Compañías de seguros: documentos, del diseño a la distribución, con TotalControl de DocPath

DocPath, empresa multinacional líder en soluciones innovadoras de software documental y Customer Communications Management, lanza DocPath TotalControl una nueva solución de gestión documental para las compañías de seguros que permite la gestión de los documentos desde su diseño hasta su distribución en toda la red de oficinas sucursales.

Los documentos son el elemento principal de toda empresa para la relación con sus clientes, ya que funcionan como vehículo para la recogida de datos y el transporte de información. Una de sus características más importantes es el diseño, pero muchas organizaciones no le han concedido el valor adecuado.

Sin embargo, hay quienes sí han apostado por mejorar la presentación de sus documentos para generar mayor impacto visual en sus clientes.

DocPath TotalControl pone a disposición de las compañías aseguradoras una solución de software documental para la creación de plantillas dinámicas, que pueden ser realizadas tanto por IT como por personal no técnico de la empresa al no ser necesaria ninguna programación para definir la lógica del documento. Además, cuenta con todo tipo de elementos de diseño para facilitar el trabajo al usuario, asegurando una alta calidad de presentación. Una vez creadas las plantillas, estas son almacenadas en un repositorio al que otros departamentos pueden acceder, si desean modificar algún elemento del formulario electrónico. Por ejemplo, el departamento Legal de la compañía aseguradora puede cambiar el texto o la información de sus plantillas, quedando registrado, en todo momento, desde el usuario que efectuó el cambio hasta la fecha en que se realizó.

La posibilidad de almacenar los documentos generados, para que cualquier usuario pueda acceder a ellos, es otro de los rasgos que facilita DocPath TotalControl, ofreciendo a las compañías de seguros un gestor documental que permite el almacenamiento de los documentos (o copias de ellos) y así, permitir que cualquier empleado o agente de seguros externo puede tener acceso a ellos.

De esta manera, los corredores de seguros externos son otros de los beneficiados de esta solución de gestión documental. Hoy en día, cuando los agentes de seguros venden un producto o servicio (por ejemplo, una póliza), lo comunican a la empresa para que se pongan en contacto con su cliente.

Mediante esta solución de software documental, no será necesaria la impresión de los documentos por la empresa para su posterior envío al cliente, sino, que será el propio corredor quien podrá acceder al documento almacenado y llevar a cabo la gestión del documento.

Generalmente, las organizaciones utilizan los archivos adjuntos para enviar información confidencial, pero muchas de ellas han sustituido este método por otro que asegura la autenticidad del documento: una URL. Las compañías de seguros envían sus documentos a través de un enlace para que el usuario pueda descargarlo directamente desde su página web.

Cuando el documento llega al usuario final, este podrá firmarlo digitalmente, utilizando una autoridad de certificación como Docusign o Adobesign, tablets para capturar la información biométrica o imágenes gráficas simples.

