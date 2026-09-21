La IA ya está presente en 9 de cada 10 nuevos proyectos de datos de Bismart

FabCon Europe 2026 se celebrará en Barcelona del 28 de septiembre al 1 de octubre y reunir - BISMART

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 21 de septiembre de 2026.

La consultora tecnológica advierte de que el reto para escalar la inteligencia artificial se está desplazando desde los modelos hacia la calidad, la integración y el gobierno del dato. Bismart presentará en FabCon Europe 2026 su Fabric Accelerator Suite, un conjunto de aceleradores para Microsoft Fabric que permite reducir hasta un 70% los tiempos de determinadas fases de implantación.

La inteligencia artificial ya está presente en 9 de cada 10 nuevos proyectos desarrollados por Bismart en 2026, una evolución que está transformando las prioridades de las grandes organizaciones en sus estrategias de datos. El reto ya no consiste únicamente en disponer de modelos de inteligencia artificial más avanzados, sino en garantizar que estos puedan trabajar sobre datos fiables, contextualizados, trazables y accesibles de forma segura.

La expansión de copilotos, asistentes y agentes de inteligencia artificial está acelerando este cambio. A diferencia de las arquitecturas tradicionales, diseñadas principalmente para alimentar informes, cuadros de mando y modelos analíticos, estos sistemas pueden consultar información procedente de múltiples fuentes, generar respuestas, recomendar acciones e incluso intervenir en procesos empresariales.

Esta nueva realidad convierte aspectos como la calidad del dato, el contexto semántico, los metadatos, la trazabilidad, los permisos y el gobierno en elementos críticos para desplegar inteligencia artificial de forma segura y a escala.

“El principal obstáculo para escalar la inteligencia artificial en las grandes empresas ya no es el modelo de IA, sino la calidad y gobierno de sus datos. Si un agente va a consultar información o intervenir en un proceso empresarial, necesita trabajar sobre datos con contexto, permisos y trazabilidad. La preparación para la IA empieza mucho antes de desplegar el modelo”, explica Aser Murias, CTO & Partner de Bismart.

El 80% de los proyectos exige integrar tres o más tecnologías

El problema adquiere especial relevancia en grandes organizaciones, donde los datos están distribuidos entre múltiples plataformas, aplicaciones y sistemas corporativos.

Según los proyectos analizados por Bismart, el 80% de las iniciativas de plataforma de datos en las que ha participado la compañía durante los últimos tres años requirió integrar tres o más tecnologías o plataformas.

Esta diversidad obliga a las organizaciones a resolver no solo cómo acceder a sus datos, sino también qué fuentes deben considerarse fiables, quién puede acceder a ellas, qué significado tienen en cada contexto y cómo mantener su trazabilidad cuando empiezan a ser utilizadas por sistemas de inteligencia artificial.

Acelerar Microsoft Fabric sin empezar de cero

En este contexto, Bismart presentará en FabCon Europe 2026 su Bismart Fabric Accelerator Suite, una propuesta modular desarrollada para acelerar la implantación y evolución de Microsoft Fabric en grandes organizaciones y facilitar su integración dentro de arquitecturas tecnológicas ya existentes.

La suite se apoya en frameworks, capacidades y soluciones desarrolladas por Bismart a partir de su experiencia en proyectos empresariales. Esta base tecnológica permite reducir tareas recurrentes y concentrar el esfuerzo en los elementos específicos de cada organización.

En determinadas fases y escenarios de implantación, el uso de estos aceleradores permite reducir los tiempos hasta un 70% frente a un desarrollo equivalente realizado desde cero.

Bismart Fabric Accelerator Suite cubre áreas como integración, calidad y gobierno del dato, Business Intelligence y explotación de la información mediante inteligencia artificial. Entre sus componentes se encuentran Data Integration Framework, Data Quality Framework, Governance for Power BI, Power BI Viewer y AI Query.

“Acelerar un proyecto no significa aplicar una solución estándar. La ventaja de partir de capacidades que ya hemos desarrollado y probado es que podemos dedicar más tiempo a aquello que realmente diferencia a cada organización: su arquitectura, sus procesos y sus objetivos de negocio”, añade Murias.

Fabric como parte del ecosistema empresarial

Bismart plantea Microsoft Fabric como una pieza dentro de la arquitectura empresarial y no necesariamente como sustituto de las inversiones tecnológicas existentes.

La compañía trabaja con un enfoque de interoperabilidad que permite integrar Fabric con tecnologías ya presentes en las organizaciones, entre ellas Azure, Power BI, Databricks, Snowflake, SAP y Salesforce, manteniendo aspectos críticos como gobierno, seguridad, trazabilidad y rendimiento.

El objetivo es determinar qué papel debe desempeñar Fabric dentro de cada arquitectura y construir sobre ella una base de datos preparada para nuevos casos de uso de inteligencia artificial.

Bismart llevará este enfoque a FabCon Europe 2026

Bismart presentará esta propuesta en FabCon Europe 2026, que se celebrará del 28 de septiembre al 1 de octubre en el CCIB de Barcelona y reunirá a más de 4.000 profesionales del ecosistema de datos de Microsoft.

La compañía participará como sponsor, estará presente en el stand 58 y será una de las cuatro compañías españolas patrocinadoras de esta edición. Su participación coincide además con su reconocimiento como Fabric Featured Partner y Microsoft Partner Voice.

“Estamos entrando en una etapa en la que la conversación sobre inteligencia artificial va mucho más allá de elegir un modelo. Las empresas necesitan decidir qué datos pueden utilizar sus agentes, con qué contexto, bajo qué permisos y cómo integrar estas capacidades en una arquitectura que ya existe. La plataforma de datos se está convirtiendo en una pieza central para escalar la IA en las organizaciones”, señala Jaume Santacana, CEO & Partner de Bismart.

De FabCon a las decisiones empresariales

Tras la conferencia, Bismart trasladará las principales novedades, anuncios y aprendizajes de FabCon Europe 2026 a dos sesiones presenciales bajo el paraguas FabCon Recap by Bismart, dirigidas a responsables de datos, analítica e inteligencia artificial.

El FabCon Recap Barcelona se celebrará el 13 de octubre en las oficinas de Microsoft en Barcelona, mientras que el FabCon Recap Madrid tendrá lugar el 26 de octubre en las oficinas de Microsoft en Madrid.

Sobre Bismart

Bismart es una consultora tecnológica fundada en Barcelona en 2009 y especializada en plataformas de datos, Data Analytics, Data Governance, Business Intelligence e inteligencia artificial. Cuenta con más de 100 profesionales y desarrolla proyectos para organizaciones de diferentes sectores y mercados internacionales.

Bismart es Microsoft Solution Partner Data & AI, Fabric Featured Partner y Microsoft Partner Voice, y trabaja con tecnologías y plataformas como Microsoft Fabric, Power BI, Azure, Databricks y Snowflake.

Contacto de prensa

Departamento de Comunicación – Bismart

marketing@bismart.com

+34 931 786 880



