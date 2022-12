El vídeo de Navidad de Allianz Partners, interpretado por sus empleados y con un mensaje clave

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 22 de diciembre de 2022.

La compañía estrena su nuevo video de Navidad, protagonizado por sus colaboradores y centrado en el propósito de la entidad; ´Facilitar la vida de millones de personas´

Con el propósito de cerrar el año 2022 con un tono optimista, centrado en su propósito y visibilizando el esfuerzo de sus empleados, Allianz Partners estrena su nuevo video Navideño titulado: ¿A qué velocidad viaja el trineo de Papá Noel?



El audiovisual, protagonizado por colaboradores de distintos departamentos de Allianz Partners, inicia con una serie de preguntas y enigmas sin respuesta, finalizando con un mensaje clave: el propósito de la entidad, el cual según deja ver video es posible gracias a la implicación de cada una de las personas que componen la compañía.



En palabras de Beatriz Toribio, responsable de Comunicación Corporativa y Sostenibilidad en Allianz Partners, "el 2022 ha sido un año complicado para casi todos: incertidumbre económica, tensión geopolítica, acontecimientos muy tristes como la invasión de Ucrania... Pero también ha iniciado nuevos caminos muy positivos, que seguiremos construyendo en 2023. En Allianz Partners nos hemos propuesto centrarnos en lo bueno, cerrando el 2022 y recibiendo el nuevo año con un mensaje que contiene dos cosas que, para nosotros, son fundamentales: la calidad humana de nuestro Equipo y nuestro propósito de cuidar de las personas; todo ello con un toque amable que nos saque una sonrisa en esta época tan especial".



En este contexto y sobre la grabación del vídeo navideño, interpretado por los propios empleados, Mario Pérez, quien interpreta las últimas escenas, destaca que "Ha sido toda una experiencia vivir la grabación desde dentro. Es increíble las horas de trabajo y la cantidad de gente que hay detrás para un video de 90 segundos, pero sinceramente el resultado ha sido fantástico y se muestran muy bien valores de Allianz Partners".



Una afirmación que comparte Cristina Rosado: "Me he divertido muchísimo y este tipo de iniciativas ayuda a mantener el vínculo de compromiso con la empresa".



Por otro lado, los participantes en el vídeo también destacaron la importancia de este tipo de acciones que permiten que en una empresa de las dimensiones de Allianz Partners, sus colaboradores puedan reunirse en un ambiente diferente, tal y como indica Patricia Alcázar, parte del equipo de Recursos Humanos de la entidad, "que cuenten contigo para este tipo de acciones te hace sentir, aún más, parte de la familia Allianz Partners. La posibilidad de compartir con compañeros de otros departamentos en distintos ambientes es una oportunidad para descubrir esas cualidades que antes no conocías de ellos."



En este sentido, Carlos Yaner, cuenta como anécdota entre risas cómo de "facilísimo fue dejarme caer en brazos de mis compañeros. Confiaba plenamente en ellos".



Borja Díaz, CEO de Allianz Partners, asegura estar muy orgulloso de esta producción, "100% Allianz Partners" y en la que han participado exclusivamente empleados de la entidad. "Es cierto, que no podemos saber qué nos deparará el 2023, aunque tal y como decimos en nuestro video: no podemos resolver todos los enigmas de la humanidad, pero lo que sí sabemos hacer muy bien, es cuidar de ti".



Ver el video de Navidad de Allianz Partners aquí.







