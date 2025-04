La IA, la sostenibilidad y el futuro de la distribución, temas destacados en la Cumbre GTDC EMEA

(Información remitida por la empresa firmante)

En el evento de este año, los ponentes destacaron los últimos cambios económicos y del sector, así como los nuevos estudios sobre el valor de la orquestación del canal, y profundizaron en otros temas destacados que afectan al ecosistema de las TI

Madrid, 4 de abril de 2025.- El rápido ritmo de cambio en la comunidad tecnológica y la evolución y el papel cada vez mayor de la distribución de TIC fueron temas fundamentales de conversación en la 14ª conferencia anual GTDC Summit EMEA, organizada por el Global Technology Distribution Council. En el evento de este año, los ponentes destacaron los últimos cambios económicos y del sector, así como los nuevos estudios sobre el valor de la orquestación del canal, y profundizaron en otros temas destacados que afectan al ecosistema de las TI.



Los distribuidores mundiales se han comprometido a desarrollar y aumentar las herramientas, programas y servicios que sus socios proveedores y de TIC necesitan para vender, implantar y respaldar con éxito la innovación. Esas responsabilidades podrían crecer exponencialmente en los próximos años a medida que aumente la complejidad de las soluciones de TI. "¿Qué otra organización podría desempeñar el papel de orquestación del canal?", afirma Frank Vitagliano, CEO del GTDC. “Francamente, los distribuidores han estado cumpliendo en estas áreas críticas durante años e invirtiendo para ofrecerles aún más oportunidades en el futuro... están perfectamente posicionados para apoyar el ecosistema global de TI”.



En su discurso de apertura, Vitagliano hizo hincapié en los servicios básicos que prestan los distribuidores, que seguirán siendo cruciales en el futuro y no pueden reproducirse fácilmente, como la logística, la facturación y el crédito. “Igual de críticas para el éxito del canal son las inversiones en mercados y plataformas en la nube que impulsan las oportunidades de participación para los proveedores de soluciones y sus socios vendedores. La transformación de los modelos de negocio y las carteras es una razón importante por la que el valor de los distribuidores está aumentando y se espera que gane impulso en los próximos años, con el canal confiando aún más en sus recursos colectivos y su ingenio”.



Tras un breve repaso de lo lejos que han llegado los distribuidores de TI, Dave O'Callaghan, socio fundador de Vation Ventures, se unió a Vitagliano para hablar del futuro de estos orquestadores críticos del canal. El dúo destacó las principales conclusiones del informe GTDC Tech Distribution 2030, presentado recientemente, y de otras investigaciones. “Basándonos en nuestra investigación, los ejecutivos del canal esperan que la nube y los modelos de negocio continúen evolucionando y necesitarán recursos adicionales para apoyar las cambiantes demandas de sus clientes finales. Al mismo tiempo, las complejidades de la IA, la ciberseguridad avanzada, blockchain y otras tecnologías innovadoras requieren conjuntos de habilidades más profundos y únicos. Los vendedores y proveedores de soluciones buscan cada vez más la distribución de TI para proporcionar la pieza de orquestación que lo une todo y fomenta su éxito”.



Descargar una copia gratuita del informe GTDC Tech Distribution 2030.



La Cumbre EMEA subraya las transformaciones tecnológicas

La habilitación para el cambio fue uno de los temas centrales del evento europeo de 2025. Los ponentes y panelistas hicieron hincapié en las tendencias tecnológicas y de servicios y en la evolución de la distribución, así como en el impacto de la IA en todo el ecosistema informático. Entre los debates más destacados de este año figuran los siguientes:



• Altos ejecutivos de la distribución se unieron a Vitagliano en un debate con visión de futuro sobre la evolución de las exigencias a los vendedores de canal, socios y otros actores del ecosistema. Entre los líderes que contribuyeron a la conversación se encontraban: Ali Baghdadi, Vicepresidente Senior y Director Ejecutivo de Ingram Micro; Nick Bannister, Presidente para EMEA de Arrow Electronics; Alessandro Cattani, Consejero Delegado de Esprinet; y Frank Salmon, Consejero Delegado de CMS Distribution Ltd.



• Los líderes de opinión de la comunidad de vendedores y distribuidores se reunieron en Summit EMEA para conocer las últimas novedades sobre temas relacionados con la sostenibilidad, cambios en la normativa y mejores prácticas. Los ponentes compartieron su visión sobre el Pasaporte Digital de Producto (DPP), EPEAT, CSRD y otros temas relacionados con la circularidad.



• Antonio Hurtado y Zu Khoja, de NielsenIQ, describieron al público cómo funciona realmente la IA -desde sus orígenes hasta los modelos generativos actuales- y ayudaron a todos a comprender el potencial de la tecnología para impulsar decisiones más inteligentes, descubrir nuevas oportunidades y transformar las estrategias empresariales. Aunque el despegue de estas soluciones ha sido más lento de lo que muchos preveían, las perspectivas de innovación y generación de nuevas fuentes de ingresos recurrentes para los vendedores, distribuidores y socios del canal son muy prometedoras.



• Emily Mansfield, de Economist Intelligence Unit (EIU), destacó varios puntos de preocupación mundial, como el volátil entorno político, las amenazas de aranceles, los conflictos en curso y la incertidumbre de las políticas monetarias. Estas incertidumbres y cambios crean un panorama económico mundial ambiguo y podrían atemperar el crecimiento de EMEA y de la industria de TI.



Más información sobre los detalles sobre la Cumbre GTDC APJ 2025 y las fechas de los eventos futuros aquí.



