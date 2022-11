Trintech amplía su programa de socios con el lanzamiento de la acreditación de socios de Adra

(Información remitida por la empresa firmante)

Socios para avanzar en el conocimiento de los productos con nuevos cursos de aprendizaje CPE certificados por la NASBA

Trintech, proveedor líder mundial de soluciones de cierre financiero en la nube para la Oficina de Finanzas, ha anunciado hoy la ampliación de su oferta para socios con el lanzamiento de su Programa de Acreditación de Socios de Adra. Este nuevo programa se basa en la ya extensa oferta de formación dentro del Centro de Éxito para Socios de Trintech, una plataforma de formación y acreditación diseñada para capacitar a los socios de Trintech para avanzar en su conocimiento de su cartera de soluciones financieras, incluyendo Cadency (para grandes empresas) y Adra (para organizaciones del mercado medio).



"La demanda de soluciones de automatización de la conciliación y el cierre financiero sigue aumentando a medida que las organizaciones de todo el mundo buscan reducir los costes, impulsar la eficiencia y mitigar el riesgo en sus procesos de cierre financiero", dijo Mekaela Davis, VP, Partner Ecosystem Success & Global Advisory en Trintech. "Al igual que la Oficina de Finanzas ha evolucionado en los últimos años, también lo ha hecho el ecosistema de socios que trabajan juntos para proporcionar una visión y estrategia empresarial holística. Juntos, Trintech y nuestros socios comparten un objetivo común para ayudar a los equipos de Finanzas y Contabilidad a resolver estos retos, por lo que nos comprometemos a proporcionar a nuestros socios los recursos necesarios para profundizar en su conocimiento del producto y así satisfacer mejor las necesidades de nuestros clientes."



En el último año, Trintech ha visto un aumento del 315% en el consumo de formación para socios dentro del Centro de Éxito para Socios de Trintech por parte de empresas de asesoramiento y consultoría global, integradores de sistemas globales y socios de consultoría específicos de la región. El Centro de Éxito para Socios de Trintech ofrece cursos completos en línea, certificados por la NASBA, que proporcionan formación para todos los niveles de habilidad y funciones de los socios, incluyendo ventas, preventa e implementación. El plan de estudios de eLearning es sólo una de las formas en las que los socios de Trintech pueden adquirir conocimientos de forma efectiva mientras adoptan las mejores prácticas con sus soluciones. El equipo de capacitación de socios de Trintech también ofrece "horas de oficina" dos veces a la semana, lo que fomenta el diálogo regular para desarrollar los programas de capacitación y certificación de Trintech y permite a los socios colaborar 1:1 con los miembros del equipo de Trintech. Los seminarios web de formación mensuales también ofrecen la oportunidad de profundizar en las características del producto para que los socios puedan adoptar continuamente funcionalidades adicionales e impulsar la optimización.



Más de 3.500 clientes de sectores como el comercio minorista, la alimentación y las bebidas, los servicios financieros, los seguros, la fabricación y el software confían en las soluciones de Trintech para aumentar su eficiencia y eficacia, reducir los costes y mejorar la gobernanza y la transparencia en sus procesos financieros y contables. Cuando se asocia con Trintech, no obtiene un enfoque de "talla única". Lo que obtiene es una solución completa, diseñada para las necesidades únicas de los clientes, y un equipo de profesionales experimentados que trabajarán de forma práctica para lograr asociaciones fructíferas subrayadas por los resultados exitosos de los clientes. ¿Se está interesado en convertirse en socio de Trintech? Obtener más información aquí.



Trintech, Inc. está registrada en la Asociación Nacional de Juntas Estatales de Contabilidad (NASBA) como patrocinador de educación profesional continua en el Registro Nacional de Patrocinadores de CPE. Las juntas estatales de contabilidad tienen la autoridad final sobre la aceptación de cursos individuales para obtener créditos de CPE. Las quejas relativas a los patrocinadores registrados pueden dirigirse al National Registry of CPE Sponsors, 150 Fourth Avenue North, Suite 700, Nashville, TN, 37219-2417. Sitio web: www.nasba.org.



Acerca de Trintech

Trintech Inc., pionera en el software de gestión del rendimiento financiero de las empresas, combina la experiencia técnica y financiera para crear soluciones de software innovadoras basadas en la nube que ofrecen operaciones y conocimientos financieros de primera clase. Desde el cotejo de transacciones de gran volumen y la agilización de las conciliaciones operativas diarias, hasta la automatización y gestión de las conciliaciones del balance, la contabilidad entre empresas, los asientos, los informes de divulgación y el análisis de las comisiones bancarias, pasando por la gobernanza, el riesgo y el cumplimiento: la cartera de soluciones financieras de Trintech, que incluye la plataforma Cadency®, la suite Adra® y las herramientas específicas ReconNET™, T-Recs® y UPCS®, ayudan a gestionar todos los aspectos del proceso de cierre financiero. La excelencia de Trintech tanto en la innovación como en el apoyo a los clientes ha sido reconocida con una variedad de premios a lo largo de los años, incluyendo recientemente el de enlace. Más de 3.500 clientes de todo el mundo -incluida la mayoría de las empresas de la lista Fortune 100- confían en el software basado en la nube de la empresa para mejorar continuamente la eficiencia, la fiabilidad y los conocimientos estratégicos de sus operaciones financieras.



Con sede en Dallas (Texas), Trintech tiene oficinas en Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Singapur, Francia, Alemania, Irlanda, Países Bajos y los países nórdicos, así como socios estratégicos en Sudáfrica, América Latina y Asia-Pacífico. Para saber más sobre Trintech, visitar www.trintech.com o conectar con ellos en LinkedIn, Facebook y Twitter.







