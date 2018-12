Expertos internacionales coinciden en la necesidad de ofrecer un enfoque transversal de la resiliencia urbana

Publicado 13/12/2018 16:07:01 CET

La 11ª edición del Foro Internacional sobre Urbanismo ha sido organizada por UIC Barcelona en colaboración con ONU-Habitat y Urban Resilience Research Network (URNet).

Desde el lunes, más de 200 académicos de distintas disciplinas han debatido sobre la necesidad de un enfoque más inclusivo en el diseño y gestión de las ciudades.

Barcelona, 13 de diciembre del 2018.- El recinto modernista de Sant Pau acogió ayer miércoles, el cierre oficial de la 11ª edición del Congreso anual del International Forum on Urbanism (IFoU), organizado por UIC Barcelona School of Architecture con la colaboración de ONU-Habitat y Urban Resilience Research Net (URNet). El congreso ha tenido lugar de lunes a miércoles bajo el título "Reframing Urban Resilience Implementation: Aligning Sustainability and Resilience".

Más de 200 expertos procedentes de universidades y centros de investigación de todo el mundo han participado, desde el lunes, en más de una veintena de sesiones en las que se ha debatido sobre la necesidad de alcanzar un enfoque más transversal e inclusivo en la implementación de la resiliencia urbana. El programa ha incluido temas relacionados con la gobernanza y planificación sobre cambio climático, el diseño y la gestión urbana orientados a lograr ciudades más sostenibles, los procesos participativos y las políticas posdesastre y posconflicto.

En la mañana del miércoles, los participantes del Congreso realizaron visitas de campo a varias infraestructuras locales, como el depósito de regulación de aguas pluviales de la Estrella, en Badalona, el espacio autogestionado de Can Batlló, en el barrio de Sants, el Barcelona Institute of Technology y el 22@, en el barrio de Poblenou.

Ya por la tarde, tuvo lugar la ponencia de clausura del congreso, a cargo de Gonzalo Lizarralde, titular de la Cátedra de Investigación de Construcción en Arquitectura de la Universidad de Montreal Fayolle-Magil (Canadá). Lizarralde ofreció una conferencia titulada "Las casas invisibles: vivienda, reducción del riesgo de desastres y reconstrucción en países en desarrollo".

En su intervención, expuso varios ejemplos de transformaciones urbanas en América Latina provocadas por desastres naturales derivados del cambio climático. Y defendió la necesidad de implicar a las comunidades locales y a las poblaciones afectadas en los procesos de reconstrucción y de mitigación del riesgo posdesastre. "Si se le da libertad a las personas en las soluciones urbanas que se plantean tras una catástrofe, las posibilidades de éxito son mucho mayores", afirmó.

La jornada terminó con el agradecimiento de los tres profesores de UIC Barcelona School of Architecture que integran el comité organizador del congreso: Carmen Mendoza, Lorenzo Chelleri y Raquel Colacios; que reiteraron la importancia de la transdisciplinaridad en la implementación de estrategias de resiliencia urbana sostenible. En representación de ONU-Habitat intervino Esteban León, quien apeló a la necesidad de considerar el crecimiento de la población mundial en el desarrollo de las políticas de resiliencia urbana. "Si no somos proactivos en la construcción de ciudades resilientes correremos de un lugar a otro tratando de detener las emergencias humanitarias", señaló.

El Foro Internacional Sobre Urbanismo respalda la implementación de la Nueva Agenda Urbana y el 11º Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. El Congreso refuerza la apuesta académica de UIC Barcelona en el ámbito de la cooperación y desarrollo urbano mediante dos programas de máster en el área: Máster oficial en Cooperación Internacional: Arquitectura Sostenible de Emergencia y Máster Internacional en Diseño y Gestión de la Resiliencia de la Ciudad.

Sobre UIC Barcelona School of Architecture.

UIC Barcelona School of Architecture es una escuela de arquitectura comprometida con el crecimiento intelectual, profesional y personal de quienes la forman. Un modelo docente que se fundamenta en la atención personalizada, el aprendizaje práctico basado en la integración de todas las áreas de conocimiento, la tecnología de vanguardia y un profesorado con experiencia internacional. UIC Barcelona School of Architecture forma a arquitectos capaces de afrontar los retos de la sociedad.

Sobre ONU-Habitat.

ONU-Habitat es la agencia de las Naciones Unidas encargada de promover ciudades y pueblos ma*s sostenibles y resilientes. El recinto modernista de Sant Pau, en Barcelona, es la sede de dos de los programas principales de ONU-Habitat. Por un lado, se encuentra la secretari*a permanente de la Alianza global de miembros operadores de agua (GWOPA); y, por el otro, el Programa de resiliencia urbana, desde donde se trabaja para evaluar, planificar y actuar en la respuesta de las ciudades a posibles riesgos naturales o creados por el hombre.

Sobre URNet.

La red internacional Urban Resilience Research Net (URNet) es una plataforma virtual y una organización sin ánimo de lucro que fomenta la investigación a través de un enfoque integrado de la resiliencia urbana, mediante la combinación de investigación y práctica. Con más de 250 miembros procedentes de 45 países, URNet cuenta con investigadores que han publicado los estudios más importantes a nivel internacional sobre el estado de la cuestión, avance teórico y estudios de caso sobre resiliencia urbana y sus relaciones con la sostenibilidad.

Marcos Doespiritusanto .

Responsable de Comunicación de UIC Barcelona School of Architecture.

T. +34 932 541 800 / mdoespiritusanto@uic.es / www.uic.es /. @architectureuic.

Rosa Suriñach.

Coordinadora Partenariados y Divulgación del Programa de Resiliencia Urbana, ONU-Habitat.

T. +34 637 79 66 83 / surinach@un.org /. www.unhabitat.org/urbanresilience / @uresiliencehub.