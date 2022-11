32 autoridades del Reino Unido eligen a Preservica para asegurar el futuro de los registros gubernamentales

(Información remitida por la empresa firmante)

Preservica, líder mundial en archivado de preservación digital activa, se complace en anunciar que 32 autoridades locales de todo el Reino Unido han elegido la solución alojada en la nube de Preservica para preservar y proporcionar un mayor acceso público a los registros gubernamentales como parte de una estrategia global para un gobierno más digital y abierto

La creciente comunidad de archivos y oficinas de registros de ciudades y condados que utilizan Preservica incluye ahora East Riding of Yorkshire, City of Edinburgh Council, Aberdeen City & Aberdeenshire Archives, West Yorkshire Archive Service, Cambridgeshire Archives y Tower Hamlets Local History Library & Archives.



Sólo en los últimos meses, las incorporaciones más recientes incluyen el Servicio de Archivos y Estudios de Cornualles, el Consejo del Condado de Hampshire, el Servicio de Patrimonio de Kingston, el Servicio de Archivos de St Helens, los Archivos de la Ciudad de Wolverhampton, el Servicio de Archivos y Arqueología de Worcestershire, la Oficina de Registros de East Sussex y Brighton & Hove, el Consejo de Shropshire/Archivos de Shropshire y el Centro de Historia de Surrey.



Preservica también se utiliza para proteger y preservar los registros gubernamentales digitales en un número creciente de departamentos y agencias del gobierno central del Reino Unido, como la Met Office, Transport for London (TfL) y los Archivos Nacionales del Reino Unido.



Los archivos locales y las oficinas de registro, que operan en virtud de la Ley de Registros Públicos del Reino Unido de 1958, desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de un gobierno abierto al salvaguardar y mejorar el acceso a los registros digitales del presente, el pasado y el futuro.



A medida que el mundo avanza constantemente con la tecnología digital, existe un riesgo real de que los registros valiosos se pierdan o se dañen con el tiempo", dijo Sam Bartle, archivista de los Archivos de East Riding. "En cuanto a los archivos, hay que ser capaz de preservarlos mucho más allá de la vida humana. Preservica contribuye en gran medida a garantizar ese tipo de continuidad con nuestros archivos digitales para las generaciones futuras".



Con registros en papel que se remontan a 800 años atrás, East Riding Archives adquirió Preservica a través del enlace y ya ha preservado digitalmente 160.000 elementos históricos de importancia. La base de datos transformará la capacidad del servicio de archivos para preservar los archivos digitales según los estándares internacionales, ofreciendo a los usuarios el acceso a una gama limitada de material digital nacido en línea por primera vez. El nuevo Archivo Digital público de East Riding está disponible para su acceso, donde es posible navegar por la amplia gama de material disponible, desde eventos recientes y pasados hasta información e imágenes que muestran la comunidad de East Riding, lugares emblemáticos y empresas a lo largo de los años.



Con muchos registros en formato digital o digitalizado, y con presupuestos y recursos informáticos ajustados, las autoridades han desplegado la preservación digital alojada en la nube de Preservica para proteger el futuro y archivar importantes registros digitales con el fin de satisfacer de forma más eficiente las solicitudes de FOI y proporcionar un acceso público más amplio.



La tecnología de preservación digital activa de Preservica garantiza que los registros digitales sigan siendo accesibles y legibles durante décadas, independientemente del formato de archivo en el que se hayan creado. El software también incluye un portal de acceso público seguro para simplificar el reto de ofrecer mayor transparencia y mejores servicios digitales.



"El gobierno abierto ha creado nuevas exigencias en cuanto a la forma de capturar, proteger y hacer accesible la información digital a largo plazo, especialmente a medida que las instituciones del sector público de todo el mundo cambian al trabajo digital", dijo Mike Quinn, director general de Preservica. "La necesidad de preservar digitalmente la información de manera sostenible aumenta cada año y es emocionante ver cómo esto está creciendo tanto en la administración local como en la central del Reino Unido. Estamos encantados de trabajar con todas estas instituciones para ayudar a proteger y asegurar el futuro de los registros públicos y el patrimonio cultural para las generaciones venideras".



Como parte de su creciente impulso a nivel internacional, Preservica ha anunciado recientemente la enlace para la protección de los registros gubernamentales.



Obtener más información sobre la solución alojada en la nube de Preservica para la administración pública o www.preservica.com para explorar cómo se utiliza Preservica para proteger el valioso contenido digital en empresas e instituciones académicas.



