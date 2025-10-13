La Semana de las Ideas inaugura su tercera edición con iniciativas muy vanguardistas

(Información remitida por la empresa firmante)

Del 13 al 26 de octubre, Madrid acoge la tercera edición de la Semana de las Ideas, posicionando a la capital como referente europeo en la generación y desarrollo de ideas innovadoras, sostenibles, creativas y solidarias.

Impulsada por la Fundación Gestión del Conocimiento, en colaboración con la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, esta iniciativa ofrecerá una programación muy diversa, llena de eventos gratuitos.

Entre las principales novedades destaca la presentación de la metodología The Wise Brains 2.0, una propuesta pionera que promueve la inclusión y la diversidad como fuentes esenciales de creatividad. Incorpora avanzadas técnicas para gestionar el conocimiento, afrontar eficazmente los cambios, tomar las mejores decisiones y evitar errores comunes. Parte de pensamientos sencillos que se interrelacionan hasta convertirse en ideas de alto impacto social y medioambiental.

Su aplicación ya ha dado frutos en un colegio público madrileño, donde cinco alumnos de once años han diseñado juguetes innovadores y están escribiendo un libro que se publicará a finales de año.

Entre los actos más emotivos destaca el concierto de violín, el 13 de octubre, en homenaje a David Lafoz y en reconocimiento a la gran labor de los bomberos frente al fuego este verano. Será interpretado por la violinista Paloma Carretero y la guitarrista Ana García Rivas. Durante el acto se le otorgará a David, a título póstumo, el premio “Ideas de Valor” y se recitará una poesía compuesta en su memoria, como tributo a su legado.

Otra actividad destacada será la visita guiada al Museo de los Coches, en el Hotel Apartosuites Jardines de Sabatini. Los asistentes podrán descubrir cómo las soluciones del pasado influyeron en el automóvil moderno, a través de vehículos clásicos como el Ford T de 1915 o el Hispano-Suiza de 1923, junto a curiosidades mecánicas y complementos de época.

Las conferencias ocuparán un lugar central. El 18 de octubre se impartirá una sesión sobre cómo desarrollar ideas brillantes, dirigida a profesionales, docentes, emprendedores y curiosos. Por otra parte, cuatro días después se celebrará una jornada dedicada a Santiago Ramón y Cajal en el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid, con divulgadores como Belén Yuste, quien ofrecerá una visión didáctica de su legado y su influencia en el pensamiento contemporáneo.

La Fundación ha solicitado el reconocimiento internacional del Día de las Ideas, a celebrarse cada 22 de octubre. Ese día se lanzará una campaña con carteles y recuerdos en tiendas para promover el pensamiento creativo, el intercambio de conocimientos y el desarrollo de iniciativas con impacto social y medioambiental.

La programación se completa con un recital gratuito de piano y poesía creativa en la librería Tráfico de Libros, en Lavapiés, dirigido especialmente a personas mayores. El pianista será Rafael G. Bautista, y la poesía será recitada por Ángel de Mora-Losana, presidente de la Fundación Gestión del Conocimiento. La velada ofrecerá música en directo y poemas cargados de sensibilidad, en un espacio que apuesta por el encuentro intergeneracional y la cultura con alma

Como cierre, por la mañana se celebrará una conferencia en el Centro Alonso Heredia sobre cómo entrenar la mente para generar ideas de forma sencilla y con garantías de éxito. Por la tarde, los miembros de la Fundación Gestión del Conocimiento llevarán a cabo una acción de preservación medioambiental en Moratalaz, centrada en el riego de árboles afectados por la sequía.

La Semana de las Ideas convierte a Madrid en una ciudad llena de creatividad e ingenio, donde las buenas iniciativas no solo se celebran, sino que se desarrollan con eficacia para convertirse en realidades que impulsan un futuro mejor.

Eventos de la Semana de las Ideas: https://semanadelasideas.com/evento-2025/

Madrid , 13 de octubre de 2025.