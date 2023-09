La V16 Geolocalizada como solución para reducir los siniestros viales

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 21 de septiembre de 2023.

Erum Vial lidera la lucha contra los siniestros viales con su innovadora baliza geolocalizada





Cada año, miles de vidas se pierden en las carreteras españolas debido a accidentes de tráfico. Conscientes de la importancia de abordar este problema, Erum Vial división de seguridad vial de Erum Group, empresa fabricante de señales de advertencia y prevención de accidentes, se ha comprometido a promover soluciones que ayuden a reducir los siniestros en carretera.



En este sentido, el mantenimiento adecuado del vehículo se posiciona como una de las prioridades. El incumplimiento de los ciclos de mantenimiento aumenta la probabilidad de fallos mecánicos y, por ende, de accidentes. Además, el exceso de velocidad, las distracciones al volante, la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas, así como el incumplimiento de las normas de tráfico, como los semáforos y las señalizaciones viales, son causas frecuentes de los siniestros viales.



A este respecto, el análisis de los datos proporcionados por la Dirección General de Tráfico (DGT) en 2022 revela que los accidentes más comunes son la salida de vía (42% de los casos), la colisión por alcance (19,3%) y la colisión múltiple (13,7%). Es preocupante observar un aumento del 5% en las víctimas mortales en carreteras convencionales y del 3% en autovías con respecto a los datos anteriores a la pandemia. Durante el año 2022, 883 personas perdieron la vida en carreteras y 312 en autovías.



Ante esta problemática, la Dirección General de Tráfico y el Consejo de Ministros de España han trabajado en conjunto para implementar medidas y regulaciones destinadas a reducir la cantidad de accidentes de tráfico y la tasa de mortalidad. Una de las modificaciones propuestas en el decreto 1030/2022 es la sustitución de los actuales triángulos de emergencia, prohibidos desde el pasado mes de Julio en autopistas y autovías, por la baliza V16 conectada a la plataforma 3.0 de la DGT. A partir de enero de 2026, el uso de la baliza v16 geolocalizada será obligatorio y los triángulos de emergencia pasaran a ser solamente obligatorios fuera de España en aquellos países que no incluyan la V16 conectada como sistema de prevención de accidentes.



En este contexto, Erum Vial se enorgullece de presentar la luz de emergencia geolocalizada PF LED ONE V16. Un producto que por sus características técnicas y diseño se posiciona como opción favorita de los consumidores. Homologada en diciembre de 2022 y autorizada por la DGT, la baliza PF LED ONE V16 es un avance significativo que mejora la seguridad en las carreteras españolas. Este pequeña e innovadora herramienta de señalización vial es segura, fácil de usar y accesible para todos los conductores en España.



La luz de emergencia PF LED ONE V16 conectada ya está disponible para su compra a través de los principales retailers y marketplaces como Repsol, El Corte Inglés, Mediamarkt, Worten, Fnac, Amazon, Correos y Phone House. Para obtener más información sobre la baliza PF LED ONE V16, visite la página web oficial.







