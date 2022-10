Innovar Tecnologías se une a Techedge y Axazure para ser uno de los partners de Microsoft más grandes

(Información remitida por la empresa firmante)

Con esta integración se convierten en uno de los partners más grandes en Business Applications. Hace un año Techedge integró a Axazure. Ahora se ha unido Innovar Tecnologías, empresa que complementa su oferta en este mercado

El Grupo Techedge, firma de consultoría especializada en soluciones empresariales, ha anunciado la incorporación de la compañía Innovar Tecnologías dentro de su grupo. La operación se suma a la que realizó hace ahora un año para integrar en su estructura a Axazure, empresa especializada en Microsoft Business Applications. La combinación de las capacidades de Innovar Tecnologías con Axazure dará como resultado el nacimiento, no solo de uno de los partners más potentes de Mircrosoft en España en este segmento de negocio, sino que también reforzará la presencia de la compañía en Europa y Latam en este mercado.



Innovar Tecnologías, tras más de 15 años ofreciendo servicios de consultoría, implantación y desarrollo en Microsoft Dynamics 365 y Power Platform, ha decidido incorporarse al proyecto Microsoft que ha definido de forma estratégica Grupo Techedge junto a Axazure para su crecimiento en dicha línea de negocio.



Tras la afinidad estratégica y la buena relación que siempre han mantenido ambas empresas, representando perfiles de emprendimiento similares en España para el mercado Microsoft (ambas compañías iniciaron sus proyectos empresariales de cero y cuentan actualmente con más de setenta personas en cada firma), han identificado de forma mutua que esta integración les permitirá convertirse en uno de los equipos más amplio de especialistas en Microsoft Business Applications, reforzando así su posición en España y pudiendo continuar con la expansión a nivel internacional marcada por el Grupo Techedge para los próximos años.



Para Miguel de la Calle, managing partner del Grupo Techedge: "con esta fusión, hemos reunido un equipo de grandes profesionales para apostar por la innovación, y aportar un salto en la transformación digital permanente de nuestros clientes, dotando a la innovación de la sostenibilidad y de la especialización necesarias en el mercado actual".



Axazure e Innovar Tecnologías suman más de 150 profesionales expertos en Microsoft Business Applications capaces de abordar cualquier tipo de proyecto, por complejo que sea. Si esta aventajada situación se complementa con las capacidades del grupo multinacional Techedge, el resultado es un potente partner con capacidad para abordar la transformación digital de cualquier empresa, y para hacerlos crecer.



En palabras de José Manuel Nieto, Managing Partner del Grupo Techedge, "en Techedge estamos entusiasmados con la incorporación de Innovar Tecnologías al Grupo. Ahora podemos dar una respuesta holística en tecnologías Microsoft a nuestros clientes a la vez que nos convertimos en un importantísimo partner para Microsoft. Con estas nuevas competencias podemos acompañar a nuestros clientes, de una forma más completa, en sus viajes a la digitalización sostenible".



"Desde Microsoft, vemos con mucha satisfacción cómo Techedge sigue en su apuesta por Microsoft Dynamics 365 y Power Platform, incorporando al grupo a nuestro partner Innovar Tecnologías después de haberlo hecho hace un año con Axazure, ambos de reconocido prestigio y solvencia en nuestro ecosistema de soluciones empresariales. Sin duda, acompañaremos y seguiremos la evolución de la unidad de negocio Microsoft Dynamics en Techedge para desarrollar oportunidades conjuntamente", señaló Antonio Budia, director de Partners en Microsoft España.



Para Carolina Martínez, fundadora de Innovar Tecnologías, "estamos en el momento ideal para que Innovar, un proyecto con ya 15 años de éxitos que nos han llevado a convertirnos en referente en el área de Business Applications, una fuerzas con Techedge Group y Axazure, para afrontar nuevos retos que nos lleven a un siguiente nivel de servicios para nuestros clientes. Hemos decidido unir fuerzas porque compartimos valores fundamentales, y nuestra visión de empresa. Esta unión potenciará al grupo y nos convierte en número uno en España en toda la plataforma de Business Applications de Microsoft. Esto generará también grandes oportunidades para nuestro equipo, que es el núcleo en el que se basa el éxito de Innovar. Como socia fundadora de Innovar, veo dónde hemos llegado y me lleno de orgullo. Miro al futuro viendo las oportunidades que se nos abren en esta nueva etapa y mi ilusión y mi energía se disparan. Estoy expectante por ver cuántos éxitos podremos alcanzar en los próximos años".



Antonio Gilabert, CEO de Axazure, asegura que: "no podemos estar más contentos de haber unido dos caminos que se iniciaron de forma independiente y que con mucho esfuerzo y dedicación se han convertido en referentes. Esta operación ha sido muy meditada ya que la complementariedad de equipos, de localizaciones, de clientes y de portfolio, nos van a permitir dar un paso muy importante dentro de nuestro mercado español. La especialización es la clave para diferenciarse de nuestros competidores y con este movimiento, garantizamos una calidad en el servicio de implantación en las soluciones de negocio de Microsoft difícil de igualar en nuestro país".



Con la unión de las tres empresas, y en palabras de José Manuel Nieto, "queremos hacer un mundo mejor más sostenible. Trabajaremos para poner en marcha proyectos que supongan un desarrollo de la economía circular".



El futuro de Techedge pasa por seguir creciendo, tanto de forma organizada como a través de la adquisición de nuevas compañías que les permitan ampliar su base de servicios y soluciones, y con las que compartan una cultura común, una misma visión de negocio, y que aporten una complementariedad de territorios, sectores u oferta.







Contacto

Nombre contacto: Begoña Barreda

Descripción contacto: egoña Barreda

Teléfono de contacto: 609981255