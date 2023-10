Universidad CLEA y LRL PERITOS crean la Cátedra de Ciencias Periciales y Forenses

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 2 de octubre de 2023.

La Universidad mexicana CLEA y la empresa LRL Peritos Médicos Asociados SA han acordado crear una Cátedra de Ciencias Periciales y Forenses como expresión de la colaboración de la universidad y la empresa en un campo académico donde el trabajo práctico precisa de la mayor colaboración posible

La nueva cátedra, dependiente de la Escuela de Ciencias Médicas y Biotecnología de CLEA, tendrá su espacio físico dentro de la empresa de peritos médicos para ofrecer todas las posibilidades académicas de una Universidad.



La Cátedra nace con el propósito de establecer sinergias entre el ámbito académico universitario y el profesional de la empresa, de manera que la nueva institución se beneficie del encuentro de la investigación científica con la experiencia de profesionales y empresas. En definitiva, la convivencia dentro del mismo espacio de la universidad (CLEA) y de la empresa (LRL PERITOS MÉDICOS ASOCIADOS SA), bajo el paraguas de la organización interuniversitaria DOCTRINA QUALITAS permiten la participación de numerosos profesionales especialistas del máximo nivel científico para promover el encuentro de la investigación, la docencia y el trabajo real.



Esta cátedra va en esa línea. Nace con la vocación de estructurar estudios de superespecialización en ciencias forenses, periciales y de conducta desde una universidad internacional, de origen mexicano, pero dentro de una empresa especialista española con implantación en el sector y suficientes profesionales para asesorar a otros profesionales y ofrecer unas prácticas adecuadas a cada caso.



El campo académico del nuevo proyecto acoge todas las áreas de la pericia médica, daño corporal, negligencias, medicina forense, criminología, criminalística, estudio genéticos de ADN, patología forense, ciencias del comportamiento, etc.



Los objetivos de la cátedra son realizar actividades de docencia, investigación, asesoramiento, generación de conocimiento, difusión, creación de eventos, transferencia de know how en el ámbito de las Ciencias Periciales y Forenses y de conducta.



Estas acciones se llevarán a cabo mediante todos los instrumentos que la Universidad mexicana y la empresa brindan:



• · Estudios oficiales y/o propios de la Universidad CLEA en todos sus niveles.



• · Edición y publicación de tesis, libros y obras científicas.



• · Investigación



• · Impartición de Conferencias.



• · Seminarios



• · Cursos universitarios de especialización.



• · Cursos de diplomados.



• · Máster



• · Tercer ciclo de doctorado profesional.



Los destinatarios de la oferta formativa son Estudiantes y profesionales de las carreras de Medicina, Medicina Legal y Forense; Psicología y Psiquiatría Forense, Ciencias Forenses, Criminología y Criminalística, Peritos judiciales, miembros de asociaciones de peritos, etc..



La Cátedra tendrá como Director al Dr Alfonso Roldán, perito médico judicial y Presidente de LRL Peritos Médicos Asociados, bajo la tutela académica del Magnífico Rector de la Universidad, CLEA, D. Eduardo Cancino, y la coordinación general de D. Alejandro Truébano, Director General de Doctrina Qualitas y CLEA España.



https://lrlperitos.es/catedra-forense







Contacto

Nombre contacto: Alfonso Roldán

Descripción contacto: LRL PERITOS MÉDICOS ASOCIADOS SA / Director

Teléfono de contacto: 623121651