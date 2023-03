Theramex Healthcare, Software DELSOL, Cisco, Salesforce y Lilly, mejores empresas para trabajar en España

(Información remitida por la empresa firmante)

La consultora líder Great Place To Work® anuncia, en su 21º edición del Ranking, los Mejores Lugares para Trabajar en España

Madrid, 30 de marzo de 2023.- Theramex Healthcare Spain (en la categoría de 50 a 100 empleados/as) Software DELSOL (en la categoría de 101 a 250 empleados/as), Cisco (en la categoría de 251 a 500 empleados/as) Salesforce (en la categoría de 501 a 1000 empleados/as) y Lilly S.A. (en la categoría de más de 1000 empleados/as) son las Mejores Empresas para Trabajar en España en 2023. Así lo ha reconocido Great Place To Work®, consultora líder en la identificación y certificación de Excelentes Lugares para Trabajar, que ha publicado la 21º edición del Ranking Best Workplaces España.



El reconocido Ranking fue anunciado en la gala de premios que tuvo lugar en el Museo del Traje de Madrid. Este premio condecora anualmente a las empresas como lugares de trabajo ejemplares, basándose en la percepción de los empleados/as y en las buenas prácticas y políticas de cultura organizacional. Para la edición de 2023, Great Place To Work® analizó 389 compañías de diferentes tamaños y sectores, lo que implicó contar con la opinión de 374.214 trabajadores y trabajadoras.



Además, la consultora ha entregado tres distinciones especiales que premian la excelencia de las empresas que generan un impacto en el negocio, las personas y la sociedad. Así como el reconocimiento al "Mejor Directivo/a Best Workplaces 2023".



• Para ser reconocida como Better for Business, las empresas premiadas inspiran a sus empleados y empleadas a vivir la visión, la misión y los valores de la compañía. Son excelentes a la hora de gestionar el negocio y las personas. Este año, el premio lo ha recibido la consultora tecnológica Cívica Software.



• En esta nueva edición de los Best Workplaces, se ha puesto un mayor énfasis en la importancia del bienestar psicológico general de la plantilla. El premio Better for People cuenta con la colaboración especial de Ifeel, empresa patrocinadora de este reconocimiento y líder del cuidado del bienestar emocional de la plantilla, que ha entrado a formar parte del Comité experto que define los criterios. La empresa premiada fue Admiral Seguros, líder en el sector de seguros.



• El premio Better for the World lo reciben las compañías preocupadas por la sociedad, por su entorno y por ser un referente en este mundo. Este año, la organización premiada ha sido la empresa referente en el sector de salud y seguros médicos Grupo DKV Seguros.



• El/la Mejor Directivo/a Best Workplaces es aquella persona que lidera un Gran Lugar para Trabajar, pero que también se preocupa por su gente, inspira a sus colaboradores y vela por el funcionamiento del negocio. Joaquín Rodrigo, Director General de Sandoz Iberia, recibe este premio en 2023.



"Los Best Workplaces 2023 se sitúan como referentes a la hora de alcanzar el equilibrio entre la gestión y el cuidado de las personas y el éxito del negocio", afirma Nicolás Ramilo, Director General de Great Place to Work® en España. "Las organizaciones que hoy reconocemos están trabajando para contribuir a crear sociedades más inclusivas, innovadoras y diversas, sin perder el foco en la protección de nuestro entorno y en los resultados económicos", concluye Ramilo.



