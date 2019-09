Publicado 06/09/2019 12:15:52 CET

UIC Barcelona acoge el 7ºInternational Workshop on Efficiency in Education, Health and other Public Services.

Los académicos, de 21 países, han presentado 40 estudios y han asistido a dos conferencias magistrales.

Barcelona, 6 de septiembre de 2019. UIC Barcelona ha acogido el 7º International Workshop on Efficiency in Education, Health and other Public Services al que han asistido un centenar de investigadores de 21 países. Entre el jueves 5 de septiembre y este viernes se han presentado 40 estudios relacionados con la eficiencia en el sector público.

En concreto, los investigadores académicos que han participado en diferentes workshops han presentado estudios centrados en la eficiencia aplicada en la educación tanto primaria y secundaria como universitaria; en el sector sanitario; la banca; la administración pública; la evaluación de políticas públicas y el sector energético.

El encuentro ha incluido dos conferencias magistrales impartidas por el profesor de la Universidad Pública de Navarra, Pablo Arocena, y el profesor de la Toulouse Business School, Yancy Vaillant.

Se trata de la séptima edición de un congreso internacional que también se ha organizado en Thessaloniki (Grecia), Londres y Huddersfield (Inglaterra), Leuven (Bélgica), Milán (Italia) y Budapest (Hungría).

Sobre UIC Barcelona.

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) nació el año 1997 con el objetivo de ofrecer una formación universitaria de calidad y promover la investigación para servir a la sociedad. Ligada al mundo empresarial y con un marcado carácter internacional, imparte 16 grados, una treintena de dobles titulaciones internacionales y una amplia oferta de posgrado en los dos campus que tiene, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès.

