar a que los planes de transformación evolucionen y tengan éxito.



3. Fomentar la agilidad y la resiliencia

La evaluación de las interconexiones de los riesgos empresariales, las interdependencias e identificar dónde hay gaps relacionados con la gestión del riesgo, es sólo una parte de la historia. Para muchas organizaciones, aplicar un enfoque integrado basado en el riesgo que sea lo suficientemente ágil como para hacer frente a un cambio rápido de los acontecimientos (figura 1) no es sencillo, sobre todo cuando la mayoría de los riesgos y oportunidades se encuentran en la cadena de suministro y fuera del control inmediato de una organización. Sin embargo, la aplicación de políticas que fomenten una cultura integrada basada en el riesgo, incluso a menor escala, puede repercutir en su ecosistema externo y mejorar su perfil de riesgo general de forma exponencial.



4. Estrategias de gestión de riesgos a prueba de futuro

Las influencias sectoriales y las condiciones económicas suelen influir en la forma en que las organizaciones gestionan los riesgos y las oportunidades. Sin embargo, recientes acontecimientos inesperados, como la pandemia y la actual crisis energética, hacen que la salud mundial y los crecientes problemas geopolíticos que amenazan la seguridad energética presenten consideraciones adicionales que hay que tener en cuenta. La escasez y la volatilidad de los precios de las materias primas afectan a la capacidad de una organización para operar y amenazan las estrategias sostenibles y los programas de seguridad, ya que el aumento de los costes reduce los presupuestos.



De cara al futuro, la adopción de una gobernanza eficaz para superar los silos de gestión de riesgos y reforzar las oportunidades será cada vez más vital. Al fomentar la integración con la gestión de los activos y las operaciones principales, los directores generales pueden impulsar la transformación y el crecimiento de la organización necesarios para que las operaciones estén preparadas para el futuro y liberen todo su potencial de rendimiento. Es importante que la adopción de un enfoque integrado basado en el riesgo implique pasar de un enfoque de cumplimiento a la creación de la agilidad y la cultura corporativa adecuada para adaptarse a la evolución de los ciclos de negocio y acelerar la tan necesaria transición hacia operaciones empresariales más sostenibles.



