LORUM se integra en el MapaProptech por su aportación a la transformación digital del real estate

La plataforma recoge el ecosistema de empresas tecnológicas en España que aportan valor al mundo inmobiliario e impulsan su digitalización y transparencia

La empresa LORUM, creadora del software LORUM for Real Estate (L4RE), ha sido integrada recientemente en el MapaProptech, un estudio creado por el Colegio y Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña (API), que se ha convertido en la plataforma de referencia al incluir a las empresas “que utilizan la tecnología para refinar, mejorar o reinventar cualquier servicio dentro del sector inmobiliario”. El objetivo de este mapa es la unificación de un ecosistema de startups ‘tech’ que aportan valor al mundo inmobiliario, analizando las tendencias e impulsando su transformación. En total, la plataforma suma 298 empresas al cierre del mes de febrero.



LORUM surge de la necesidad en el real estate de contar con un software específico que de apoyo a la urgente transformación digital de las empresas de tamaño medio del sector inmobiliario, tanto públicas como privadas. LORUM for Real Estate (L4RE) aglutina así todos los procesos inmobiliarios desde una única solución ERP inteligente y en la nube integrada con SAP Business ByDesign.



Con su implementación, las medianas empresas podrán conocer en tiempo real todo lo que ocurre con el negocio. Se trata de un software inmobiliario intuitivo y fácil de usar enfocado a mejorar y digitalizar todos los procesos inmobiliarios: ventas, alquiler, proyectos de promoción y construcción, mantenimiento, contabilidad y finanzas, recursos humanos, etc. El objetivo es transformar la información en conocimiento y el conocimiento en decisiones que harán crecer a la empresa, porque permite conocer al momento cómo está evolucionando el mercado del real estate.



Luis Ramallo, director general de LORUM, subraya que este ERP ayudará a agilizar la gestión de proyectos de promoción y construcción, venta y alquiler de inmuebles, y gestión administrativa. “Los clientes esperan un proceso ágil y sencillo. Conocer el producto, ingresar una reserva, firmar la operación sin necesidad de visitas, llamadas telefónicas, plazos amplios. Hoy día existen aplicaciones de aprobación, firmas digitales, procesos colaborativos entre departamentos, alertas y notificaciones que optimizan los procesos y la experiencia de clientes y usuarios. Y esta tecnología es la que hemos creado para ellos y ha venido para quedarse. Solo hace falta poner esos avances al servicio del usuario”.



LORUM es también consultora y dará apoyo a sus clientes no solo en su implementación, sino también en la integración y mantenimiento del software que comercializan, ya que cuenta con expertos consultores de SAP Business ByDesign que llevan integrando este sistema en empresas de diversos sectores. Jorge Molina, director comercial de la entidad, explica que “no solo hemos desarrollado un producto, sino también un servicio orientado a las personas, a los usuarios, que son los protagonistas. Trabajamos para ellos, para ayudarles a reducir su carga de trabajo y mejorar su eficiencia”.



La incorporación de LORUM al MapaProptech supone el reconocimiento, no solo de un trabajo, sino también de una misión: la de promover la digitalización del sector inmobiliario y adaptarlo a las necesidades del siglo XXI. Esta plataforma comparte los recientes avances en las herramientas de análisis en línea para que empresas y emprendedores afronten y pongan solución a los desafíos más complejos del sector inmobiliario. Aseguran que “en los últimos años, España ha mejorado la seguridad y la transparencia en el sector inmobiliario, pero ha de seguir trabajando de la mano de la tecnología para acabar con cualquier resquicio de opacidad y desconfianza”.



Descargar aquí la última actualización del MapaProptech: http://www.mapaproptech.com/wp-content/uploads/2022/02/Mapa360_72.pdf







Contacto

Nombre contacto: Beatriz Díaz Ojeda

Descripción contacto: Mandarina Comunicación

Teléfono de contacto: 620410871