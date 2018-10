COMUNICADO: Doonamis revoluciona la carga y descarga con la app Parkunload

Publicado 16/07/2018 12:14:46 CET

Doonamis, dentro de su estrategia de diversificación y gracias a su experiencia en el sector del desarrollo de aplicaciones móviles, ha presentado la revolucionaria plataforma Parkunload que permite el control y la regulación del estacionamiento de vehículos en las zonas de carga y descarga de las ciudades

​Durante más de 8 años, el mercado ha ido identificando a Doonamis como la empresa líder en el desarrollo de aplicaciones móviles de Barcelona. La compañía que actualmente ya ha superado la barrera de facturación del millón de euros, ha decidido diversificar su actividad con la presentación de la plataforma Parkunload. La revolucionaria plataforma permite a los ayuntamientos definir y controlar el tiempo de estacionamiento de los vehículos en las zonas de carga y descarga de la ciudad.

En concreto, la plataforma se basa en el despliegue de señales inteligentes (smart) de tráfico y en el uso de la aplicación móvil Parkunload por parte de los transportistas para abrir tiquetes digitales de estacionamiento, con su correspondiente cuenta atrás. Gracias a su flexibilidad, la plataforma permite la definición del tiempo máximo de estacionamiento por zona, según el horario y las particularidades técnicas (tipo, peso, etiqueta ambiental, etc.) y el uso (profesional, particular, PMR, etc.) que se le da al vehículo, pudiendo llegar a limitar el permiso de estacionamiento a vehículos contaminantes en episodios de contaminación ambiental. Más allá de la propia gestión, la plataforma ofrece una interesante base de información (big data) sobre la actividad de los vehículos dentro de la ciudad para poder analizar las vías comerciales reales y mejorar la toma de decisiones.

La recepción del producto por parte de los técnicos de movilidad de toda Europa está siendo excelente, puesto que es una herramienta en la nube que les permite ordenar la movilidad de la ciudad equilibrando la oferta y demanda real. Actualmente, la plataforma ya ha sido desplegada en la zona centro de la capital de Osona (Vic) teniendo una fantástica aceptación por todos los usuarios con una sustancial mejora de la disponbilidad de plazas de estacionamiento. Se prevé que en seis meses la solución se despliegue a toda la ciudad.

