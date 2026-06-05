Tacones y Asfalto, el programa de máxima audiencia en Grupo Cadena Media televisión - Elsa Martínez

(Información remitida por la empresa firmante)

54 televisiones de toda España, emiten este magazine de referencia tras el cierre definitivo de CanalYOU! Tv.

Con el acuerdo nacional con Grupo Cadena Media tv, el magazine de actualidad ha ampliado su audiencia de forma vertiginosa, llegando en la actualidad a un público potencial que cubre más del 95% de España (un público potencial de más de 30.000.000 de telespectadores).

Se consolida, así, como el programa de alcance nacional en la televisión de cercanía.

Madrid, 5 de junio. - Dirigido y presentado por la comunicadora y periodista Elsa Martínez, el espacio Tacones y Asfalto, nació con el firme objetivo de cubrir una necesidad latente entre el gran público. Un espacio en el que se recogieran los grandes eventos sociales, culturales, de moda, cine o espectáculos que se celebran a lo largo de todo el territorio español. Estrenos, festivales, premios…de cine, de televisión, entrevistas, y un largo etc. que solo estaba al alcance de unos pocos, pero que, a través de Tacones y Asfalto Tv, se ha puesto al alcance de la gran mayoría del público desde la pequeña pantalla o las redes sociales. Tanto en formato tradicional como en la pantalla de tu móvil, Tacones y Asfalto acerca el glamour de la actualidad más cool del panorama español.

Sus comienzos

Tacones y Asfalto Tv comenzó su andadura en la ya desaparecida Canal YOU! Tv. Una televisión que rápidamente se posicionó como un referente en el colectivo LGTB pero que tuvo que afrontar su repentino cierre tras un par de años de emisión; tanto de su canal de televisión como de la totalidad de sus plataformas de emisión y difusión. Siendo un programa fresco, actual y transversal que supo colarse en las distintas plataformas que formaron parte de Canal YOU! Tv y llegando a posicionarse como un magazine de referencia. Con todo ello, el magazine de actualidad, se ha consolidado y ha visto crecer su audiencia, pasando de máximos de 2 millones de telespectadores potenciales, a más de 30 millones potenciales a través de las 54 cadenas de televisión de proximidad en las que se emite el magazine.

El repentino cierre de Canal YOU! TV

Tras varios años de emisión, Tacones y Asfalto tuvo que reinventarse para poder continuar con su emisión. Adaptando su contenido a un público más generalista pero manteniendo en todo momento esa frescura y actualidad que le ha caracterizado y por el que sigue apostando en la actualidad.

Dirigido y presentado por la comunicadora y periodista ELSA MARTÍNEZ

Está producido por ELBALILU PRODUCCIONES, una productora joven pero que ha comenzado con fuerza y muchas ganas de crecer, y con el apoyo incondicional de todo el equipo que conforma la agencia de comunicación AÑO CERO COMUNICACIÓN.

Con una duración de 25 minutos, el magazine aborda una media de 5 o 6 temas en cada uno de sus programas. Acercando las imágenes de sus protagonistas, así como realizando entrevistas con las que conocer de primera mano todas y cada una de las propuestas. Aborda temas de actualidad y, por qué no, algún que otro cotilleo de tinte más social. Un amplio abanico de reportajes a lo largo de estos tres años que han acercado a grandes protagonistas como al cantante internacional ROBBIE WILLIAMS, o a nuestro siempre gran actor ANTONIO BANDERAS, a todos los hogares de nuestro pais.

Siendo fiel a su esencia, Tacones y Asfalto ha estado, y sigue presente, en las alfombras rojas, premieres y festivales más importantes hasta la fecha. Asistiendo a festivales de cine como Los Feroz, Premios Goya, Premios Forqué, Festival Internacional de Cine de Alicante; colándose en conciertos multitudinarios, haciendo coberturas especiales de eventos de moda como Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, Atelier Couture, Madrid es Moda, Tenerife Moda, y un largo etc.

Un magazine que durante 25 minutos sitúa a su público ante los eventos más importantes de la actualidad, con entrevistas y amplios reportajes de interés social y cultural.

Grupo Cadena Media.

Es la unión de televisiones más veterana en España, formada por televisiones de proximidad, tanto locales como de ámbito provincial y autonómico. 41 empresas audiovisuales, 54 televisiones locales, provinciales y autonómicas privadas, unidas bajo un mismo concepto, la reciprocidad. En el conjunto del grupo forman una Cadena con cobertura casi nacional. Las televisiones del grupo emiten, en más de 150 demarcaciones llegando a más de 30.000.000 de telespectadores potenciales.

Contacto

Emisor: Tacones y Asfalto

Contacto: Elsa Martinez

Número de contacto: +34639612262