SM lanza la campaña “Orgullosa de mí” para fomentar la igualdad a través de la lectura

Publicado 25/02/2019 11:41:24 CET

Esta iniciativa quiere visibilizar a las mujeres y las niñas en la literatura. La campaña #Orgullosademí está dirigida a docentes, familias, niños y adolescentes para fomentar la autoestima y el empoderamiento a través de la literatura.

Te invitamos a descubrir ocho títulos con protagonistas fuertes e independientes que toman las riendas de su vida. Libros que rompen con los estereotipos y con el lenguaje sexista.

En SM tenemos princesas que no necesitan ningún príncipe que las salve, niñas que hacen "cosas de niños", reinas que no quieren ser consortes, artistas que crean un mundo de puntos infinitos, una guía ilustrada para comprender los cambios que experimenta el cuerpo femenino, y un clásico del siglo xix, protagonizado por una obrera que lucha por la justicia social y femenina.

¿Por qué encontramos tan pocas mujeres en la historia de la ciencia o el arte? ¿Por qué en las novelas infantiles y juveniles sigue siendo habitual destacar a la mujer por sus rasgos físicos, su vulnerabilidad o su sentimentalismo?

Los libros influyen en la formación de los hombres y las mujeres del mañana; por ello, en SM ponemos especial cuidado en nuestras publicaciones, en el uso del lenguaje y en nuestros personajes. Nos gustan los libros en los que las niñas tienen el mismo protagonismo que los niños. Apostamos por historias donde no hay diferencias entre “cosas de chicos” y “cosas de chicas”, donde las protagonistas son fuertes e independientes y toman las riendas de su vida. Nos gustan los libros que rompen con los estereotipos y con el lenguaje sexista.

Desde SM lanzamos la campaña “Orgullosa de mí” para fomentar la igualdad a través de la lectura. Esta iniciativa, dirigida a docentes, familias, niños y adolescentes, quiere visibilizar a las mujeres y las niñas en la literatura. Por eso queremos invitarte a que formes parte de ella y te unas en redes sociales a #Orgullosademí, para fomentar la igualdad, la autoestima y el empoderamiento a través de la lectura.

Te invitamos a descubrir ocho títulos de literatura infantil y juvenil de SM, protagonizados por niñas y mujeres fuertes e independientes de los que nos sentimos orgullosas. Son princesas que no necesitan ningún príncipe que las salve, niñas que hacen cosas que solo les estaban permitidas a los niños, reinas que no quieren ser consortes y artistas que crean un mundo de puntos infinitos. También incluimos una divertida guía para comprender los cambios que experimenta el cuerpo femenino, y un clásico del siglo xix, protagonizado por una obrera que lucha por la justicia social y femenina.

Princesas Dragón 8: El Príncipe de las Bestias. Pedro Mañas. Ilustración: Luján Fernández. 112 páginas. 9,95 €. A partir de 6 años. SM

Las princesas pueden ser de muchas maneras. Las hay cursis, gruñonas, alegres, osadas... Algunas cuando se juntan se convierten en dragón. La colección Princesas Dragón, que nació para romper estereotipos, presenta en su octava entrega al dragoncito negro, la mascota de Rosko, que solo se calma cuando Bamba canta. Y eso es casi peor. Menos mal que topan con una domadora capaz de amaestrar a todos los animales del mundo a cambio de... ¿Cuál será el precio que deban pagar?

¡Cambios, cambios, cambios!

Marawa Ibrahim. Ilustración: Sinem Erkas.

226 páginas. 14,94 €. A partir de 10 años. SM

Si quieres saber por qué vives en una montaña rusa de emociones, qué es la regla y cuál es el mejor producto de higiene íntima, cómo mantener tu cuerpo y tu mente en forma, qué hacer para sentirte mejor contigo misma y con los demás... En definitiva, si quieres conocerte un poquito más por dentro y por fuera, ¡sigue leyendo! Esta divertida guía está llena de consejos y anécdotas que te ayudarán a entender mejor todos estos cambios, y gracias a Marawa descubrirás que todas hemos pasado por lo mismo. ¡No estás sola, joven hermana! Aprende a querer tu cuerpo cambiante.

La niña invisible.

Puño (David Peña). Ilustración: Marta Altés.

112 páginas. 12,50 €. A partir de 8 años. SM

El Premio El Barco de Vapor 2018 cuenta una historia de aventuras con una protagonista prehistórica e inteligente que te ganará el corazón, ambientada hace miles de años. En los tiempos de los abuelos de los abuelos de tus abuelos, cuando aún no se habían inventado los "buenos días", Trog quiso hacer el Viaje. Pero, en la tribu de los Invisibles, el Viaje solo lo hacían los niños, y Trog era una niña. Así que decidió hacer lo que hacían los niños: salió en la noche, cruzó el páramo y buscó una presa.

La Reina Negra.

Llanos Campos. Ilustración: Tomás Hijo.

360 páginas. 14,95 €. A partir de 14 años. SM

Rebelde, guerrera, enamorada, sanadora, bruja, salvaje. Todos estos adjetivos definen a Tamiel, la protagonista de La Reina Negra, que se niega a seguir su destino de reina consorte, que su padre le ha marcado, y lucha contra todos para dibujar un nuevo camino que la convertirá en protagonista de su propia historia y de su pueblo. Tamiel aún no lo sabe; pero su leyenda (sus leyendas) se contarán durante muchos siglos por toda la tierra conocida, con susurros de temor y reverencia.

Pandillas rivales.

Javier Malpica. Ilustración: Clara Soriano.

192 páginas. 9 €. A partir de 10 años. SM

Susana y Alfredo son hermanos mellizos, y cada uno, por su cuenta, quiere formar una pandilla con sus amigos del colegio. Una de chicas, una de chicos... Ambas pandillas se pondrán pruebas para ver quién hace las cosas mejor. ¿Hasta qué punto la unión es más importante que el orgullo? Una novela que trabaja la amistad y la igualdad y que demuestra que es mejor olvidar los prejuicios.

Esta chica es diferente.

J. J. Johnson.

304 páginas. 14,94 €. A partir de 13 años. SM

Evie es una chica diferente, inteligente y segura de sí misma que no se calla las cosas que no le gustan, y está lista para asumir un nuevo desafío: el instituto. Pero sin darse cuenta, Evie, que no soporta las injusticias, desata una tormenta que revolucionará las aulas. ¿Qué ocurre cuando la revolución que has iniciado se vuelve en tu contra?

Yayoi Kusama: De aqui al infinito.

Texto: Sarah Suzuki. Ilustración: Ellen Weinstein. 40 páginas. 14,95 €.

Todas las edades. SM y MoMA

Un nuevo álbum ilustrado de la serie de SM y MoMA en el que descubrimos el mundo de Yayoi Kusama. Durante su infancia en Japón, imaginaba el mundo alrededor de ella como un infinito despliegue de puntos. A los 28 años se mudó a Nueva York y se hizo famosa por sus pinturas, esculturas y performances. Ahora, con casi 90 años, y siendo una de las artistas más conocidas, sigue creando arte cada día.

La Tribuna.

Emilia Pardo Bazán. Ilustrador: Magoz.

296 páginas. 9,95 €.

A partir de 14 años. SM

Una sociedad machista e hipócrita. Una obrera que lucha por la justicia. Un duro desencanto amoroso. Una reivindicación social y femenina. Emilia Pardo Bazán escribió La Tribuna en 1870... ¿Sigues pensando que los clásicos son cosa del pasado? La colección de Clásicos quiere acercar las grandes obras de la literatura a los jóvenes de hoy día.

* Si quieres que te enviemos alguno de estos títulos o entrevistar a alguno de los autores españoles, escríbenos a comunicacionsm@grupo-sm.com

La Literatura Infantil y Juvenil en SM

SM propugna una literatura infantil y juvenil de alta calidad literaria y enfoque lúdico, que fomente el gusto por la lectura y transmita unos valores humanos, sociales y culturales que ayuden a mejorar el mundo que nos rodea. En sus publicaciones y servicios confluyen la calidad literaria, la capacidad formativa y el éxito entre el público lector. Ofrece colecciones adaptadas a cada tramo de edad, para las que selecciona a los mejores autores e ilustradores.

Entre sus colecciones destaca la emblemática El Barco de Vapor, que demuestra cómo un concepto innovador de fomento de la lectura entre los más pequeños perdura, pero sin dejar de actualizarse para adaptarse a los nuevos tiempos. Ha sido un buen compañero de viaje de varias generaciones y es una enseña cultural por su calidad, la diversidad de temas y la riqueza literaria y estética.

es.literaturasm.com

Comunicación SM España

Cintia Cuétara - (34) 91 422 67 01

comunicacionsm@grupo-sm.com

Goretti Redondo - (34) 91 422 67 66

María González-Simancas - (34) 91 422 67 33