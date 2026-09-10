La UIC impulsa una nueva Aula Universitaria con Align Technology para avanzar en odontología digital

Directivos de Align Technology junto al decano de la Facultat de Odontología Lluis Giner y el Rector de la UIC Alfonso Méndiz. - UIC BARCELONA

(Información remitida por la empresa firmante)

La nueva Aula, vinculada a la Facultad de Odontología de la Universitat Internacional de Catalunya, promoverá actividades de formación, investigación y divulgación para integrar el flujo de trabajo digital en la odontología restauradora mediante las soluciones digitales de Align Technology.

El aula permitirá incorporar las tecnologías digitales más avanzadas a la formación universitaria y formar odontólogos preparados para los nuevos retos del sector.

Barcelona, 10 de septiembre de 2026. - La Universitat Internacional de Catalunya (UIC) y Align Technology, empresa global de dispositivos médicos con innovadores productos líderes en la industria, han firmado un convenio de colaboración para crear la nueva Aula Align Technology.

Dirigida por el Dr. Óscar Figueras y coordinada por la Dra. Anaïs Ramírez, ambos docentes e investigadores de la Facultad de Odontología de la UIC, el Aula nace con el objetivo de acercar a los estudiantes y profesionales las últimas innovaciones tecnológicas aplicadas a la práctica clínica. En un momento en que la digitalización está transformando la manera de diagnosticar, planificar y tratar los pacientes, esta colaboración permitirá incorporar las tecnologías digitales más avanzadas a la formación universitaria y formar odontólogos preparados para los nuevos retos del sector.

El Aula impulsará cursos, seminarios y otras actividades académicas dirigidas tanto a estudiantes de grado como profesionales del sector. También fomentará la transferencia de conocimiento entre la universidad y la empresa, favoreciendo la incorporación de las tecnologías digitales más avanzadas en la docencia, la investigación y finalmente en la práctica clínica. "La tecnología evoluciona a un ritmo muy acelerado y la colaboración entre una facultad de odontología de referencia internacional como la nuestra y una empresa líder del sector como Align Technology nos permite ofrecer a los estudiantes una formación alineada con los nuevos retos de la profesión. Esta nueva Aula amplía las oportunidades de formación de nuestros futuros odontólogos y confirma que el conocimiento de las herramientas digitales se traduce en una mejor atención y experiencia para los pacientes", destaca el decano de la Facultad de Odontología de la UIC, el Dr. Lluís Giner.

Por su parte, Montse Camacho, Directora Clínica EMEA, agradeció la confianza depositada por la Universitat Internacional de Catalunya y destacó el compromiso de la Universidad con la innovación y la transformación digital de la odontología. "Nos complace apoyar la formación de los futuros profesionales de la odontología a través de esta nueva aula, contribuyendo a facilitar el acceso al conocimiento y a las tecnologías que están dando forma al futuro de la profesión. Colaboraciones como esta son fundamentales para impulsar la innovación y preparar a los clínicos para liderar la transformación digital que está experimentando la odontología", afirmó.

La digitalización redefine la odontología.

La odontología está experimentando una profunda transformación gracias a la incorporación de herramientas digitales que permiten optimizar los procesos clínicos, mejorar la planificación de los tratamientos y ofrecer una experiencia más precisa y personalizada para los pacientes.

La nueva Aula Align Technology refuerza la apuesta de la Facultad de Odontología de la UIC por una formación basada en la innovación, la investigación aplicada y la colaboración con empresas líderes del sector, con el objetivo de acercar a los estudiantes los últimos adelantos tecnológicos. Con esta iniciativa, la Facultad continúa ampliando su red de colaboración con empresas líderes para impulsar proyectos de docencia, investigación, transferencia de conocimiento e innovación que contribuyan a mejorar la formación de los futuros profesionales y la atención a los pacientes.

Sobre Universitat Internacional de Catalunya (UIC).

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC) nació en 1997 con el objetivo de ofrecer una formación universitaria de calidad y promover la investigación como servicio a la sociedad. Vinculada al mundo empresarial y con un marcado carácter internacional, imparte 16 grados, 11 dobles grados, 52 dobles titulaciones internacionales y más de 70 másteres y posgrados en sus dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès.

Como parte de su compromiso con la sociedad, UIC Barcelona también cuenta con tres clínicas universitarias situadas en el Campus Sant Cugat: la Clínica Universitaria de Odontología, Support - Clínica Universitaria de Psicología y Psiquiatría, y Cuides UIC Barcelona, centrada en la atención a pacientes con enfermedades avanzadas y cuidados paliativos.

Sobre Align Technology.

Align Technology diseña y fabrica el sistema Invisalign, el sistema de aligners transparentes más avanzado del mundo, los escáneres intraorales y servicios iTero, y el software CAD/CAM exocad. Estos componentes tecnológicos permiten optimizar los flujos de trabajo digitales en ortodoncia y odontología restauradora para mejorar los resultados clínicos de los pacientes y la eficiencia de las consultas de más de 302 mil doctores, y son fundamentales para acceder a una oportunidad de mercado global de 600 millones de consumidores para Align.

Durante los últimos 29 años, Align ha ayudado a los doctores a tratar a más de 23,5 millones de pacientes con el sistema Invisalign y está impulsando la evolución de la odontología digital a través de Align Digital Platform, un conjunto integrado de tecnologías y servicios exclusivos y patentados que se ofrecen como una solución integral y sin fisuras para pacientes y consumidores, ortodoncistas y odontólogos, y laboratorios/socios.

Más información www.aligntech.com y www.invisalign.com.

Para más información y/o gestión de entrevistas:.

Anna Martínez Daries.

Universitat Internacional de Catalunya (UIC).

Campus Sant Cugat Comunicación científica.

ammartinez@uic.es T. +34 691 293 308.

Lucía Llanos Align.

Technology Responsable de comunicación.

lllanos@aligntech.com.

T. 618 004 872.