Veganuary 2025: así pasan las celebrities el enero vegano

(Información remitida por la empresa firmante)

Leticia Dolera, Teresa Riott, Carmen Navarro y Elena Herraiz son solo algunos de los rostros populares que se han sumado este 2025 al enero vegano de la mano de Veganuary. La ONG internacional promueve, desde hace una década, probar la alimentación plant-based durante un mes para contribuir a la protección de los animales, del planeta y de la salud global

Madrid, 13 de enero de 2025.- "Reducir el consumo de animales es necesario y urgente", dice la actriz Leticia Dolera, que este año se ha querido sumar a las celebridades que apoyan Veganuary en todo el mundo. "Probar una alimentación vegetal en enero es un primer paso para reducir el impacto ecológico nocivo y la tortura animal que determinadas industrias generan a diario", añade Dolera, que está a punto de estrenar su nueva serie ‘Pubertat’, de la que es guionista y directora, y en la que también participa como actriz.



Las actrices Carmen Navarro, uno de los rostros más famosos del cine, la televisión y el teatro en nuestro país, y Teresa Riott, popular por su papel de Nerea en la serie ‘Valeria’, también han querido sumarse a la presente edición de Veganuary. "Tenemos el poder de transformar el mundo, y modificar tu alimentación provoca infinidad de mejoras en la vida de los animales. Nosotros podemos decidir, ellos no", dice Riott.



La lingüista Elena Herráiz, conocida como Linguriosa, es ‘la de las letras’ en el programa de RTVE ‘Cifras y Letras’. "Animal viene del latín anima, que es la misma palabra que nos ha dado alma. El anima era la capacidad de respirar, el soplo de vida. Para mí, los animales comparten con los humanos tener alma, así que elijo respetar su soplo de vida y no comerlos", explica la popular divulgadora.



"El apoyo de rostros populares y tan queridos por el público es importantísimo para Veganuary", señala Amanda Romero, directora de la ONG en España. "Su mensaje llega a millones de personas y su compromiso con los animales, la salud global y la sostenibilidad es tremendamente inspirador".



Desde su llegada a España, las actrices Clara Lago y Núria Gago son embajadoras de Veganuary, algo que comparten con el actor Dani Rovira. En este 2025, Gago y Rovira han propuesto, además, entre las ideas y recursos gratuitos que ofrece Veganuary, recetas de su creación para este mes sin productos de origen animal: Núria Gago un Ramen con tofu y setas shiitake y Dani Rovira un Kebab de seitán.



Uno de los objetivos de Veganuary es que la gente pueda probar, en primera persona, lo sencillo y gratificante que resulta decidirse por alternativas vegetales. Así lo considera también la actriz Elisabeth Larena, que pone el foco en los beneficios en el día a día: "Es curioso como algo tan fácil me hace sentir genial", señala.



Cada vez son más las y los profesionales del mundo del deporte que prueban los beneficios de una alimentación basada en plantas. Es el caso de la subcampeona del mundo de natación artística, Emma García, que explica que el veganismo "no te hace débil, sino que, al contrario, te potencia". En el plano internacional, la ONG cuenta con embajadores tan famosos como Joaquin Phoenix, Billie Eilish, Paul McCartney, Alicia Silverstone o Woody Harrelson, entre muchos otros.



Notas para la edición

Participar en Veganuary es gratuito y cualquiera puede unirse en https://veganuary.com/es-es/.



Dosier de Prensa: Dosier de prensa 2025







Contacto

Nombre contacto: Lucía Arana

Descripción contacto: Jefa de Prensa Veganuary España

Teléfono de contacto: 678936502