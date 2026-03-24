SM lanza una petición en Change.org para instaurar el Día de El Pollo Pepe el 9 de mayo

El Día del pollo Pepe - SM

La iniciativa propone dedicar una jornada anual a celebrar la lectura en la primera infancia a través de uno de los personajes más queridos de la literatura infantil.

Con más de 3,5 millones de ejemplares vendidos en España, El Pollo Pepe acompaña a millones de niños en sus primeras lecturas y se publica actualmente en 22 lenguas y 20 países.

La campaña invita a familias, escuelas, bibliotecas y librerías a sumarse a la celebración y apoyar la iniciativa bajo el hashtag #ElDiaDelPolloPepe.

(Información remitida por la empresa firmante)

Una nueva petición en la plataformapropone instaurar oficialmente el, que se celebraría cada. La iniciativa busca reconocer la importancia de este personaje en la introducción de los más pequeños al mundo de los libros y promover una jornada dedicada a la lectura compartida en el entorno familiar y educativo.

Para muchos niños, El Pollo Pepe no es solo un libro: es su primer amigo lector. Desde su publicación hace casi 30 años, este personaje de color amarillo se ha convertido en un referente de la literatura infantil temprana, acompañando a generaciones de bebés y primeros lectores en sus primeras experiencias con los libros.

Firma en Change.org para instaurar el Día del Pollo Pepe

Con esta propuesta se quiere dedicar una fecha especial a celebrar el vínculo emocional que se crea entre los niños y la lectura desde los primeros años de vida

Una jornada para celebrar la lectura desde la primera infancia

Los impulsores de la iniciativa animan a la comunidad educativa, cultural y a las familias a apoyar la campaña firmando la petición en Change.org y compartiéndola en redes sociales con el hashtag #ElDiaDelPolloPepe.

La propuesta plantea que el 9 de mayo se convierta en una jornada dedicada a fomentar la lectura en los primeros años de vida y a recordar la importancia de acompañar a los niños en sus primeras experiencias con los libros.

Durante ese día se invitará a centros educativos, bibliotecas, librerías y espacios culturales a organizar actividades en torno a la literatura infantil y la lectura compartida. También se anima a grandes superficies y puntos de venta especializados a sumarse a la celebración con acciones especiales que contribuyan a visibilizar el valor de la lectura desde la primera infancia.

La iniciativa se dirige a los principales actores del ecosistema cultural y comercial del libro infantil —entre ellos Carrefour, El Corte Inglés, Casa del Libro, FNAC, Eroski o Alcampo— con el objetivo de convertir esta fecha en una celebración visible y compartida en todo el país.

Un clásico de la literatura infantil para primeros lectores

Desde su aparición en 1997, El Pollo Pepe se ha convertido en uno de los libros infantiles más populares para primeros lectores. Con su característico formato pop-up, su estructura repetitiva y sus ilustraciones de colores intensos, El Pollo Pepe ofrece una experiencia de lectura interactiva pensada para los primeros lectores. El libro invita a los niños a participar en la historia y convierte la lectura en un descubrimiento lleno de sorpresa y juego.

Detrás de esa aparente sencillez hay también una propuesta literaria y pedagógica de gran valor. El ritmo del texto favorece el desarrollo del lenguaje, mientras que la historia conecta con las primeras emociones y con la seguridad afectiva de los niños. A ello se suma un formato sensorial que estimula la curiosidad, la motricidad fina y la percepción visual, facilitando el aprendizaje temprano.

El éxito del personaje se refleja también en sus cifras: en España se han vendido más de 3,5 millones de ejemplares, la colección está traducida a 22 lenguas y se publica en 20 países, además de contar con ediciones en todas las lenguas autonómicas.

Más allá de estos datos, la iniciativa quiere recordar que las historias que acompañan a los niños en sus primeros años dejan una huella duradera. Fomentar la lectura desde edades tempranas contribuye al desarrollo emocional, lingüístico y creativo de los más pequeños. Porque, para muchos niños, El Pollo Pepe no es solo un libro: es el comienzo de una relación para toda la vida con la lectura.

El compromiso de SM con la literatura infantil y juvenil

SM apuesta por una literatura infantil y juvenil de alta calidad literaria y enfoque lúdico, que fomente el gusto por la lectura y transmita valores humanos, sociales y culturales.

Sus publicaciones combinan excelencia literaria, contenido formativo y conexión con el público lector, mediante colecciones adaptadas por edad y con la participación de reconocidos autores e ilustradores.

Entre ellas destaca El Barco de Vapor, una colección emblemática que ha acompañado a varias generaciones y sigue siendo un referente por su innovación, diversidad temática y riqueza estética.

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