Grid Dynamics obtiene la membresía en el Programa de Migración y Modernización de Azure de Microsoft

California, 20 de julio de 2023.

De esta manera, permite a sus clientes acelerar el tiempo de obtención de valor en las iniciativas de transformación en la nube e invertir en programas de impulso empresarial más avanzados y disruptivos

Grid Dynamics Holdings, Inc. (NASDAQ:GDYN) (Grid Dynamics), líder en servicios y soluciones de transformación digital a nivel empresarial, ha anunciado hoy con orgullo su entrada en el Azure Migration and Modernization Program (AMMP) de Microsoft. Este innovador programa de asociación ayuda a acelerar y simplificar la migración y modernización de las cargas de trabajo en la nube de los clientes e incluye una gama de formación, servicios y apoyo financiero para los programas de transformación. Como miembro de este programa exclusivo, Grid Dynamics permite a sus clientes acelerar el tiempo de creación de valor en los programas de transformación de la nube, liberando la inversión para proyectos de transformación digital más avanzados y disruptivos con Grid Dynamics.



Como requisito previo para obtener la entrada en el AMMP de Microsoft, Grid Dynamics también logró la notable especialización de Kubernetes en Azure, un logro importante para Microsoft Cloud Partners, y una validación de la experiencia de Grid Dynamics en la migración y modernización de las aplicaciones y cargas de trabajo en la nube de los clientes. Estos dos logros marcan un hito importante en la colaboración entre Grid Dynamics y Microsoft, en particular para los programas de ingeniería digital y transformación digital a mayor escala.



"Estamos extremadamente orgullosos de ganar la entrada en el AMMP de Microsoft y de haber obtenido la Especialización Kubernetes en Azure", dijo Pat Converse, Director de Microsoft Partnership en Customer Success en Grid Dynamics. "Nuestra experiencia técnica está a la vanguardia de la industria, y combinada con el programa AMMP de Microsoft, tenemos una ventaja estratégica en el mercado para magnificar el valor empresarial de los programas de transformación digital para nuestros clientes".



El AMMP de Microsoft tiene muchas otras iniciativas tangibles de salida al mercado más allá de proporcionar formación, servicios y apoyo financiero. Este innovador programa también proporciona un marco para una colaboración más estrecha con los clientes mutuos existentes, así como un marco de colaboración para buscar clientes potenciales. Se puede visitar esta página para obtener más información sobre la asociación de Grid Dynamics con Microsoft.



Sobre Grid Dynamics

Grid Dynamics (NASDAQ: GDYN) es un proveedor de servicios de tecnología nativa digital que acelera el crecimiento y refuerza la ventaja competitiva de las empresas Fortune 1000. Grid Dynamics ofrece servicios de consultoría e implementación de transformación digital en experiencia de cliente omnicanal, big data, analítica, búsqueda, inteligencia artificial, nube y DevOps, y modernización de aplicaciones. Grid Dynamics logra una alta velocidad de comercialización, calidad y eficiencia mediante el uso de aceleradores de tecnología, una cultura de entrega ágil y su grupo de talento de ingeniería global. Fundada en 2006, Grid Dynamics tiene su sede en Silicon Valley y oficinas en Estados Unidos, México, Jamaica, Reino Unido, Europa e India. Para obtener más información sobre Grid Dynamics, se puede visitar www.griddynamics.com. Síganos en Facebook, Twitter y LinkedIn.







