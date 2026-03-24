Las VI Jornadas organizadas por la JMA reunirán a más de 200 ginecólogos en Valencia

The Terminal HUB VALENCIA - JMA

(Información remitida por la empresa firmante)

Valencia, 24 de marzo 2026.- El Profesor Javier Magriñá, pionero de la cirugía robótica en la Clínica Mayo (EE.UU.), preside un encuentro que reunirá a más de 200 especialistas. El programa abordará desde la oncología, la medicina reproductiva y la obstetricia de alta complejidad, hasta el impacto de la Inteligencia Artificial y la genética en esta especialidad médica

El Puerto de Valencia acogerá los próximos 26 y 27 de junio las VI Jornadas Científicas JMA de Actualización en Ginecología , consolidadas ya como una de las citas de referencia para la especialidad en España. El evento reunirá a más de 200 ginecólogos con el objetivo de compartir los últimos avances tecnológicos y debatir los retos clínicos más importantes del sector.



Una reunión científica que tiene como origen el impulso de un selecto grupo de ginecólogos españoles formados en la prestigiosa Clínica Mayo de Arizona (EE.UU.).



El comité organizador está presidido por el Profesor Javier Magriñá, referente mundial y pionero en la aplicación de la cirugía robótica. Junto a él, integran el comité figuras de reconocido prestigio como los doctores Enrique Tormo, Juan Gilabert, Santiago Domingo y la Dra. Ana Boldó.



Un programa centrado en la innovación y los nuevos paradigmas

Las jornadas se han estructurado en mesas de trabajo altamente especializadas que cubren todo el espectro integral de la ginecología.



• Cirugía Oncológica: Análisis de las técnicas más disruptivas.



• Medicina Reproductiva y Obstetricia de Alta Complejidad: Actualización en tratamientos y protocolos personalizados.



• IA y Genética: Una mesa dedicada exclusivamente a la innovación, donde se analizará cómo la Inteligencia Artificial está transformando el diagnóstico y la formación médica.



"El objetivo es impulsar la actualización científica desde un enfoque colaborativo, contando con ponentes de prestigio nacional que están liderando el cambio en sus respectivos ámbitos", señalan desde la organización.



El evento, que cuenta con aforo limitado a 200 plazas para garantizar la calidad del intercambio científico, y que ha solicitado la acreditación a la Comisión de Formación Continuada de Profesiones Sanitarias.



Sobre la JMA

Las Jornadas Científicas JMA son un encuentro de alto nivel que busca trasladar la excelencia y los avances de centros de referencia internacional, como la Clínica Mayo, al día a día de sus ginecólogos fomentando el trabajo conjunto entre especialistas.





Emisor: JMA

Nombre contacto: SILVIA GARCÍA

Descripción contacto: RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN Y MARKETING

Teléfono de contacto: 651930205