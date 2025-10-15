STIMA refuerza su compromiso con los mayores de Madrid con la apertura de su sexto centro de día

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 15 de octubre de 2025.

El grupo Stima Mayores abre un nuevo centro en la calle Fundadores, 15 Oct. (Madrid) - , consolidando su modelo de atención personalizado y cercano para las personas mayores y sus familias.

STIMA Mayores, referente en la atención especializada a personas mayores en situación de dependencia, ha inaugurado un nuevo centro de día en la calle Fundadores, 10. Con este, ya son seis los centros de día en funcionamiento en la Comunidad de Madrid (Arganzuela, Moratalaz, Aluche, Hortaleza, Arapiles y ahora también en Fuente del Berro – Salamanca).

Los centros de día: una alternativa flexible y eficaz

En una ciudad donde más de 1,3 millones de personas superan los 65 años, y de las cuales 215 mil superan los 80 años, la demanda de soluciones intermedias entre el cuidado en casa y la institucionalización en residencias no deja de crecer. Los centros de día se posicionan como una de las alternativas más beneficiosas, ya que permiten a las personas mayores permanecer en su hogar y en su entorno familiar, al mismo tiempo que reciben estimulación cognitiva, rehabilitación física y apoyo social y emocional de la mano de profesionales cualificados, y todo ello en un espacio especializado.

Para las familias, los centros de día suponen tranquilidad y acompañamiento profesional, evitando situaciones de sobrecarga y retrasando la necesidad de una residencia hasta que realmente sea necesario.

La combinación con el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD): un plus de bienestar

Además, STIMA defiende un modelo integral de atención donde la asistencia en los centros se complementa con el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) a través de una estrecha colaboración con entidades especializadas. Esta fórmula híbrida asegura que la persona mayor recibe continuidad en loscuidados, tanto en su hogar como en el centro, maximizando los beneficios de ambas modalidades y reforzando su autonomía y calidad de vida.

Instalaciones y filosofía de STIMA

El nuevo centro de día de Fundadores cuenta con un espacio moderno, adaptado y diseñado para favorecer la participación activa de las personas mayores. Programas de fisioterapia, neuropsicología, terapia ocupacional, talleres de estimulación cognitiva, logopedia y actividades sociales, conforman parte de la oferta integral orientada a mantener y potenciar la autonomía personal.

“En STIMA creemos firmemente que los mayores no deben elegir entre quedarse en casa sin la atención que necesitan, o trasladarse a una residencia antes de tiempo. Nuestro modelo busca ofrecer la mejor atención posible respetando siempre sus tiempos, su independencia y el papel central de la familia”, explica Pablo Solé, CEO y Cofundador de STIMA Mayores.

Sobre STIMA

Nacida de la ilusión de los hermanos Pablo y Gabriel Solé en 2010, y junto a un gran equipo de profesionales que han apoyado el proyecto desde el principio, STIMA Mayores lleva más de una década acompañando a familias madrileñascon un modelo de atención centrado en la persona, basado en la profesionalidad, la innovación y la cercanía. Actualmente cuenta con seis centros de día en Madrid y un proyecto de expansión que permitirá acercar este modelo de cuidados especializados a un número creciente de personas cerca de sus domicilios.

Más información: www.stimamayores.es