Silver Tiger anuncia el informe técnico de los recursos minerales del proyecto de plata-oro El Tigre

Halifax, 30 de octbre de 2023. (PARTE 2)

Otoño 2023 - Asistencia a la Conferencia de Minería - Noviembre 2023

Silver Tiger llevará a cabo una apretada agenda de marketing en noviembre de 2023 asistiendo a The New Orleans Investment Conference, del 1 al 4 de noviembre en Nueva Orleans, The Red Cloud Fall Mining Showvcase los días 7 y 8 de noviembre en Toronto, The Torrey Hills Capital Annual Emerging Growth Resource Conference del 14 al 16 de noviembre en Rancho Sante Fe, California y The Precious Metals Summit Zurich fron del 13 al 15 de noviembre.



Metodología de estimación de recursos minerales - Proyecto El Tigre

En la Estimación de Recursos Minerales se utilizó un total de 482 barrenos (124.851 metros) y 3.160 muestras de superficie y de canal de galería (6.473 metros). Las muestras históricas de virutas subterráneas de la mina El Tigre, por un total de 16.319, se utilizaron únicamente para definir los límites de las vetas y no para estimar la ley.



P&E Mining Consultants Inc. ("P&E") colaboró con el personal de Silver Tiger para desarrollar los modelos de mineralización, las estimaciones y los criterios de información para los recursos minerales de El Tigre. Los modelos de mineralización fueron desarrollados inicialmente por Silver Tiger y fueron revisados y modificados por P&E. Un total de veintitrés dominios mineralizados individuales han sido identificados mediante perforación y muestreo de superficie. Los contornos de los halos y vetas bajo la superficie de 0 a 100 m fueron influenciados por la selección de material mineralizado por encima de 0,3 g/t AuEq, mientras que se aplicó 1,0 g/t AuEq para las vetas >100 m bajo la superficie que demostraron continuidad zonal litológica y estructural a lo largo del rumbo y buzamiento descendente.



Los esquemas de la mineralización se utilizaron como límites rígidos para la estimación de la ley. Se utilizó un modelo de bloques tridimensional de 5 m x 5 m x 5 m para la estimación de los recursos minerales. El modelo de bloques consta de leyes estimadas de Au, Ag, Cu, Pb y Zn, densidad aparente estimada, criterios de clasificación y un factor porcentual de inclusión de volumen de bloques. Las leyes equivalentes en bloques de Au y Ag se calcularon posteriormente a partir de las leyes metálicas estimadas.



Los ensayos de muestras se compusieron a una longitud estándar de 1,5 m. Las leyes de Au, Ag, Cu, Pb y Zn se estimaron utilizando una ponderación de distancia inversa al cubo de entre 1 y 12 composiciones, con un máximo de 2 composiciones por sondeo. Los compuestos se taparon antes de la estimación por dominio de mineralización. Las muestras compuestas se seleccionaron dentro de una elipse de búsqueda anisotrópica orientada hacia abajo en la pendiente de las tendencias de alta ley identificadas.



Se proporcionó un total de 5.699 análisis de densidad aparente en la base de datos de sondeos. La densidad aparente osciló entre 1, 30 Oct. (vertedero) - y 3,02 t/m3 en los alambres mineralizados.



Los criterios de clasificación se determinaron a partir de la ley observada y de la continuidad geológica, así como de la variografía. Los recursos minerales indicados se obtienen a partir de 2 o más perforaciones en un radio de 50 m; los recursos minerales inferidos se obtienen a partir de 1 o más perforaciones con un radio de búsqueda suficiente para rellenar los wireframes. No se han calculado recursos minerales medidos.



Personas cualificadas

Dave Duncan, P. Geo., Vicepresidente de Exploración de Silver Tiger, Charles Spath, P. Geo., Vicepresidente de Servicios Técnicos de Silver Tiger, y Eugene Puritch, P.Eng., FEC, CET, Presidente de P&E Mining Consultants son las Personas Cualificadas según se define en el Instrumento Nacional 43-101.







