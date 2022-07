Change lanza en su aplicación móvil más de 30 acciones sin comisiones y con un importe mínimo de 10 euros

(Información remitida por la empresa firmante)

La aplicación de inversión Change acaba de hacer posible para sus usuarios la inversión en fracciones de acciones de empresas como Tesla, Ferrari y Uber desde tan solo 10 euros y sin comisiones

La plataforma de inversión líder Change ha lanzado la inversión en acciones* sin comisiones. De esta forma acercan a sus usuarios las ventajas de invertir en acciones sin tener que pagar las comisiones que tradicionalmente soportan este tipo de activos financieros.



Los usuarios de la plataforma Change ya pueden invertir en acciones* de más de treinta empresas líderes en el mundo, como Tesla, NVIDIA, Airbnb, Ferrari y Uber.



Empezando desde tan solo 10 euros, los usuarios pueden tomar sus primeras posiciones en acciones de empresas cotizadas en todo el mundo. Con un importe inicial tan reducido, sin necesidad desembolsar grandes cantidades, cualquier persona puede construir su cartera de acciones y disfrutar de los beneficios y ventajas asociadas a la inversión en acciones, como por ejemplo recibir los posibles dividendos de una compañía de forma periódica.



Todas las transacciones se ejecutan en tiempo real, lo que permite a los usuarios balancear constantemente su cartera en función de los precios y las condiciones del mercado. Este es un paso más en el objetivo de Change de eliminar las barreras y complejidades que dificultan la creación de riqueza.



El lanzamiento se produce tras la reciente adquisición por parte de Change de una empresa de servicios de inversión con sede en los Países Bajos y con licencia para ofrecer sus servicios financieros a 453 millones de personas que residen en el Espacio Económico Europeo. De esta forma, Change aumenta su oferta de servicios financieros con productos de inversión tradicionales, como acciones, fondos cotizados (ETF) y materias primas, así como sus productos criptográficos, criptomonedas y otros productos de finanzas descentralizadas.



Kristjan Kangro, director general y fundador de Change, comenta: "Estamos muy contentos de añadir la inversión en acciones fraccionadas a nuestra cartera de productos. Esto lo hacemos posible comprando las acciones reales y ofreciendo las fracciones directamente a nuestros usuarios de una forma accesible. En resumen, significa que cualquier persona con tan sólo 10 euros en el bolsillo tiene la oportunidad de participar en el éxito de algunas de las mayores empresas del mundo."



"Se trata de un avance increíblemente potente que abre un nuevo capítulo en la historia de Change. Hemos aumentando las posibilidades de nuestros clientes y ahora pueden combinar en su cartera de inversión activos criptográficos y activos tradicionales y lograr así que su dinero rinda todavía más. En un nivel más amplio, es un paso más en la transición hacia un mundo financiero más justo y más inclusivo, donde todo el mundo tenga la oportunidad de utilizar su dinero para generar riqueza. Estamos encantados de haber lanzado este producto con acciones de grandes empresas mundialmente conocidas, y ahora centramos nuestros esfuerzos en aumentar la oferta con acciones de muchas más compañías, así que no nos pierdas de vista".



A principios de año, Change lanzó su tarjeta de débito Change VISA, con la que los usuarios pueden pagar directamente con criptomonedas de forma fácil y sencilla en cualquier establecimiento o en sus compras online.



Change se ha convertido en una de las pocas compañías a nivel mundial que consigue una doble licencia que les permite ofrecer productos y servicios de inversión tradicionales y criptográficos. Esto se debe a que la empresa matriz de Change, Change Group, recibió la aprobación del Banco Central Holandés para adquirir una empresa de proveedora de servicios de inversión con sede en los Países Bajos.



*Acciones es un producto financiero ofrecido por Change Securities B.V. y se basa en instrumentos derivados extrabursátiles con diversas acciones, índices y materias primas como activos subyacentes. Estos instrumentos tienen la flexibilidad de abrir una posición que representa una fracción del activo subyacente.







Acerca de Change



Change es una plataforma de inversión impulsada por la comunidad holandesa-estonia que pretende eliminar las barreras y complejidades del mundo financiero.



Fundada en 2016 por Kristjan Kangro (CEO) y Gustav Liblik (CPO), Change está creciendo rápidamente como una de las principales apps de inversión en Europa, con una creciente comunidad de usuarios de más de 30 países.



Con el respaldo de Roger Cook, ex director general mundial de DHL, y Hans van der Noordaa, ex director general de la división minorista de ING Bank y presidente del consejo de administración de Deloitte Netherlands, el objetivo de Change es convertirse en la aplicación de inversión más utilizada y sencilla del Espacio Económico Europeo.



La aplicación de Change está diseñada para que invertir sea más fácil que nunca y ofrece a todos sus usuarios: inversión en criptomonedas, inversión en activos tradicionales y una tarjeta de débito VISA con la que pagar en cualquier establecimiento. A través de la plataforma de Change se puede comprar y vender Bitcoin sin comisiones, invertir en más de 50 criptomonedas con los tipos de cambio más competitivos del mercado, así como en oro, acciones, materias primas e índices.



Más información en changeinvest.com







Contacto

Nombre contacto: Carlos Ortolá Adell

Descripción contacto: Marketing Manager España

Teléfono de contacto: +34674086393